Петреску – о Кокорине: «Самый талантливый футболист, с которым я работал. «Реал», «Барселона» – это его уровень»

Бывший главный тренер «Динамо» и «Кубани» Дан Петреску высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

– Кокорин – самый талантливый футболист, с которым вы работали в России?

– Да, причем не только в России, а вообще в моей тренерской карьере. Серьезно. Пожалуй, могу поставить с ним рядом только Алекса Тейшейру, которого купили из «Шахтера» в Китай за 50 миллионов. Блестящий игрок, но все-таки Кокорин более талантлив.

Сильные правая и левая нога, игра головой, скорость, техника, дриблинг, готов работать в обороне. Он реально умеет все. С такими качествами можно было играть в «Реале» или «Барселоне» – это его уровень. Мне жаль, что он не реализовал свой потенциал.

– Ему уже 30 лет, и до сих пор ни одного полноценного матча в европейской лиге.

– К огромному сожалению, его время проходит. Хотя я верю, что он еще может помочь «Фиорентине». Будет непросто после такого начала в Италии, слишком много травм плюс эхо личных проблем, которые были в России, но я все равно желаю ему самого лучшего. С радостью вспоминаю наши два года работы с ним.