Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    «Краснодар» интересуется полузащитником «Фенербахче» Пелкасом. Его хотел купить «Рубин»

    Полузащитник «Фенербахче» и сборной Греции Димитриос Пелкас может перейти в «Краснодар», сообщает турецкий журналист Талха Арслан.

    По иго информации, команда Виктора Гончаренко проявляет серьезный интерес к 27-летнему хавбеку.

    В апреле сообщалось, что Пелкас может продолжить карьеру в «Рубине».

    • В минувшем сезоне Пелкас провел 42 матча за «Фенербахче», забил 10 голов и сделал 8 результативных пасов.
    • Его контракт с «Фенербахче» действует до 30 июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость футболиста – 7 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер журналиста Талха Арслана

    Журналист турецкого издания Haber365. Аудитория в твиттере - более 34,2 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86823
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66565
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru