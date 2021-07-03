Украина – Англия: последние три четвертьфинала англичан на Евро закончились серией пенальти

В 22:00 по Москве начнется матч 1/4 финала Евро-2020 между сборными Украины и Англии. Последние три четвертьфинала турнира с участием англичан завершились серией пенальти.

В 1996 году Англия прошла Испанию. В 2004 году англичане уступили Португалии, в 2012 – Италии.