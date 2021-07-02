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  • Черчесов – об отставке: «Мы не в песочнице играем. Давайте успокоимся»

Черчесов – об отставке: «Мы не в песочнице играем. Давайте успокоимся»

2 июля 2021, 12:19
54

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о возможном уходе с занимаемого поста.

«Ухожу ли я в отставку? Ну, как бы спокойно сформулировать, чтобы это было правильно понятно...

Во-первых, мы занимаемся государственным делом, как я понимаю, должность главного тренера, когда я читаю, что меня пригласили. Меня никто не приглашал, это назначение, которое не обсуждается, это приказ к исполнению.

Не думал, что буду тренировать сборную, но если зовут и говорят, что надо сделать, моя задача – дать добро, что я готов. Мне дали задание и я его выполняю. Я так пока бы сформулировал.

Вопрос об отставке мы по-деловому решим. Детального разбора Евро с руководителем еще не было, мы сядем и всe решим. Мы не в песочнице играем, а представляем страну.

Давайте успокоимся, мы попали на большой турнир, но если ЧМ нам подарило государство, то на Евро надо было попасть. На сегодняшний день у меня мысли, как 1 сентября обыграть Хорватию«, – сказал Черчесов.

  • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
  • Технический комитет РФС признал работу Черчесова на турнире неудовлетворительной, но выразил ему доверие.
  • Он возглавляет сборную с августа 2016 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия Черчесов Станислав
Комментарии (54)
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lek!
1625217663
Да будь уже мужчиной , и уходи сам.
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moskowcity-petrv
1625217793
Присосался как клещь
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Лфшт
1625220258
Усатая тёлка, не мужик ни разу
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Влад-20
1625220652
Слушайте, и это недоразумение бессвязно мычащее главный тренер страны ? и где он свет в тоннеле увидел, там тьма непроглядная.
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IVANRUS777
1625221056
На таких смотреть противно. Это пиявка, кровосос и просто резиновое изделие. Не зря он себя сравнил с чиновником. Футбольные результаты сборной должны хотя бы немного людей радовать в той ситуации, в которой находится страна. А он такие деньжища получает и такой позорный результат показывает и нет даже мысли уйти. Что должно случиться ещё, чтобы его убрали, несчастный случай?
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almanev
1625221483
Это усатая пародия на ВВП
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NewLife
1625222535
"Мы не в песочнице играем, а представляем страну." Уж лучше бы ты шел играть в песочницу, чтобы даже дети увидели, какой ты мудак. Ты получил неуд - кого ты представляешь? Теперь тебе либо застрелиться, либо перед всеми ходить обоссанным.
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AtticusFinch1
1625225654
Иди на йух! Так понятно? Как же он зае..л, сколько можно вспоминать чм,там ты **** просто отскочил,напоминает теперь 75 летие победы..когда больше нечем гордиться)А че убрал пелену с глаз, вот реальное состояние и уровень сборной
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хряк СМ
1625226764
Чабан стригет бабосы, не мешайте чабану. У него всё хорошо, ваши проблемы его не касаются. мани, мани текут в его кармани.
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vladimir-7
1625230531
Интересно: Черчесову поставили задачу, сборная не вышла из группы, а он заявляет, что работу выполнил, значит либо задача была поставлена для него не выйти из группы, или он врет и работу не выполнял и ее не сделал. Однако все знают, что задача была — выйти из группы, хотя бы со второго места в группе, а заняли последнее – четвертое место.
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