Агент Монтеса: «Ничего не знаю об интересе ЦСКА»

Гелу Родригес, агент центрального защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса, отреагировал на новость о желании ЦСКА купить его клиента.
«Ничего не знаю об интересе ЦСКА. Возможно, им действительно понравился Монтес, потому что это очень хороший футболист. Однако у меня нет предложения от клуба, мы даже не контактировали», – сказал агент.
- Монтес – воспитанник «Монтеррея».
- За основную команду провел 217 матчей, забил 11 голов и сделал 9 ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.
Источник: «Р-Спорт»