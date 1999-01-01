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    Черчесов – об отказе от части зарплаты в случае отставки: «Государственную должность просто так не оставляют»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о готовности отказаться от части зарплаты в случае увольнения с занимаемого поста.

    «Ребята! Дайте встретиться с руководителем! Я занимаю государственную должность, ее просто так не оставляют. Меня назначили, я делаю свою работу, как только скажут «стоп» – всe», – заявил Черчесов.

    • Контракт тренера с РФС рассчитан до конца 2022 года.
    • Черчесов возглавляет сборную почти 5 лет.
    • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:49
    Комментарии27
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      Рейтинг: +3129

      Axe111 58 минут назад

      Какую государственную должность??? Срочно в больницу

      2
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      Рейтинг: +6223

      владимир миронов 1 час назад

      Как надо любить деньги, чтобы не обращать внимания на высказывания болельщиков всей страны.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8599

      alp 1 час назад

      чем больше читаю его словесный поток, тем сильнее укрепляюсь во мнении, что он просто тупой и самовлюбленный индивид. сложно представить, как трудно его близким.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +822

      Enter2006 1 час назад

      Чего ты мелишь? В бреде чтоль, или полковник секретной службы ФСБ который не может сразу оставить должность? Попроси сам отставки и твоя "государственная должность" сразу пропадёт. Ты никому не нужен! Баран!

      7
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      Рейтинг: +87

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      и я не вижу, где все наши фартии-х у я р т и и?

      как *ФАНАТ НЕ ПРЕСТУПНИК* - объединялись и бегали как клоуны по улице.
      как на глазах всей страны превратили национальную сборную в шлюху по распилу бюджетных средств - ой, тишина.

      или РФС ваш хозяин и вы не способны лаять на него?
      что, чинуши хорошо спонсируют вас, собак?

      а? фанатики? ГДЕ ВЫ?
      пока вы молчите - вы продажные шавки в глазах болельщиков.

      2
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      Рейтинг: +3876

      rash1959 > сутулая собака и лисы 1 час назад

      Громко и доходчиво. Вся эта шваль под крылом едррсра. Тявкают только по приказу

      5
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      Рейтинг: +24375

      пьяныйхоровод > rash1959 1 час назад

      Тявкало своё завали )))

      0
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      Рейтинг: +24375

      пьяныйхоровод > сутулая собака и лисы 1 час назад

      Походу ты в думу метишь . Тебе трибуну или сразу броневик . Трепло диванное .

      0
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      Рейтинг: +87

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      болельщики!
      БОЙКОТИРУЙТЕ МАТЧИ ПОД ЭГИДОЙ РФС!

      надоели Усы? лимит и огромные зарплаты?
      БОЙКОТИРУЙТЕ МАТЧИ ПОД ЭГИДОЙ РФС!

      пора объединиться и высказать своё мнение.
      покажите уже единство, станьте большой футбольной семьей.

      бунт, ъуъ!

      помогите распространить эту информацию! Сербия 0-5, Бельгия 0-3, Дания 1-4. не смогли обойти Финов в группе, потому что даже Фины не пропускали по 3 мяча.
      и всё это на бюджетные деньги, отобранные у ваших семей НАЛОГАМИ.

      они даже извиниться не могут и срут нам в уши, они ******!
      БОЙКОТИРУЙТЕ МАТЧИ ПОД ЭГИДОЙ РФС!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6491

      Cleaner 1 час назад

      Черчесов, ВЕРНИ то, что уже получил!!! Ни чести, ни совести у Стаса нет...(

      3
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    • ...
      Рейтинг: +48758

      portero 1 час назад

      чей он родственник? неужто его только за исправные откаты держат???

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +822

      Enter2006 > portero 1 час назад

      Ему в Единую Россию с таким подходом - прямой путь. С "государственной должностью" вместе с Терешковой Валуевым и пр.. Но Футбол пусть оставит.

      1
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      Рейтинг: +8788

      NewLife 1 час назад

      Безграмотный овцепас. Какая нах гос должность, не знает, что футбол - это общественное дело как и любой другой спорт.
      Посмотри фильм "Кавказская пленница" и "не путай свою шерсть с государственной".

      8
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    • ...
      Рейтинг: +23844

      silver29 2 часа назад

      Он реально неадекват, нет в реестре государственных должностей такого главный тренер сборной, от слова совсем нет (((, а вот на счет денег это он по скудоумию проговорился, это ключевое, что его тут держит, скажи ему, что завтра его з/п это прожиточный минимум и он испариться даже тени не оставит.

      7
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