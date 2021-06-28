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    Заседание РФС по выступлению сборной России на Евро-2020 перенесено на неопределенный срок

    Запланированное на 29 июня заседание технического комитета РФС не состоится.

    «Завтра заседания технического комитета не будет, его перенесли. И в очном режиме он тоже не будет. Когда и во сколько, станет известно завтра», – сообщил член комитета Михаил Гершкович.

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    Источник: РБК

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    28.06.2021 23:37
    Комментарии5
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      Рейтинг: +13294

      Garrincha58 3 минуты назад

      насрать у на нет футбола и ещё долго не будет пока всю это ш....не выведут

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      Рейтинг: +1601

      Spirit_78 6 минут назад

      Наверное, ждут итогового результата выступления Бельгии и Дании на Евро, чтобы исходя из этого лепить отговорки - и ещё сильнее ужесточить лимит на легионеров...

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      Рейтинг: +10033

      BRO_football 26 минут назад

      Очевидно, короны испугались. Хотя, в чем проблема провести заседание дистанционно?

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      Рейтинг: +15510

      derrik2000 31 минуту назад

      "«Завтра заседания технического комитета не будет, его перенесли. И в очном режиме он тоже не будет. Когда и во сколько, станет известно завтра», – сообщил член комитета Михаил Гершкович."

      Ошибочка вкралась.
      После слов "когда и во сколько" ещё были слова " "и будет ли вообще".
      )))))))

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      Рейтинг: +3258

      neim 58 минут назад

      А что так ?

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