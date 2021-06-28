Заседание РФС по выступлению сборной России на Евро-2020 перенесено на неопределенный срок

Запланированное на 29 июня заседание технического комитета РФС не состоится.

«Завтра заседания технического комитета не будет, его перенесли. И в очном режиме он тоже не будет. Когда и во сколько, станет известно завтра», – сообщил член комитета Михаил Гершкович.