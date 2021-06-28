«Краснодар» интересуется полузащитником «Фенербахче» Пелкасом. Его хотел купить «Рубин»

Полузащитник «Фенербахче» и сборной Греции Димитриос Пелкас может перейти в «Краснодар», сообщает турецкий журналист Талха Арслан.
По иго информации, команда Виктора Гончаренко проявляет серьезный интерес к 27-летнему хавбеку.
В апреле сообщалось, что Пелкас может продолжить карьеру в «Рубине».
- В минувшем сезоне Пелкас провел 42 матча за «Фенербахче», забил 10 голов и сделал 8 результативных пасов.
- Его контракт с «Фенербахче» действует до 30 июня 2023 года.
- Рыночная стоимость футболиста – 7 миллионов евро.
Источник: твиттер журналиста Талха Арслана
Журналист турецкого издания Haber365. Аудитория в твиттере - более 34,2 тысяч подписчиков.