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    Дзюба семь раз попал в офсайд на Евро-2020. Это худший показатель на групповом этапе

    Капитан сборной России Артем Дзюба установил антирекорд группового этапа Евро-2020.

    32-летний форвард за три матча семь раз попал в офсайд. У ближайших преследователей Дзюбы положение вне игры было зафиксировано четыре раза.

    Де Брюйне – лучший игрок группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored. Роналду – второй, Дзюба и Кузяев – в топ-100

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18605

      vladimir-7 1 час назад

      Давно писал, что Дзюба пасется в штрафной соперника, т.к. он
      бегать не может, а может играть только пешком, при этом один в
      один обыграть не может, только напролом, расталкивая соперника.

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      Рейтинг: +1724

      acor94 1 час назад

      Почему худший?) наоборот лучший, целых семь раз, больше чем у самого Роналду и Левандовского!

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