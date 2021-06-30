Шевченко – о победе над Швецией: «Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Швецией (2:1, дополнительное время) в матче 1/8 финала Евро-2020.
– Закономерная победа?
– Два соперника играли очень хорошо. Интересный футбол. Никто не хотел проигрывать, поэтому дотянули до такой драмы.
– Малиновский остался в запасе. Зинченко вышел слева в защите, чем руководствовались?
– У нас нет проблем с нестандартными решениями. Мы знали, как команда будет играть с первых минут. Знали, кто может ее усилить. Тот план, что мы выбрали – сработал.
– Чувствовали поддержку фанатов?
– Благодарен всем, кто пришел нас поддержать. Приехала моя семья, дети. Я очень хотел добиться этого результата. Благодарю свою команду за те силы, что они потратили. За тот героизм, что они продемонстрировали.
Спасибо нашему президенту. Он позвонил и поддержал команду. Мы знаем, что за нас болеют. Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины.
– Следующий матч в Италии. Какие ощущения?
– Будет тяжелый матч. Знаем, с кем играет. Есть время порадоваться, а завтра летим в Рим и начинаем подготовку.
- Украина сыграет в четвертьфинале Евро с Англией.
- Матч пройдет 3 июля в Риме.
- Начало встречи – в 22:00 мск.