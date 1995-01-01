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    Де Брюйне – лучший игрок группового этапа Евро-2020. Роналду – второй, Дзюба и Кузяев – в топ-100

    Статистический портал WhoScored представил рейтинг лучших футболистов группового этапа Евро-2020.

    Первое место занял полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне со средней оценкой 8,84. Вторым стал нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду (8,06), третьим – хавбек сборной Нидерландов Френки де Йонг (7,87).

    В топ-100 рейтинга вошли два футболиста сборной России. Нападающий Артем Дзюба (6,93) стал 84-м, а полузащитник Далер Кузяев (6,90) – 91-м.

    Десятка лучших игроков группового этапа Евро-2020 выглядит так:

    1. Кевин Де Брюйне (Бельгия) – 8,84

    2. Криштиану Роналду (Португалия) – 8,06

    3. Френки де Йонг (Нидерланды) – 7,87

    4. Мануэль Локателли (Италия) – 7,86

    5. Мемфис Депай (Нидерланды) – 7,84

    6. Ромелу Лукаку (Бельгия) – 7,77

    7. Чиро Иммобиле (Италия) – 7,77

    8. Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды) – 7,75

    9. Роберт Левандовски (Польша) – 7,58

    10. Эмиль Форсберг (Швеция) – 7,55

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    Источник: WhoScored

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