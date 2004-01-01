Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Шевченко – о победе над Швецией: «Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Швецией (2:1, дополнительное время) в матче 1/8 финала Евро-2020.

    – Закономерная победа?

    – Два соперника играли очень хорошо. Интересный футбол. Никто не хотел проигрывать, поэтому дотянули до такой драмы.

    – Малиновский остался в запасе. Зинченко вышел слева в защите, чем руководствовались?

    – У нас нет проблем с нестандартными решениями. Мы знали, как команда будет играть с первых минут. Знали, кто может ее усилить. Тот план, что мы выбрали – сработал.

    – Чувствовали поддержку фанатов?

    – Благодарен всем, кто пришел нас поддержать. Приехала моя семья, дети. Я очень хотел добиться этого результата. Благодарю свою команду за те силы, что они потратили. За тот героизм, что они продемонстрировали.

    Спасибо нашему президенту. Он позвонил и поддержал команду. Мы знаем, что за нас болеют. Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины.

    – Следующий матч в Италии. Какие ощущения?

    – Будет тяжелый матч. Знаем, с кем играет. Есть время порадоваться, а завтра летим в Рим и начинаем подготовку.

    • Украина сыграет в четвертьфинале Евро с Англией.
    • Матч пройдет 3 июля в Риме.
    • Начало встречи – в 22:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tribuna.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:25
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +353

      стоп кран 10 минут назад

      Слава Украине !
      Как сказал Джака после победы Швейцарии --"Мы заткнули пасть критикам"...А сегодня сборная Украины заткнула пасть всяким недоумкам и прочим хныкасам.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3733

      AtticusFinch > стоп кран 2 минуты назад

      Да нет у Украины никакой славы и не было никогда!)))Над Вами весь мир смеётся)))Что у Вас за Хирои - перечисли ка хоть парочку?))В чем же Вы прославились?кроме того, что на Майдане прыгали против олигархов, а следом олигарха выбрали в президенты?))а потом ещё и клоуна?))тем что древние укры море выкопали?))Сидели всю жизнь у нас на шее и в Европу хотели?всё скинули мы Вас - чёто не особо много желающих Вас Бандерлогов кормить)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8112

      knikos 37 минут назад

      Почему не по-украински ? Хде СБУ ? И надо же , игрец куем на рояле позвонил .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3733

      AtticusFinch > knikos 21 минуту назад

      Да эти дебилы даже установку в перерыве на русском давали перед камерами))у них по ходу вонючей украинской мовы даже в сборной страны никто не знает)Они только тявкать могут про оккупантов )))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86873
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66584
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru