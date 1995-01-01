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    Игрок Украины Караваев: «Мы были хорошо готовы к матчу с Англией»

    Защитник сборной Украины Александр Караваев оценил исход 1/4 финала Евро-2020 против Англии (0:4). Для англичан это крупнейшая победа в истории турнира.

    «Это, конечно, была очень тяжелая игра. Мы сделали много ошибок, особенно при стандартах. Пропускать в начале каждого тайма особенно тяжело. Это был серьезный психологический удар, потому что мы были хорошо готовы к игре», – сказал Караваев.

    • Украина потерпела на Евро-2020 больше поражений (3), чем Россия (2).
    • Для Украины это был 1-й выход в четвертьфинал Евро.
    • В отборочной группе ЧМ-2022 Украина идет 2-й из 5 команд.

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    Источник: УЕФА

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