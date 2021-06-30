Шевченко – о победе над Швецией: «Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Швецией (2:1, дополнительное время) в матче 1/8 финала Евро-2020.

– Закономерная победа?

– Два соперника играли очень хорошо. Интересный футбол. Никто не хотел проигрывать, поэтому дотянули до такой драмы.

– Малиновский остался в запасе. Зинченко вышел слева в защите, чем руководствовались?

– У нас нет проблем с нестандартными решениями. Мы знали, как команда будет играть с первых минут. Знали, кто может ее усилить. Тот план, что мы выбрали – сработал.

– Чувствовали поддержку фанатов?

– Благодарен всем, кто пришел нас поддержать. Приехала моя семья, дети. Я очень хотел добиться этого результата. Благодарю свою команду за те силы, что они потратили. За тот героизм, что они продемонстрировали.

Спасибо нашему президенту. Он позвонил и поддержал команду. Мы знаем, что за нас болеют. Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины.

– Следующий матч в Италии. Какие ощущения?

– Будет тяжелый матч. Знаем, с кем играет. Есть время порадоваться, а завтра летим в Рим и начинаем подготовку.