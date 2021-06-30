Зинченко: «Выход в 1/4 финала – историческое достижение. Советую всем радоваться, потому что один раз живем»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился эмоциями после победы над Швецией (2:1, дополнительное время) в матче 1/8 финала Евро-2020.

– Хотел бы в первую очередь поблагодарить всех болельщиков, которые нас поддерживали и поддерживают по сей день. Хотел бы поблагодарить всех, кто сумел прийти на стадион, и кто не сумел по разным причинам. Эта победа только для них, для всей страны. Это историческое достижение.

Советую всем радоваться, потому что мы живем один раз, и таких моментов может уже и не быть.

Лично мне очень сложно было настроиться на этот матч, потому что первые три встречи – на нас вылилось очень много критики, на всю команду, в частности, на меня, потому что чувствовал ответственность, что могу дать больше команде.

Очень рад и горжусь, что сумели сегодня доказать всем, всей Европе, всей стране, что можем достигать поставленных целей.

– Победа над Швецией – за счет физических кондиций, футбольных качеств или характера?

– Думаю, за счет характера, желания. Все мы прекрасно понимали, сколько критики на нас вылилось в первых трех матчах. Сегодня мы все вместе смотрели друг другу в глаза и выходили на игру как на войну. Понимали, что нужно добыть результат, этот исторический результат. И мы это сделали.