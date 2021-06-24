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  • Дзюба – лучший по выигранным верховым единоборствам на групповом этапе Евро-2020

Дзюба – лучший по выигранным верховым единоборствам на групповом этапе Евро-2020

24 июня 2021, 13:44
35

Капитан сборной России Артем Дзюба стал лучшим футболистом группового этапа Евро-2020 по выигранным верховым единоборствам, сообщает Opta.

Нападающий «Зенита» выиграл 25 верховых единоборств – на пять больше, чем у ближайших преследователей.

  • Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
  • Дзюба повторил рекорд Александра Кержакова по голам за сборную России. В его активе 30 мячей в 55 матчах.

Де Брюйне – лучший игрок группового этапа Евро-2020. Роналду – второй, Дзюба и Кузяев – в топ-100

Аршавин – о Дзюбе: «В РПЛ он всех отодвигает, а у Дании три шкафа, их уже не отодвинешь»

Источник: Opta
Чемпионат Европы Россия Зенит Дзюба Артем
Комментарии (35)
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mahan
1624532072
И что толку он их выигрывал ? Лучше посмотрите статистику его по ударам в створ ворот и сколько раз он при выигрыше мяча вверху скидывал его своим игрокам или оставлял себе. Вот это главные показатели. Соболев для примера вышел всего на несколько минут и заработал пенальти, это показатель результативных действий.
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Боцман59rus
1624532280
с Дзюбой в команде, наши ближайшие преследователи, это Сан- Марино и Мальта.
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Fusballer
1624535484
Дзюба - гениальный футболист, запертый в деревянном теле.
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general.lizyukov
1624536615
И как, сильно помогло?
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Dr.Metal
1624536733
Все дело в том, что ему в ноги ни одного паса за три игры не дали. Получил мяч и в башню Дзюбе. Вот и вся статистика бесполезная. Лучше б голы забивал. Один с несуществующего пенальти, за который стыдно
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alex1951
1624546266
Да уж,насчет голов (в смысле головы) Дзюба Дзюбинг мастак.... Обе головы и обе рабочие.Одна на поле ,другая в штанах! Что скажешь.....Голова!)))
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nik55
1624550423
лучший из всех деревянных в Европе
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zigbert
1624552174
Важней процент выигранных верховых единоборств а не их количество. Что поделаешь если вся игра нашей сборной построена пасами на Дзюбу.
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Алекс Т
1624556532
Ну а толку то нуль
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monser08
1624559660
Этот всех перепрыгал, Головин всех перебегал, почему Российская сборная хуже всех? Они точно в футбол бегали и прыгали?
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