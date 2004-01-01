Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    Зинченко: «Выход в 1/4 финала – историческое достижение. Советую всем радоваться, потому что один раз живем»

    Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился эмоциями после победы над Швецией (2:1, дополнительное время) в матче 1/8 финала Евро-2020.

    – Хотел бы в первую очередь поблагодарить всех болельщиков, которые нас поддерживали и поддерживают по сей день. Хотел бы поблагодарить всех, кто сумел прийти на стадион, и кто не сумел по разным причинам. Эта победа только для них, для всей страны. Это историческое достижение.

    Советую всем радоваться, потому что мы живем один раз, и таких моментов может уже и не быть.

    Лично мне очень сложно было настроиться на этот матч, потому что первые три встречи – на нас вылилось очень много критики, на всю команду, в частности, на меня, потому что чувствовал ответственность, что могу дать больше команде.

    Очень рад и горжусь, что сумели сегодня доказать всем, всей Европе, всей стране, что можем достигать поставленных целей.

    – Победа над Швецией – за счет физических кондиций, футбольных качеств или характера?

    – Думаю, за счет характера, желания. Все мы прекрасно понимали, сколько критики на нас вылилось в первых трех матчах. Сегодня мы все вместе смотрели друг другу в глаза и выходили на игру как на войну. Понимали, что нужно добыть результат, этот исторический результат. И мы это сделали.

    • УЕФА признал Зинченко лучшим игроком матча со Швецией.
    • Украина сыграет в четвертьфинале Евро с Англией.
    • Матч пройдет 3 июля в Риме. Начало – в 22:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tribuna.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:38
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1218

      serglider 25 минут назад

      Ну, что сказать? Молодцы! Третья команда группы, сделала первую... Уже можно утверждать, что задача на турнир выполнена, теперь можно играть в свое удовольствие, без груза психологического давления.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86873
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66584
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru