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    Зинченко – лучший футболист матча Украина – Швеция. Он забил гол и отдал ассист

    Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко признан лучшим игроком матча 1/8 финала Евро-2020 с Швецией (2:1, дополнительное время).

    Зинченко забил гол и отдал голевую передачу. На момент своего гола хавбек «Манчестер Сити» стал самым молодым игроком в истории сборной Украины, забивавшем на Евро. Зинченко отличился в возрасте 24 лет и 196 дней.

    После гола Артема Довбика в дополнительное время это достижение перешло к форварду «Днепра-1».

    • Украина сыграет в четвертьфинале Евро с Англией.
    • Матч пройдет 3 июля в Риме.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1218

      serglider 32 минуты назад

      Довбику нужно было отдать! Парень сделал в Украине праздник! Последняя минута дополнительного времени... все качается в ту и другую сторону... звенят штанги и... гол!

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