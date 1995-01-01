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    Петреску – о Кокорине: «Самый талантливый футболист, с которым я работал. «Реал», «Барселона» – это его уровень»

    Бывший главный тренер «Динамо» и «Кубани» Дан Петреску высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

    – Кокорин – самый талантливый футболист, с которым вы работали в России?

    – Да, причем не только в России, а вообще в моей тренерской карьере. Серьезно. Пожалуй, могу поставить с ним рядом только Алекса Тейшейру, которого купили из «Шахтера» в Китай за 50 миллионов. Блестящий игрок, но все-таки Кокорин более талантлив.

    Сильные правая и левая нога, игра головой, скорость, техника, дриблинг, готов работать в обороне. Он реально умеет все. С такими качествами можно было играть в «Реале» или «Барселоне» – это его уровень. Мне жаль, что он не реализовал свой потенциал.

    – Ему уже 30 лет, и до сих пор ни одного полноценного матча в европейской лиге.

    – К огромному сожалению, его время проходит. Хотя я верю, что он еще может помочь «Фиорентине». Будет непросто после такого начала в Италии, слишком много травм плюс эхо личных проблем, которые были в России, но я все равно желаю ему самого лучшего. С радостью вспоминаю наши два года работы с ним.

    • В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он принял участие только в 4 матчах.
    • Игрок из-за травм пропустил 12 встреч.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:21
    Комментарии9
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      Рейтинг: +5041

      Fusballer 3 минуты назад

      Самый талантливый после Дзюбы.

      0
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      Рейтинг: +11451

      paracetamol 6 минут назад

      Лентяй он и симулянт.

      0
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      Рейтинг: +2380

      yorgenbarenz 10 минут назад

      Саня успел с Петреску где-то похмелиться и пару пузырей подарил на дорожку.

      0
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      Рейтинг: +34

      jek718875 14 минут назад

      О ТОМ,ЧТО КОКОРИН ТАЛАНТЛЕВЕЙ МЕССИ, ЗНАЕТ ФК"ФИОРЕНТИНА"

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      Рейтинг: -827

      СуперПАВ9 23 минуты назад

      Реал и Барселона сейчас середники

      0
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      Рейтинг: +23780

      silver29 32 минуты назад

      Откуда Петреску знать об уровне Реала и Барселоны ? если его там и близко не стояло.

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      Рейтинг: +1329

      nominum 32 минуты назад

      А в Мадриде и Барселоне есть кафешки, где можно стулом кого-нибудь отоварить?

      0
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      Рейтинг: +5962

      nik55 36 минут назад

      ты что там куришь что бы такое писать ?

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      Рейтинг: -827

      СуперПАВ9 > nik55 22 минуты назад

      Тоже самое что и ты

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