Агент Монтеса: «Ничего не знаю об интересе ЦСКА»

Гелу Родригес, агент центрального защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса, отреагировал на новость о желании ЦСКА купить его клиента.

«Ничего не знаю об интересе ЦСКА. Возможно, им действительно понравился Монтес, потому что это очень хороший футболист. Однако у меня нет предложения от клуба, мы даже не контактировали», – сказал агент.