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    «Уфа» сделала «Спартаку» новое предложение по Урунову

    Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов рассказал об очередной попытке «Уфы» вернуть полузащитника Остона Урунова.

    «Уфа» вновь обратилась к нам по поводу приобретения Урунова. На этот раз сумму в миллион евро уфимцы попросили разбить более чем на год, хотя изначально в их предложении речь о траншах и отсрочке платежей не шла.

    Теперь «Уфа» вдруг готова платить тремя траншами и только в 2022 году: в феврале, июне и сентябре. Такое предложение клуб рассматривать не готов, поэтому «Спартак» сделал ответное предложение с условием выплаты всех платежей до конца нынешнего календарного года, а первый транш в 70% суммы ждем в течение месяца с момента подписания трансферного соглашения. Ответа мы пока не получили», – сказал Фетисов.

    • В августе 2020 года «Спартак» приобрел Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
    • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2025-го.
    • Хавбек вторую часть прошедшего сезона провел в башкирской команде на правах аренды.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии6
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      Рейтинг: +13221

      Garrincha58 7 минут назад

      Газизов испортил парню карьеру

      0
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      Рейтинг: +2341

      Иван Петров 1986 45 минут назад

      Отдавайте сейчас, завтра за него и рубля не дадут.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14845

      JTherry > Иван Петров 1986 39 минут назад

      ты забываешь, что это - актив Газика, купит и не подавится на условиях Спартака... или сгниет на банке в двойке...

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      Рейтинг: +7492

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Скорее продайте !

      0
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      Рейтинг: +11363

      paracetamol 2 часа назад

      Кому он нужен этот бестолковый. 1 ляма деревянными не стоит!

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      Рейтинг: +10884

      ilichkadr > paracetamol 2 часа назад

      Там похоже дело не в деньгах. Видимо не прижился мальчиш в Москве, вот и потянуло туда, где можно спокойно играть а не сидеть на лавке.
      P.S. По некоторым данным Урунов покинул клуб.

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