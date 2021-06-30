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  • Журналист Егоров: технический комитет РФС предложил ужесточить лимит на легионеров

Журналист Егоров: технический комитет РФС предложил ужесточить лимит на легионеров

30 июня 2021, 14:17
30

Технический комитет РФС выступил с предложением ужесточить лимит на легионеров в РПЛ.

По информации журналиста Сергея Егорова, после окончания заседания техкома об этом сообщил Никита Симонян.

Он также отметил, что все члены технического комитета РФС единогласно выразили доверие главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

  • С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит «8+17».
  • Техком не обсуждал отставку Черчесова с поста главного тренера национальной команды.
  • Сборная России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.

Технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро неудовлетворительной, но выразил ему доверие

Техком РФС: «Выразили поддержку Черчесову. Основная проблема – уровень игроков»

Источник: телеграм-канал журналиста Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (30)
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Хейтер Аларм
1625052106
дебилы...
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acor94
1625053398
Отменяйте лимит! Лучше на зулусов будем смотреть, чем на наших дегенератов.
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кто там
1625053500
После такого только дебилы будут смотреть РФПЛ или ходить на стадионы)
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maygli
1625053989
Ну вот пусть они сами и смотрят игру своей сборной.
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"supermax"
1625054161
здравый смысл, иди на х у й
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roman230582
1625054176
Мля, не поленился, залез в википедию. При всем уважению к этому человеку, первому вице президенту РФС между прочим, ему стукнуло уже 94 года. Гершковичу, который тоже высказывался, и который тоже в совете РФС как я понимаю-73. Эти люди застряли в прошлом, и живут реалиями советских времен. О чем тут можно говорить. Лимит надо убирать к чертовой матери, а его ужесточают. Вообщем маразм продолжается
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Боцман59rus
1625054671
лимит убирать полностью, может тогда до наших мажоров дойдет, что место и контракт никто не гарантировал.
Ответить
NewLife
1625056197
Ввести лимит в РФС - «8+17», в котором на 17 адекватных людей из футбола будет не больше 8 блатных придурков чиновников.
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SunRomeS
1625058128
У меня такое чувство, что глядя на РФС, я смотрю фильм "тупой и еще тупее". Бараны...хоть ссы в глаза, всё божья роса....
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oyabun
1625058560
Это антикомитет какой то! Как он формируется?! Всё должно быть наоборот, лимит смягчить или совсем убрать, а Черчесова уволить.
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