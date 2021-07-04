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Забарный: «Против Англии Украина играла хорошо»

4 июля 2021, 12:25
12

Защитник сборной Украины Илья Забарный высказался по поводу исхода четвертьфинала Евро-2020 против Англии (0:4). Футболист «Динамо» К считает, что его команда была хороша.

«Я не знаю, что случилось. Сложно сказать. Может быть, концентрации не хватило. Даже небольшая ошибка может привести к голу. Но после этих голов команда пробовала все исправить. Я думаю, что мы играли хорошо.

Я думаю, наша команда заслуживала лучшего результата. Мы очень много сделали. Боролись до конца. Могу сказать только, что я горжусь командой и страной. Мы сумели выйти в этот раунд соревнований и могли пройти даже дальше. Но случилось так, как случилось», – сказал Забарный.

  • Украина потерпела на Евро-2020 больше поражений (3), чем Россия (2).
  • Для Украины это был 1-й выход в четвертьфинал Евро.
  • В отборочной группе ЧМ-2022 Украина идет 2-й из 5 команд.

Забарный – после разгрома от Англии: «Огромное спасибо болельщикам. Горжусь Украиной»

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Источник: УЕФА
Чемпионат Европы Украина. Премьер-лига Украина Англия Забарный Илья
Комментарии (12)
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Fusballer
1625398215
А наши против датчан провели лучший матч в истории!
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Томик
1625400325
Видимо с украинского неверно перевели. Нет в уефа профессиональных переводчиков с этого древнего языка. На самом деле смысл был "Англия сыграла хорошо против украины". Иначе это похоже на бред ведь?
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serglider
1625401559
В Украине с футболом, все путем! Их молодежка уже взяла мир! Шева отличный тренер, который ставит игру команды и уже обыгрывал испанцев в ЛН, выходят в финальную часть из отборов и групп...
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knikos
1625402337
Вот они там , на Хатаскрайне больные на всю голову ! 0:4 , а они - хорошо сыграли , горжусь командой , хорошо были готовы к матчу ... Точно амеры их чем-то посыпали
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serppion
1625403787
И Чабан три часа долдонил, что его команда была хороша. Быстро и далеко бегала, высоко прыгала - одним словом физрук отчитывался...
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сутулая собака и лисы
1625405188
в целом на Евро сыграли хорошо. против Англии все же ребят раскатали.
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житель СПб
1625409114
Ну это, конечно, не так. Неплохо играли до Англии, а вот с Англией ничего сделать не смогли, игра полностью разладилась.
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Plyash
1625431509
Забарный,ты,часом,не с Кавказских гор,уж очень похож на одного словоблуда,утверждающего что Россия провела свой лучший матч с Данией,проиграв 1:4...?
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