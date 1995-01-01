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    Журналист Егоров: технический комитет РФС предложил ужесточить лимит на легионеров

    Технический комитет РФС выступил с предложением ужесточить лимит на легионеров в РПЛ.

    По информации журналиста Сергея Егорова, после окончания заседания техкома об этом сообщил Никита Симонян.

    Он также отметил, что все члены технического комитета РФС единогласно выразили доверие главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

    • С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит «8+17».
    • Техком не обсуждал отставку Черчесова с поста главного тренера национальной команды.
    • Сборная России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.

    Технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро неудовлетворительной, но выразил ему доверие

    Техком РФС: «Выразили поддержку Черчесову. Основная проблема – уровень игроков»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал журналиста Сергея Егорова

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    Сегодня, 14:17
    Комментарии20
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      Рейтинг: +4030

      алдан2014 24 секунды назад

      Люди с другой планеты. Довели лимитами футбол до ручки. Футболистам не надо к чему то стремиться,жизнь удалась,платят миллионы,РФС за лимит. Деятельность руководства футбола напоминает диверсионную деятельность против российского футбола.

      0
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      Рейтинг: +8729

      NewLife 17 минут назад

      Ввести лимит в РФС - «8+17», в котором на 17 адекватных людей из футбола будет не больше 8 блатных придурков чиновников.

      1
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      Рейтинг: +23668

      silver29 19 минут назад

      Ох глупцы, тут впору натурализировать игроков для сборной, а не запретами заниматься.

      1
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      Рейтинг: +2094

      Чермындыр 26 минут назад

      Конченные

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8578

      alp 41 минуту назад

      если ужесточить лимит, то так и будем на заднем дворе в дерьме говно пинать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +23552

      Боцман59rus 43 минуты назад

      лимит убирать полностью, может тогда до наших мажоров дойдет, что место и контракт никто не гарантировал.

      4
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      Рейтинг: +1509

      roman230582 51 минуту назад

      Мля, не поленился, залез в википедию. При всем уважению к этому человеку, первому вице президенту РФС между прочим, ему стукнуло уже 94 года. Гершковичу, который тоже высказывался, и который тоже в совете РФС как я понимаю-73. Эти люди застряли в прошлом, и живут реалиями советских времен. О чем тут можно говорить. Лимит надо убирать к чертовой матери, а его ужесточают. Вообщем маразм продолжается

      7
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      Рейтинг: +7018

      "supermax" 51 минуту назад

      здравый смысл, иди на х у й

      6
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      Рейтинг: +4738

      maygli 54 минуты назад

      Ну вот пусть они сами и смотрят игру своей сборной.

      7
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      Рейтинг: +1431

      кто там 1 час назад

      После такого только дебилы будут смотреть РФПЛ или ходить на стадионы)

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