Украина – Англия: последние три четвертьфинала англичан на Евро закончились серией пенальти

В 22:00 по Москве начнется матч 1/4 финала Евро-2020 между сборными Украины и Англии. Последние три четвертьфинала турнира с участием англичан завершились серией пенальти.
В 1996 году Англия прошла Испанию. В 2004 году англичане уступили Португалии, в 2012 – Италии.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры Украина – Англия.
- В 1/8 финала турнира украинцы победили Швецию (2:1), а англичане оказались сильнее Германии (2:0).
- Полуфиналы и финал Евро-2020 пройдут в Лондоне.
Источник: Бомбардир.ру