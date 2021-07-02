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  • Петреску – о Кокорине: «Самый талантливый футболист, с которым я работал. «Реал», «Барселона» – это его уровень»

Петреску – о Кокорине: «Самый талантливый футболист, с которым я работал. «Реал», «Барселона» – это его уровень»

2 июля 2021, 10:21
17

Бывший главный тренер «Динамо» и «Кубани» Дан Петреску высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

– Кокорин – самый талантливый футболист, с которым вы работали в России?

– Да, причем не только в России, а вообще в моей тренерской карьере. Серьезно. Пожалуй, могу поставить с ним рядом только Алекса Тейшейру, которого купили из «Шахтера» в Китай за 50 миллионов. Блестящий игрок, но все-таки Кокорин более талантлив.

Сильные правая и левая нога, игра головой, скорость, техника, дриблинг, готов работать в обороне. Он реально умеет все. С такими качествами можно было играть в «Реале» или «Барселоне» – это его уровень. Мне жаль, что он не реализовал свой потенциал.

– Ему уже 30 лет, и до сих пор ни одного полноценного матча в европейской лиге.

– К огромному сожалению, его время проходит. Хотя я верю, что он еще может помочь «Фиорентине». Будет непросто после такого начала в Италии, слишком много травм плюс эхо личных проблем, которые были в России, но я все равно желаю ему самого лучшего. С радостью вспоминаю наши два года работы с ним.

  • В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он принял участие только в 4 матчах.
  • Игрок из-за травм пропустил 12 встреч.

Источник: «Матч ТВ»
Италия. Серия А Реал Барселона Фиорентина Кокорин Александр Петреску Дан
Комментарии (17)
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nik55
1625211093
ты что там куришь что бы такое писать ?
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jek718875
1625212412
О ТОМ,ЧТО КОКОРИН ТАЛАНТЛЕВЕЙ МЕССИ, ЗНАЕТ ФК"ФИОРЕНТИНА"
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paracetamol
1625212869
Лентяй он и симулянт.
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Боцман59rus
1625213315
фиалки нарадоваться не могут, всех рвут в серии))
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altezzik
1625215471
Бедный Петреску... не было у него нормальных игроков за всю карьеру.
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Иван Петров 1986
1625216488
Плохо, что кокоша рано узнал об этом.
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DeStar
1625218569
а я думал реальный уровень это тот который ты показываешь, а не потенциальный
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general.lizyukov
1625220142
Ах-ха-ха-ха ))))) Дан, иди в Камеди, там тебе сразу отдельную программу в прайм-тайм выделят )))) Надо же такое брякнуть, уровень Реала/Барсы. Это недоразумение даже в основе Фиорентины не в состоянии закрепиться, какая нафик Барса?
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Каратель помойников
1625224181
пьяный что ли?
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kosmonaft
1625235676
собутыльники наверное
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