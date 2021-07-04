Забарный: «Против Англии Украина играла хорошо»

Защитник сборной Украины Илья Забарный высказался по поводу исхода четвертьфинала Евро-2020 против Англии (0:4). Футболист «Динамо» К считает, что его команда была хороша.

«Я не знаю, что случилось. Сложно сказать. Может быть, концентрации не хватило. Даже небольшая ошибка может привести к голу. Но после этих голов команда пробовала все исправить. Я думаю, что мы играли хорошо.

Я думаю, наша команда заслуживала лучшего результата. Мы очень много сделали. Боролись до конца. Могу сказать только, что я горжусь командой и страной. Мы сумели выйти в этот раунд соревнований и могли пройти даже дальше. Но случилось так, как случилось», – сказал Забарный.

Украина потерпела на Евро-2020 больше поражений (3), чем Россия (2).

Для Украины это был 1-й выход в четвертьфинал Евро.

В отборочной группе ЧМ-2022 Украина идет 2-й из 5 команд.

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