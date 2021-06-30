Президент Зеленский – сборной Украины после прохода Швеции: «Не было вас, были мы – Украина. Команда в более чем 40 миллионов человек»

Владимир Зеленский, президент Украины, отреагировал на победу сборной в 1/8 финала Евро-2020 над Швецией (2:1). Решающий гол на 120+1 минуте забил Артем Довбик.

«Я знал, что и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от результата: «Мы болели за вас всей душой, благодарим вас от всего сердца, гордимся вами всей страной».

Но какое же большое счастье написать это именно после победы. И получить возможность написать это еще раз. После 1/4. Или после 1/2. А, может, и после финала Евро. Не было вас и нас, сегодня были мы – Украина. Команда, которая насчитывает более 40 миллионов.

От Ужгорода до Луганска. От Чернигова до Симферополя. Команда – Украина. Которая показывает характер, мощь, которая бьется, терпит болезненные удары и боль, но встает и дает сдачи», – цитирует Зеленского LiveTV со ссылкой на его официальную страницу в фейсбуке.

В 1/4 финала Украина сыграет против Англии.

Украина впервые вышла в 1/4 финала Евро.

Для Довбика гол стал дебютным за сборную.

Президент Украины Зеленский – после победы над Швецией: «Нереально круто! Парни, респект! Слава Украине!»