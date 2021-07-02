Черчесов – об отставке: «Мы не в песочнице играем. Давайте успокоимся»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о возможном уходе с занимаемого поста.

«Ухожу ли я в отставку? Ну, как бы спокойно сформулировать, чтобы это было правильно понятно...

Во-первых, мы занимаемся государственным делом, как я понимаю, должность главного тренера, когда я читаю, что меня пригласили. Меня никто не приглашал, это назначение, которое не обсуждается, это приказ к исполнению.

Не думал, что буду тренировать сборную, но если зовут и говорят, что надо сделать, моя задача – дать добро, что я готов. Мне дали задание и я его выполняю. Я так пока бы сформулировал.

Вопрос об отставке мы по-деловому решим. Детального разбора Евро с руководителем еще не было, мы сядем и всe решим. Мы не в песочнице играем, а представляем страну.

Давайте успокоимся, мы попали на большой турнир, но если ЧМ нам подарило государство, то на Евро надо было попасть. На сегодняшний день у меня мысли, как 1 сентября обыграть Хорватию«, – сказал Черчесов.