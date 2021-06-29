Симон, Педри, Асенсио – в заявке сборной Испании на Олимпиаду

Стал известен состав сборной Испании на Олимпиаду в Токио. Футбольный турнир пройдет в Японии с 21 июля по 7 августа.

Вратари: Альваро Фернандес («Уэска»), Унаи Симон («Атлетик»), Алехандро Домингес («Лас-Пальмас»).

Защитники: Оскар Мингеса, Эрик Гарсия ( оба – «Барселона»), Хесус Вальехо («Гранада»), Пау Торрес («Вильярреал»), Оскар Хиль («Эспаньол»), Хуан Миранда («Бетис»).

Полузащитники: Марк Кукурелья («Хетафе»), Хон Монкайола («Осасуна»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Реал Сосьедад»), Дани Себальос («Реал»), Карлос Солер («Валенсия»), Педри («Барселона»).

Нападающие: Брайан Хиль («Севилья»), Марко Асенсио («Реал»), Дани Ольмо («Лейпциг»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Рафа Мир («Вулверхэмптон»), Хави Пуадо («Эспаньол»).