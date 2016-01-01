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    Черчесов – о сборной России на Евро: «Я бы возразил, что работа признана неудовлетворительной»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции объяснил, что помешало его команде повторить успех ЧМ-2018.

    «Работа признана неудовлетворительной – я бы тут возразил. Работа была выполнена, команда делала то, что мы ей давали.

    Почему не удалось повторить? Потому что абсолютно четко понимаю, ранее говорил на техкоме: если мы физически были готовы, то чтобы эти кондиции дали результат, нужен кураж, вдохновение чтобы было», – сказал Черчесов.

    • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
    • Технический комитет РФС признал работу Черчесова на турнире неудовлетворительной, но выразил ему доверие.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:28
    Комментарии9
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      Рейтинг: +356

      Врундель 1 минуту назад

      А на чм был успех?

      0
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      Рейтинг: +3124

      Axe111 24 минуты назад

      НУЖНО УМЕНИЕ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ!!!!! ну а про тренерство промолчу!!!! И ЧТО ТЫ СОБИРАЛСЯ ПОВТОРЯТЬ?????? 500 АВТОБУСОВ В СВОЕЙ ШТРАФНОЙ НА 120МИН ПОНИМАЮ

      0
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      Рейтинг: +326

      G.P. 47 минут назад

      Не люблю вести себя некультурно. Но когда такое слышишь от этого псевдотренера, то так и хочется крукнуть: "Ну как можно таким уродом и гнидой быть? Как?". Напрочь совесть у человека пропала. Позор, конечно, всем нам.

      1
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      Рейтинг: +5052

      Fusballer 1 час назад

      Развалинами сборной удовлетворён?

      3
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      Рейтинг: +413

      111ax 1 час назад

      вот ид*** то, все эти эмоции и кураж ты им и можешь дать, если не дал, значит не проделал работу. Научить их играть в футбол ты не можешь, тактически работа также не была видна, т.к. как таковой тактики кроме выбивания мяча куда-нибудь тоже не было. Вот с*** деб**!

      2
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      Рейтинг: +587

      Roma56 1 час назад

      Усатый г***он

      2
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      Рейтинг: +3156

      general.lizyukov 1 час назад

      Возразил? Вы там смену отрабатываете, что ли, с 9 до 18? Что вы там выполнили, если результата нет? Все равно что у меня в магазине: планы не закрываются, мне премию режут, а я говорю: "Я возражаю, на работу-то я ходил, что-то выполнял".
      Уважал его раньше, а сейчас... Леня хотя бы честно сказал "Мы. г.амно".

      2
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      Рейтинг: -93

      Землякруглая 1 час назад

      Ахахахах

      0
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      Рейтинг: +1747

      acor94 2 часа назад

      ****** (пипец)

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