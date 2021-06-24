Дзюба – лучший по выигранным верховым единоборствам на групповом этапе Евро-2020

Капитан сборной России Артем Дзюба стал лучшим футболистом группового этапа Евро-2020 по выигранным верховым единоборствам, сообщает Opta.

Нападающий «Зенита» выиграл 25 верховых единоборств – на пять больше, чем у ближайших преследователей.

Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.

Дзюба повторил рекорд Александра Кержакова по голам за сборную России. В его активе 30 мячей в 55 матчах.

Де Брюйне – лучший игрок группового этапа Евро-2020. Роналду – второй, Дзюба и Кузяев – в топ-100

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