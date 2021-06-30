Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Член техкома Игнатьев – об увольнении Черчесова: «Нет оснований полагать, что другой человек сделает лучше»

Член техкома Игнатьев – об увольнении Черчесова: «Нет оснований полагать, что другой человек сделает лучше»

30 июня 2021, 14:30
20

Член технического комитета РФС Борис Игнатьев объяснил, почему все представители комитета единогласно выразили доверие главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

«Технический комитет сформулировал мнение о дальнейшей работе Черчесова. Сборная России 1 сентября будет играть с Хорватией. У нового тренера не будет возможности для ознакомительной работы. Нет оснований полагать, что другой человек сделает лучше.

Во-первых, состояние всего нашего футбола не на самом высоком уровне. А во-вторых, новому тренеру не хватит времени даже на то, чтобы просто познакомиться с командой», – сказал Игнатьев.

  • Сборная России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.
  • Сообщалось, что Черчесов не собирается уходить в отставку с поста главного тренера сборной.
  • По информации «СЭ», Черчесовым недовольны партнеры РФС.

Техком РФС: «Выразили поддержку Черчесову. Основная проблема – уровень игроков»

Журналист Егоров: технический комитет РФС предложил ужесточить лимит на легионеров

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Черчесов Станислав Игнатьев Борис
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cules2013
1625053235
Во-первых, нет оснований полагать, что другой человек сделает хуже. И это ваша работа искать кандидатов, а не письку лимонить за гос. счёт и потом разводить руками. Во-вторых, нет оснований полагать, что если распустить РФС, то с футболом в стране станет хуже. Так может тогда так и сделаем?
Ответить
lipatov32
1625053505
Хуже не будет-хуже некуда! А зарплатку этому шуту усатому обрезать раза в 3 не хотите? Цирк мля!!!!
Ответить
maygli
1625053582
"...состояние всего нашего футбола не на самом высоком уровне." Об этом говорилось ещё более десяти лет назад! Какие речи, лозунги яркие звучали тогда от РФС. Какие призывы были про развитие детского футбола, олимпийского резерва. Поля стали строить.(Так верилось вашим словам, что я чуть дочку свою не отдал в школу олимпийского резерва.) И вот итог... Так чем вы всё это время занимались господа?!? С...ки!!! Всех вон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Хейтер Аларм
1625055875
и всем этим чинушам за 75, маразм проступает. засели в своих креслах и хрен выпнешь! да и не надо это никому! такая уж страна...
Ответить
Боцман59rus
1625057782
- всем хором нах с пляжа
Ответить
Сильвербой
1625058670
Нужно побольше исполкомов и комитетов!!!
Ответить
САДЫЧОК
1625059231
Этому Члену Игнатьеву .... ! Переводить не буду. Вроде , Путин же сказал ..Убрать !
Ответить
SanInstructor
1625082889
хуже не будет...
Ответить
Красный Став
1625084038
Про Вову так уже 20 лет говорят!
Ответить
BRO_football
1625089769
Действительно. Черчесов же у нас идеальный тренер. Просто предел совершенства. Нет в мире лучше тренера, чем Черчесов, поэтому и менять его не нужно. Только вот почему-то результаты работы говорят об обратном, но да это мелочи. Совсем не важно. На самом деле Игнатьев какую-то хрень несёт. До матча с Хорватией ещё 2 месяца. Этого времени вполне достаточно, чтобы ознакомится со сборной и по крайней мере сделать лучше, чем Черчесов. Если РФС до сих пор опасается, то пусть тогда возьмёт тренера, который уже знаком с РПЛ. Ему-то точно времени хватит.
Ответить
Главные новости
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
7
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
18
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
4
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
3
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+