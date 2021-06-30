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  • Шевченко – о победе над Швецией: «Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины»

Шевченко – о победе над Швецией: «Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины»

30 июня 2021, 01:25
37

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Швецией (2:1, дополнительное время) в матче 1/8 финала Евро-2020.

– Закономерная победа?

– Два соперника играли очень хорошо. Интересный футбол. Никто не хотел проигрывать, поэтому дотянули до такой драмы.

– Малиновский остался в запасе. Зинченко вышел слева в защите, чем руководствовались?

– У нас нет проблем с нестандартными решениями. Мы знали, как команда будет играть с первых минут. Знали, кто может ее усилить. Тот план, что мы выбрали – сработал.

– Чувствовали поддержку фанатов?

– Благодарен всем, кто пришел нас поддержать. Приехала моя семья, дети. Я очень хотел добиться этого результата. Благодарю свою команду за те силы, что они потратили. За тот героизм, что они продемонстрировали.

Спасибо нашему президенту. Он позвонил и поддержал команду. Мы знаем, что за нас болеют. Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины.

– Следующий матч в Италии. Какие ощущения?

– Будет тяжелый матч. Знаем, с кем играет. Есть время порадоваться, а завтра летим в Рим и начинаем подготовку.

  • Украина сыграет в четвертьфинале Евро с Англией.
  • Матч пройдет 3 июля в Риме.
  • Начало встречи – в 22:00 мск.

Источник: Tribuna.com
Чемпионат Европы Украина Шевченко Андрей
Комментарии (37)
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knikos
1625006307
Почему не по-украински ? Хде СБУ ? И надо же , игрец куем на рояле позвонил .
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morkovka
1625025885
Хохлы молодцы! Жаль русские в этот раз уж очень в отпуска захотели, а часть молодых вообще походу только первый раз такой белый и круглый мяч выидели... Молодцы Украина!!! Ждем матча с Англией - главное не ссать!!!
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владимир миронов
1625027141
Молодцы! Утерли нос п..доболам. Англию, конечно, не пройти, но шума наделали.
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Niko
1625027515
Красавцы, гордимся вами!!! А нами не гордимся)))
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житель СПб
1625030290
Надо признать - заслужили. Достойно играют.
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BlackMurderDeco
1625034219
Ух, как тут многие повздорили, и политику , и спорт намешали, не понятно для чего, украина достойно играет, шведы, вроде привезли самый возрастной состав, не вывезли, пример для русских понтов ноль-но есть результат!
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mikatv
1625034266
Чувствую сейчас набежит свора Киселеско-пригожинских.
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Igreks
1625037439
Україна вперед, до перемоги!!!!
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