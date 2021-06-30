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  • Президент Зеленский – сборной Украины после прохода Швеции: «Не было вас, были мы – Украина. Команда в более чем 40 миллионов человек»

Президент Зеленский – сборной Украины после прохода Швеции: «Не было вас, были мы – Украина. Команда в более чем 40 миллионов человек»

30 июня 2021, 11:21
6

Владимир Зеленский, президент Украины, отреагировал на победу сборной в 1/8 финала Евро-2020 над Швецией (2:1). Решающий гол на 120+1 минуте забил Артем Довбик.

«Я знал, что и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от результата: «Мы болели за вас всей душой, благодарим вас от всего сердца, гордимся вами всей страной».

Но какое же большое счастье написать это именно после победы. И получить возможность написать это еще раз. После 1/4. Или после 1/2. А, может, и после финала Евро. Не было вас и нас, сегодня были мы – Украина. Команда, которая насчитывает более 40 миллионов.

От Ужгорода до Луганска. От Чернигова до Симферополя. Команда – Украина. Которая показывает характер, мощь, которая бьется, терпит болезненные удары и боль, но встает и дает сдачи», – цитирует Зеленского LiveTV со ссылкой на его официальную страницу в фейсбуке.

  • В 1/4 финала Украина сыграет против Англии.
  • Украина впервые вышла в 1/4 финала Евро.
  • Для Довбика гол стал дебютным за сборную.

Президент Украины Зеленский – после победы над Швецией: «Нереально круто! Парни, респект! Слава Украине!»

Источник: LiveTV
Чемпионат Европы Украина. Премьер-лига Украина
Комментарии (6)
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talgatnurzhanov2006
1625043859
Путин тоже может сказать от Вильнюса до Аляски.
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Алехсбургер.
1625047127
Вот это и противно.Пена странного государственного цвета вечно прёт у них изо рта в случае побед. Переживал за украинцев,но предвидел. Ничего нового. У нас крымский мост тоже 140 млн. строили.Как оказалось. Один я х.ем груши околачивал. Что ни Вова у власти-то прикол всем ,и во всю харю. С17-го так повелось.
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R_a_i_n
1625050316
До Симферополя ему... Клоун был, клоун и есть.
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сутулая собака и лисы
1625057181
для одного дурочка Донецк - Украина. для второго дурочка Донецк - не Украина. а нормальные люди уже не знают, куда бежать, от этих дурачков. столько эмигрантов на юге РФ, многие из них специалисты в своих сферах или мелкие предприниматели. даже большие команды не знают куда деться от этих дурачков: "В 2014—2016 годах «Шахтёр» провёл большинство домашних матчей во Львове на «Арене Львов», с февраля 2017 года по март 2020 года клуб играл на ОСК «Металлист» в Харькове. С мая 2020 года домашним стадионом «Шахтёра» является НСК «Олимпийский» в Киеве." 13 000 человек погибло из-за амбиций правящих чмошников и поддерживающих их *********. тфу, мерзость.
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BlackMurderDeco
1625075214
Володь, другой, Володя пальцем щелкнет, ты под конец сиганешь)
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knikos
1625089870
Откуда "более 40-ка миллионов человек " ? Игрец куем на рояле в статистику-то хоть смотрит ?
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