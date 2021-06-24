Россия и Украина ни разу не выходили в плей-офф чемпионатов мира и Европы вместе

Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020 с третьего места в своей группе.
Это первый в истории выход Украины в плей-офф чемпионата Европы и второй – в плей-офф крупного турнира. В 2006 году Украина дошла до 1/4 финала чемпионата мира.
Сборная России также дважды выходила из группы на крупных турнирах: в 2008 году Россия дошла до 1/2 финала Евро, а в 2018-м вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
Сборные России и Украины ни разу не выходили в плей-офф чемпионатов мира и Европы вместе.
- Украина сыграет в 1/8 финала Евро с Швецией.
- Матч пройдет 29 июня в Глазго.
Источник: Бомбардир.ру