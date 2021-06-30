Член техкома Игнатьев – об увольнении Черчесова: «Нет оснований полагать, что другой человек сделает лучше»

Член технического комитета РФС Борис Игнатьев объяснил, почему все представители комитета единогласно выразили доверие главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

«Технический комитет сформулировал мнение о дальнейшей работе Черчесова. Сборная России 1 сентября будет играть с Хорватией. У нового тренера не будет возможности для ознакомительной работы. Нет оснований полагать, что другой человек сделает лучше.

Во-первых, состояние всего нашего футбола не на самом высоком уровне. А во-вторых, новому тренеру не хватит времени даже на то, чтобы просто познакомиться с командой», – сказал Игнатьев.

Сборная России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.

Сообщалось, что Черчесов не собирается уходить в отставку с поста главного тренера сборной.

По информации «СЭ», Черчесовым недовольны партнеры РФС.

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