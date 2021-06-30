Зинченко – лучший футболист матча Украина – Швеция. Он забил гол и отдал ассист

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко признан лучшим игроком матча 1/8 финала Евро-2020 с Швецией (2:1, дополнительное время).

Зинченко забил гол и отдал голевую передачу. На момент своего гола хавбек «Манчестер Сити» стал самым молодым игроком в истории сборной Украины, забивавшем на Евро. Зинченко отличился в возрасте 24 лет и 196 дней.

После гола Артема Довбика в дополнительное время это достижение перешло к форварду «Днепра-1».