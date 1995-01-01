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    Забарный – после разгрома от Англии: «Огромное спасибо болельщикам. Горжусь Украиной»

    Защитник сборной Украины Илья Забарный поблагодарил фанатов после разгрома от Англии (0:4) на Евро-2020. Он горд страной.

    «Я хочу отдельно поблагодарить наших болельщиков – даже тех, кто не смог прийти на стадион и поддерживал нас дома. Огромное вам спасибо. Я горжусь нашей страной. Спасибо», – сказал игрок «Динамо» К.

    • Украина потерпела на Евро-2020 больше поражений (3), чем Россия (2).
    • Для Украины это был 1-й выход в четвертьфинал Евро.
    • В отборочной группе ЧМ-2022 Украина идет 2-й из 5 команд.

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    Источник: УЕФА

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