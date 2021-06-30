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  • Зинченко: «Выход в 1/4 финала – историческое достижение. Советую всем радоваться, потому что один раз живем»

Зинченко: «Выход в 1/4 финала – историческое достижение. Советую всем радоваться, потому что один раз живем»

30 июня 2021, 01:38
2

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился эмоциями после победы над Швецией (2:1, дополнительное время) в матче 1/8 финала Евро-2020.

– Хотел бы в первую очередь поблагодарить всех болельщиков, которые нас поддерживали и поддерживают по сей день. Хотел бы поблагодарить всех, кто сумел прийти на стадион, и кто не сумел по разным причинам. Эта победа только для них, для всей страны. Это историческое достижение.

Советую всем радоваться, потому что мы живем один раз, и таких моментов может уже и не быть.

Лично мне очень сложно было настроиться на этот матч, потому что первые три встречи – на нас вылилось очень много критики, на всю команду, в частности, на меня, потому что чувствовал ответственность, что могу дать больше команде.

Очень рад и горжусь, что сумели сегодня доказать всем, всей Европе, всей стране, что можем достигать поставленных целей.

– Победа над Швецией – за счет физических кондиций, футбольных качеств или характера?

– Думаю, за счет характера, желания. Все мы прекрасно понимали, сколько критики на нас вылилось в первых трех матчах. Сегодня мы все вместе смотрели друг другу в глаза и выходили на игру как на войну. Понимали, что нужно добыть результат, этот исторический результат. И мы это сделали.

  • УЕФА признал Зинченко лучшим игроком матча со Швецией.
  • Украина сыграет в четвертьфинале Евро с Англией.
  • Матч пройдет 3 июля в Риме. Начало – в 22:00 мск.

Источник: Tribuna.com
Чемпионат Европы Украина Зинченко Александр
Комментарии (2)
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serglider
1625007052
Ну, что сказать? Молодцы! Третья команда группы, сделала первую... Уже можно утверждать, что задача на турнир выполнена, теперь можно играть в свое удовольствие, без груза психологического давления.
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Plyash
1625044961
Зина на данный момент самый полезный игрок команды.Эмоции и знергия из него так и хлещут наружу.Домой вернётся уже настоящей звездой,вне всякого сомнения.Удачи,Саша.
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