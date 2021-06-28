«Краснодар» интересуется полузащитником «Фенербахче» Пелкасом. Его хотел купить «Рубин»

Полузащитник «Фенербахче» и сборной Греции Димитриос Пелкас может перейти в «Краснодар», сообщает турецкий журналист Талха Арслан.

По иго информации, команда Виктора Гончаренко проявляет серьезный интерес к 27-летнему хавбеку.

В апреле сообщалось, что Пелкас может продолжить карьеру в «Рубине».