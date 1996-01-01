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    Член техкома Игнатьев – об увольнении Черчесова: «Нет оснований полагать, что другой человек сделает лучше»

    Член технического комитета РФС Борис Игнатьев объяснил, почему все представители комитета единогласно выразили доверие главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

    «Технический комитет сформулировал мнение о дальнейшей работе Черчесова. Сборная России 1 сентября будет играть с Хорватией. У нового тренера не будет возможности для ознакомительной работы. Нет оснований полагать, что другой человек сделает лучше.

    Во-первых, состояние всего нашего футбола не на самом высоком уровне. А во-вторых, новому тренеру не хватит времени даже на то, чтобы просто познакомиться с командой», – сказал Игнатьев.

    • Сборная России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.
    • Сообщалось, что Черчесов не собирается уходить в отставку с поста главного тренера сборной.
    • По информации «СЭ», Черчесовым недовольны партнеры РФС.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1082

      Хейтер Аларм 22 минуты назад

      и всем этим чинушам за 75, маразм проступает. засели в своих креслах и хрен выпнешь! да и не надо это никому! такая уж страна...

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      Рейтинг: +2376

      yorgenbarenz 35 минут назад

      Понятно.Придётся подождать позорного прое.она Хорватии,чтобы нашлось у нового тренера время познакомиться с двумя десятками несменяемых долбо.бов.Скоро,ох,скоро,появятся карикатуры в сетях на чабана со здоровенной форелью в руках.

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      Рейтинг: +1082

      Хейтер Аларм > yorgenbarenz 22 минуты назад

      павлином усатого уже сделали)
      https://zen.yandex.ru/media/rabona/chinovniki-svoih-ne-brosaiut-cherchesov-ostaetsia-u-rulia-sbornoi-60dc4443319aa60d5ad33f2e

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      Рейтинг: +4738

      maygli 1 час назад

      "...состояние всего нашего футбола не на самом высоком уровне."
      Об этом говорилось ещё более десяти лет назад! Какие речи, лозунги яркие звучали тогда от РФС. Какие призывы были про развитие детского футбола, олимпийского резерва. Поля стали строить.(Так верилось вашим словам, что я чуть дочку свою не отдал в школу олимпийского резерва.)
      И вот итог... Так чем вы всё это время занимались господа?!?
      С...ки!!! Всех вон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +212

      lipatov32 1 час назад

      Хуже не будет-хуже некуда! А зарплатку этому шуту усатому обрезать раза в 3 не хотите? Цирк мля!!!!

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      Рейтинг: +12435

      Cules2013 1 час назад

      Во-первых, нет оснований полагать, что другой человек сделает хуже. И это ваша работа искать кандидатов, а не письку лимонить за гос. счёт и потом разводить руками.
      Во-вторых, нет оснований полагать, что если распустить РФС, то с футболом в стране станет хуже.
      Так может тогда так и сделаем?

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      Рейтинг: +4738

      maygli > Cules2013 58 минут назад

      "... нет оснований полагать, что если распустить РФС, то с футболом в стране станет хуже."
      Очень верно, браво! В самую суть сказано.

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