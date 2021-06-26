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    Агент Монтеса: «Ничего не знаю об интересе ЦСКА»

    Гелу Родригес, агент центрального защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса, отреагировал на новость о желании ЦСКА купить его клиента.

    «Ничего не знаю об интересе ЦСКА. Возможно, им действительно понравился Монтес, потому что это очень хороший футболист. Однако у меня нет предложения от клуба, мы даже не контактировали», – сказал агент.

    • Монтес – воспитанник «Монтеррея».
    • За основную команду провел 217 матчей, забил 11 голов и сделал 9 ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.

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    Источник: «Р-Спорт»

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