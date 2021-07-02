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  • Черчесов – о сборной России на Евро: «Я бы возразил, что работа признана неудовлетворительной»

Черчесов – о сборной России на Евро: «Я бы возразил, что работа признана неудовлетворительной»

2 июля 2021, 12:28
13

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции объяснил, что помешало его команде повторить успех ЧМ-2018.

«Работа признана неудовлетворительной – я бы тут возразил. Работа была выполнена, команда делала то, что мы ей давали.

Почему не удалось повторить? Потому что абсолютно четко понимаю, ранее говорил на техкоме: если мы физически были готовы, то чтобы эти кондиции дали результат, нужен кураж, вдохновение чтобы было», – сказал Черчесов.

  • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
  • Технический комитет РФС признал работу Черчесова на турнире неудовлетворительной, но выразил ему доверие.

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия Черчесов Станислав
Комментарии (13)
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acor94
1625218393
****** (пипец)
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general.lizyukov
1625219754
Возразил? Вы там смену отрабатываете, что ли, с 9 до 18? Что вы там выполнили, если результата нет? Все равно что у меня в магазине: планы не закрываются, мне премию режут, а я говорю: "Я возражаю, на работу-то я ходил, что-то выполнял". Уважал его раньше, а сейчас... Леня хотя бы честно сказал "Мы. г.амно".
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Roma56
1625220503
Усатый г***он
Ответить
111ax
1625220894
вот ид*** то, все эти эмоции и кураж ты им и можешь дать, если не дал, значит не проделал работу. Научить их играть в футбол ты не можешь, тактически работа также не была видна, т.к. как таковой тактики кроме выбивания мяча куда-нибудь тоже не было. Вот с*** деб**!
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Fusballer
1625220908
Развалинами сборной удовлетворён?
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G.P.
1625222948
Не люблю вести себя некультурно. Но когда такое слышишь от этого псевдотренера, то так и хочется крукнуть: "Ну как можно таким уродом и гнидой быть? Как?". Напрочь совесть у человека пропала. Позор, конечно, всем нам.
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kvm
1625231477
Работа была выполнена, команда делала то, что мы ей давали. Т.е. задачей был слив?
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zigbert
1625234937
Все идет по плану. Космический корабль готов к старту.
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Сильвербой
1625237319
Это край! Для чего этот идиот начал говорить? Лучше бы ты молчал, придурь!
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portero
1625248656
Оплата прошла , за великолепную работу.... а работу никто и не выполнил, схалтурил пастух....
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