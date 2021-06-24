«Уфа» сделала «Спартаку» новое предложение по Урунову

Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов рассказал об очередной попытке «Уфы» вернуть полузащитника Остона Урунова.

«Уфа» вновь обратилась к нам по поводу приобретения Урунова. На этот раз сумму в миллион евро уфимцы попросили разбить более чем на год, хотя изначально в их предложении речь о траншах и отсрочке платежей не шла.

Теперь «Уфа» вдруг готова платить тремя траншами и только в 2022 году: в феврале, июне и сентябре. Такое предложение клуб рассматривать не готов, поэтому «Спартак» сделал ответное предложение с условием выплаты всех платежей до конца нынешнего календарного года, а первый транш в 70% суммы ждем в течение месяца с момента подписания трансферного соглашения. Ответа мы пока не получили», – сказал Фетисов.