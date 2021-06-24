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«Уфа» сделала «Спартаку» новое предложение по Урунову

24 июня 2021, 10:57
8

Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов рассказал об очередной попытке «Уфы» вернуть полузащитника Остона Урунова.

«Уфа» вновь обратилась к нам по поводу приобретения Урунова. На этот раз сумму в миллион евро уфимцы попросили разбить более чем на год, хотя изначально в их предложении речь о траншах и отсрочке платежей не шла.

Теперь «Уфа» вдруг готова платить тремя траншами и только в 2022 году: в феврале, июне и сентябре. Такое предложение клуб рассматривать не готов, поэтому «Спартак» сделал ответное предложение с условием выплаты всех платежей до конца нынешнего календарного года, а первый транш в 70% суммы ждем в течение месяца с момента подписания трансферного соглашения. Ответа мы пока не получили», – сказал Фетисов.

  • В августе 2020 года «Спартак» приобрел Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
  • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2025-го.
  • Хавбек вторую часть прошедшего сезона провел в башкирской команде на правах аренды.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Урунов Остон Фетисов Антон
Комментарии (8)
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paracetamol
1624523002
Кому он нужен этот бестолковый. 1 ляма деревянными не стоит!
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САДЫЧОК
1624524084
Скорее продайте !
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Иван Петров 1986
1624528965
Отдавайте сейчас, завтра за него и рубля не дадут.
Ответить
Garrincha58
1624531291
Газизов испортил парню карьеру
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zigbert
1624562432
По всему видно что Уфа не горит желанием вернуть Урунова.
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