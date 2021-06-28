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  • Заседание РФС по выступлению сборной России на Евро-2020 перенесено на неопределенный срок

Заседание РФС по выступлению сборной России на Евро-2020 перенесено на неопределенный срок

28 июня 2021, 23:37
13

Запланированное на 29 июня заседание технического комитета РФС не состоится.

«Завтра заседания технического комитета не будет, его перенесли. И в очном режиме он тоже не будет. Когда и во сколько, станет известно завтра», – сообщил член комитета Михаил Гершкович.

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Черчесов Станислав
Комментарии (13)
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derrik2000
1624916180
"«Завтра заседания технического комитета не будет, его перенесли. И в очном режиме он тоже не будет. Когда и во сколько, станет известно завтра», – сообщил член комитета Михаил Гершкович." Ошибочка вкралась. После слов "когда и во сколько" ещё были слова " "и будет ли вообще". )))))))
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Spirit_78
1624917704
Наверное, ждут итогового результата выступления Бельгии и Дании на Евро, чтобы исходя из этого лепить отговорки - и ещё сильнее ужесточить лимит на легионеров...
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Чехов на Садовой
1624920215
Ждёт мнения сверху, плесень бесхребетная!
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ШАХ
1624921522
Ждут когда малость уляжется галдёж...
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Play
1624937736
Хах, ****, хитрые. Черчесова увольнять никто не собирается, а хейт в его сторону большой, соответственно если провести заседание сейчас и принять решение оставить тренера, значит так же попасть под горячую руку. Нафиг надо, хитрожопые перенесли заседание, чуть уляжется кипишь, потом легче будет. Не удивлюсь, если на днях всплывёт чьё-нибудь грязное бельё, типа истории Кокорина и Мамаева, чтобы отвлечь народ.
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ilichkadr
1624945710
РФСу не позавидуешь. С одной стороны наезд на чабана со стороны общественности, а с другой - ЧМ2022. На носу заключительные отборочные игры ЧМ2022. 2 игры с хорватами, выездная игра со Словенией, словаки могут сюрприз преподнести. С такой игрой можно и в стыки не попасть.
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Garrincha58
1624947804
настало время Че.... Чемодан билет вокзал --- рыбзавод
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paracetamol
1624953410
Чё случилось-то? Чего чинуши заб.здели?
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MaxRnD
1624963322
Для усатого кабанчика, как и для гаранта, сделали обнуление ...
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portero
1624971165
т.е. ждут сигнала сверху.... что такие друзья у чабана, что он теперь пожизненный тренер сборной, с постоянно увеличивающимся окладом.....
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