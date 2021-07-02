Черчесов – об отказе от части зарплаты в случае отставки: «Государственную должность просто так не оставляют»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о готовности отказаться от части зарплаты в случае увольнения с занимаемого поста.
«Ребята! Дайте встретиться с руководителем! Я занимаю государственную должность, ее просто так не оставляют. Меня назначили, я делаю свою работу, как только скажут «стоп» – всe», – заявил Черчесов.
- Контракт тренера с РФС рассчитан до конца 2022 года.
- Черчесов возглавляет сборную почти 5 лет.
- На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
Источник: «Матч ТВ»