«Уфа» сделала «Спартаку» новое предложение по Урунову

Газизов испортил парню карьеру
Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов рассказал об очередной попытке «Уфы» вернуть полузащитника Остона Урунова.
«Уфа» вновь обратилась к нам по поводу приобретения Урунова. На этот раз сумму в миллион евро уфимцы попросили разбить более чем на год, хотя изначально в их предложении речь о траншах и отсрочке платежей не шла.
Теперь «Уфа» вдруг готова платить тремя траншами и только в 2022 году: в феврале, июне и сентябре. Такое предложение клуб рассматривать не готов, поэтому «Спартак» сделал ответное предложение с условием выплаты всех платежей до конца нынешнего календарного года, а первый транш в 70% суммы ждем в течение месяца с момента подписания трансферного соглашения. Ответа мы пока не получили», – сказал Фетисов.
- В августе 2020 года «Спартак» приобрел Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
- Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2025-го.
- Хавбек вторую часть прошедшего сезона провел в башкирской команде на правах аренды.