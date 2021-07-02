Черчесов – об отказе от части зарплаты в случае отставки: «Государственную должность просто так не оставляют»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о готовности отказаться от части зарплаты в случае увольнения с занимаемого поста.

«Ребята! Дайте встретиться с руководителем! Я занимаю государственную должность, ее просто так не оставляют. Меня назначили, я делаю свою работу, как только скажут «стоп» – всe», – заявил Черчесов.