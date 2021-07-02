Черчесов – о сборной России на Евро: «Я бы возразил, что работа признана неудовлетворительной»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции объяснил, что помешало его команде повторить успех ЧМ-2018.
«Работа признана неудовлетворительной – я бы тут возразил. Работа была выполнена, команда делала то, что мы ей давали.
Почему не удалось повторить? Потому что абсолютно четко понимаю, ранее говорил на техкоме: если мы физически были готовы, то чтобы эти кондиции дали результат, нужен кураж, вдохновение чтобы было», – сказал Черчесов.
- На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
- Технический комитет РФС признал работу Черчесова на турнире неудовлетворительной, но выразил ему доверие.
Источник: «Матч ТВ»