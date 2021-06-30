Журналист Егоров: технический комитет РФС предложил ужесточить лимит на легионеров

Технический комитет РФС выступил с предложением ужесточить лимит на легионеров в РПЛ.

По информации журналиста Сергея Егорова, после окончания заседания техкома об этом сообщил Никита Симонян.

Он также отметил, что все члены технического комитета РФС единогласно выразили доверие главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит «8+17».

Техком не обсуждал отставку Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

Сборная России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.

Технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро неудовлетворительной, но выразил ему доверие

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