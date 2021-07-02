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  • Черчесов – об отказе от части зарплаты в случае отставки: «Государственную должность просто так не оставляют»

Черчесов – об отказе от части зарплаты в случае отставки: «Государственную должность просто так не оставляют»

2 июля 2021, 14:49
29

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о готовности отказаться от части зарплаты в случае увольнения с занимаемого поста.

«Ребята! Дайте встретиться с руководителем! Я занимаю государственную должность, ее просто так не оставляют. Меня назначили, я делаю свою работу, как только скажут «стоп» – всe», – заявил Черчесов.

  • Контракт тренера с РФС рассчитан до конца 2022 года.
  • Черчесов возглавляет сборную почти 5 лет.
  • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (29)
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Октавиус
1625226613
почти все его ответы хочется охарактеризовать мэмом про "что ты, чёрт возьми, несёшь"
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99-й
1625226623
Шо этот клоун несёт?
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Боцман59rus
1625226981
- честь, достоинство, самоуважение, общественнте мнение, отсутствие результатов.... мало? Или только вперед ногами?
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Romio-xxx
1625227408
2,5 часа времени потерял,смотря на ЭТО чудо гор!!!Почти на все вопросы ответы были вообще не в тему!!!Журналистов запугивать начинает,все боятся,что он на них сорвется!!!
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Skull_Boy
1625227804
Обычно с гос должности уходят либо в гроб, либо в тюрьму, а ты не только физрук, но и знатно долбае_6 и тренерство не гос должность баран
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PUZIAKA
1625228190
Что в голове у этого Чёртчесова? Похоже чемпионат Польши с Легией выиграл переводчик, который мог этот поток бреда превратить в человеческую речь.
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NewLife
1625229578
Безграмотный овцепас. Какая нах гос должность, не знает, что футбол - это общественное дело как и любой другой спорт. Посмотри фильм "Кавказская пленница" и "не путай свою шерсть с государственной".
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Enter2006
1625231440
Чего ты мелишь? В бреде чтоль, или полковник секретной службы ФСБ который не может сразу оставить должность? Попроси сам отставки и твоя "государственная должность" сразу пропадёт. Ты никому не нужен! Баран!
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alp
1625232105
чем больше читаю его словесный поток, тем сильнее укрепляюсь во мнении, что он просто тупой и самовлюбленный индивид. сложно представить, как трудно его близким.
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владимир миронов
1625232678
Как надо любить деньги, чтобы не обращать внимания на высказывания болельщиков всей страны.
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