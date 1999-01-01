Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

    Дзюба – лучший по выигранным верховым единоборствам на групповом этапе Евро-2020

    Капитан сборной России Артем Дзюба стал лучшим футболистом группового этапа Евро-2020 по выигранным верховым единоборствам, сообщает Opta.

    Нападающий «Зенита» выиграл 25 верховых единоборств – на пять больше, чем у ближайших преследователей.

    • Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
    • Дзюба повторил рекорд Александра Кержакова по голам за сборную России. В его активе 30 мячей в 55 матчах.

    Де Брюйне – лучший игрок группового этапа Евро-2020. Роналду – второй, Дзюба и Кузяев – в топ-100

    Аршавин – о Дзюбе: «В РПЛ он всех отодвигает, а у Дании три шкафа, их уже не отодвинешь»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:44
    Комментарии33
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3108

      Axe111 33 минуты назад

      А ГОЛОВ СКОЛЬКО НЕ ПОДСКАЖИТЕ!!?!?!?!?!? НЕ СЧИТАЯ АБСОЛЮТНО НЕЛЕПОЕ ПЕНАЛЬТИ!!!!!!!! ПОЗОРИЩЕ НЕ ИГРАЙТЕ В ЭТУ ИГРУ!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1139

      Dr.Metal 1 час назад

      Все дело в том, что ему в ноги ни одного паса за три игры не дали. Получил мяч и в башню Дзюбе. Вот и вся статистика бесполезная. Лучше б голы забивал. Один с несуществующего пенальти, за который стыдно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26989

      VVM1964 > Dr.Metal 1 час назад

      Даже НЕ ИМ заработанный (

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3107

      general.lizyukov 1 час назад

      И как, сильно помогло?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23447

      Боцман59rus > general.lizyukov 1 час назад

      конечно помогло, отпуск длиннее)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4913

      Fusballer 2 часа назад

      Дзюба - гениальный футболист, запертый в деревянном теле.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4913

      Fusballer 2 часа назад

      Надо же в Зените требовать в два раза больше. Звязда, как-никак.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1005

      moskowcity-petrv 2 часа назад

      Премию выпишут пару лямов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +948

      Semargl18 2 часа назад

      А смысл? Если ты после этого пасуешь назад или мяч теряется. и опять навес пас назад потеря.. ни к чему не приводят то что оно прыгает высоко, что делать дальше то оно не в курсе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3332

      Semenycch 2 часа назад

      Парнокопытные Шариковы все не могут успокоиться, да Дзюба заметная фигура в Европейском футболе.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6989

      "supermax" > Semenycch 2 часа назад

      если чисто поугорать

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +349

      kan85 > Semenycch 1 час назад

      Какой же ты клоун, ей богу.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26989

      VVM1964 > Semenycch 1 час назад

      По антропометрическим показателям - очень заметная )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3107

      general.lizyukov > Semenycch 1 час назад

      ну есть у него способности, кто спорит? деда Валера их очень хорошо раскрыл
      но это не он такой хороший, это остальные ещё хуже

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6989

      "supermax" > kan85 1 час назад

      старый маразматик, простительно))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4806

      Каратель > Semenycch 49 минут назад

      конечно, не каждый игрока своей команды в раздевалке пердолит, а потом дрочит и снимает, фигура заметная, кто ж спорит...только всё это не про футбол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2981

      FENIX-SL 3 часа назад

      ого
      а есть статистика игры локтями?
      там он тоже победитель
      и тоже толку нет)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23447

      Боцман59rus 3 часа назад

      с Дзюбой в команде, наши ближайшие преследователи, это Сан- Марино и Мальта.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3332

      Semenycch > Боцман59rus 2 часа назад

      Твои преследователи это санитары из психиатрической больницы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23447

      Боцман59rus > Semenycch 2 часа назад

      Оо, привет семенка, ты уже вернулся, тогда сходи еще раз на ***

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +349

      kan85 > Боцман59rus 1 час назад

      +1

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86717
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66496
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru