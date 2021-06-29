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  • Симон, Педри, Асенсио – в заявке сборной Испании на Олимпиаду

Симон, Педри, Асенсио – в заявке сборной Испании на Олимпиаду

29 июня 2021, 13:42
2

Стал известен состав сборной Испании на Олимпиаду в Токио. Футбольный турнир пройдет в Японии с 21 июля по 7 августа.

Вратари: Альваро Фернандес («Уэска»), Унаи Симон («Атлетик»), Алехандро Домингес («Лас-Пальмас»).

Защитники: Оскар Мингеса, Эрик Гарсия ( оба – «Барселона»), Хесус Вальехо («Гранада»), Пау Торрес («Вильярреал»), Оскар Хиль («Эспаньол»), Хуан Миранда («Бетис»).

Полузащитники: Марк Кукурелья («Хетафе»), Хон Монкайола («Осасуна»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Реал Сосьедад»), Дани Себальос («Реал»), Карлос Солер («Валенсия»), Педри («Барселона»).

Нападающие: Брайан Хиль («Севилья»), Марко Асенсио («Реал»), Дани Ольмо («Лейпциг»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Рафа Мир («Вулверхэмптон»), Хави Пуадо («Эспаньол»).

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Источник: твиттер сборной Испании
Испания. Примера Испания Атлетик Барселона Реал Асенсио Марко Симон Унаи Педри
Комментарии (2)
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Skull_Boy
1624975075
Вот это я понимаю система воспитания и развития игроков и номинально в ГЛАВНУЮ сборную метят под 50 игроков, если уже и олимпийка огонь и может дать 3,14зды всякому
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BarcaRulezz
1624979051
Игрокам вообще отдых полагается? У ***** кошмар сколько матчей за этот год, сломают парня или будет максимально выжат.
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