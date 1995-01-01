Дзюба семь раз попал в офсайд на Евро-2020. Это худший показатель на групповом этапе

Давно писал, что Дзюба пасется в штрафной соперника, т.к. он
бегать не может, а может играть только пешком, при этом один в
один обыграть не может, только напролом, расталкивая соперника.
Капитан сборной России Артем Дзюба установил антирекорд группового этапа Евро-2020.
32-летний форвард за три матча семь раз попал в офсайд. У ближайших преследователей Дзюбы положение вне игры было зафиксировано четыре раза.
- Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
- Дзюба – лучший по выигранным верховым единоборствам на групповом этапе Евро-2020.
- Дзюба повторил рекорд Александра Кержакова по голам за сборную России. В его активе 30 мячей в 55 матчах.
Де Брюйне – лучший игрок группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored. Роналду – второй, Дзюба и Кузяев – в топ-100