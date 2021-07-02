Кроос объявил о завершении карьеры в сборной Германии

Полузащитник «Реала» Тони Кроос решил прекратить выступления за сборную Германии.

«Я давно принял решение уйти после Евро. Мне было понятно, что я не поеду на ЧМ-2022.

Я хочу полностью сосредоточиться на игре в составе «Реала». Кроме того, я хотел бы почаще быть рядом с женой и детьми», – объяснил свой уход 31-летний футболист.