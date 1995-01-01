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    Черчесов – об отставке: «Мы не в песочнице играем. Давайте успокоимся»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о возможном уходе с занимаемого поста.

    «Ухожу ли я в отставку? Ну, как бы спокойно сформулировать, чтобы это было правильно понятно...

    Во-первых, мы занимаемся государственным делом, как я понимаю, должность главного тренера, когда я читаю, что меня пригласили. Меня никто не приглашал, это назначение, которое не обсуждается, это приказ к исполнению.

    Не думал, что буду тренировать сборную, но если зовут и говорят, что надо сделать, моя задача – дать добро, что я готов. Мне дали задание и я его выполняю. Я так пока бы сформулировал.

    Вопрос об отставке мы по-деловому решим. Детального разбора Евро с руководителем еще не было, мы сядем и всe решим. Мы не в песочнице играем, а представляем страну.

    Давайте успокоимся, мы попали на большой турнир, но если ЧМ нам подарило государство, то на Евро надо было попасть. На сегодняшний день у меня мысли, как 1 сентября обыграть Хорватию«, – сказал Черчесов.

    • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
    • Технический комитет РФС признал работу Черчесова на турнире неудовлетворительной, но выразил ему доверие.
    • Он возглавляет сборную с августа 2016 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:19
    Комментарии41
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      Рейтинг: +356

      Врундель 1 минуту назад

      Иди на йух! Так понятно? Как же он зае..л, сколько можно вспоминать чм,там ты **** просто отскочил,напоминает теперь 75 летие победы..когда больше нечем гордиться)А че убрал пелену с глаз, вот реальное состояние и уровень сборной

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      Рейтинг: +2930

      neveldomha 2 минуты назад

      Пока меня не отназначат, я никуда не уйду!!!!

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      Рейтинг: +7669

      САДЫЧОК 3 минуты назад

      Всё понятно , с этим не компетентным тренером ! Путин , типа сказал оставайся никто . тебя не выгонит , иначе просто не могло быть !

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      Рейтинг: +764

      vovan55 18 минут назад

      ну достал тупорылый...

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      Рейтинг: +3124

      Axe111 21 минуту назад

      Это был ответ ТРЕНЕРА ПО ФУТБОЛУ ИЛИ ОЧЕРЕДНОГО ЕДРОСА?????? ПОЗОРИЩЕ

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      Рейтинг: +4795

      maygli 22 минуты назад

      Конченый идиот..

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      Рейтинг: +59

      Крейсер 36 минут назад

      Стас. Скоро на "твою" сборную просто перестанут ходить болельщики. Потому что смотреть на эту тошниловку, нет сил. Твой трусливый футбол из прошлого века не приносит результат. Свали сам, не будь бабой. Не жди когда попрут с позором.

      1
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      Рейтинг: +7669

      САДЫЧОК > Крейсер 1 минуту назад

      Не уверен , что будем болеть за сборную , пока там вредитель !

      0
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      Рейтинг: +8770

      NewLife 53 минуты назад

      "Мы не в песочнице играем, а представляем страну."
      Уж лучше бы ты шел играть в песочницу, чтобы даже дети увидели, какой ты мудак.
      Ты получил неуд - кого ты представляешь? Теперь тебе либо застрелиться, либо перед всеми ходить обоссанным.

      2
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      Рейтинг: +23813

      silver29 1 час назад

      Кто ты такой?
      Кто тебя сюда прислал?
      К чужой славе хочешь примазаться?
      А ну вон из дивизии к чертовой матери!
      Славы мне твоей не нужно.
      А из дивизии меня может отозвать тот, кто прислал - партия ( читайте Дюков с Мутко). (к/ф Чапаев)

      2
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      Рейтинг: +1119

      SaveAS 1 час назад

      Вот именно, что не в песочнице играем, сборная задачу не выполнела, игра ужасающая! После такого выступления тренера нужно менять, время было очень много на подготовку сборной к евро

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