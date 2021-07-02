Кроос объявил о завершении карьеры в сборной Германии

Полузащитник «Реала» Тони Кроос решил прекратить выступления за сборную Германии.
«Я давно принял решение уйти после Евро. Мне было понятно, что я не поеду на ЧМ-2022.
Я хочу полностью сосредоточиться на игре в составе «Реала». Кроме того, я хотел бы почаще быть рядом с женой и детьми», – объяснил свой уход 31-летний футболист.
- Кроос выступал за сборную Германии с 2010 года.
- Он провел 106 матчей, забил 17 голов и сделал 19 ассистов.
- Хавбек – чемпион мира-2014.
Источник: Инстаграм Тони Крооса