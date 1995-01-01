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    Россия и Украина ни разу не выходили в плей-офф чемпионатов мира и Европы вместе

    Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020 с третьего места в своей группе.

    Это первый в истории выход Украины в плей-офф чемпионата Европы и второй – в плей-офф крупного турнира. В 2006 году Украина дошла до 1/4 финала чемпионата мира.

    Сборная России также дважды выходила из группы на крупных турнирах: в 2008 году Россия дошла до 1/2 финала Евро, а в 2018-м вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

    Сборные России и Украины ни разу не выходили в плей-офф чемпионатов мира и Европы вместе.

    • Украина сыграет в 1/8 финала Евро с Швецией.
    • Матч пройдет 29 июня в Глазго.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26989

      VVM1964 1 час назад

      Так вот почему наши не вышли - что бы в финале не дай Бог не проиграть Украине )))

      0
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      Рейтинг: +24

      ilmars 2 часа назад

      вот это (вместе), так режет глаз, и особенно восприятие реального.
      такое даже вслух невозможно сказать - больно ушам

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