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  • Евро-2020. Португалия и Франция сыграли вничью и обе вышли в плей-офф

Евро-2020. Португалия и Франция сыграли вничью и обе вышли в плей-офф

23 июня 2021, 23:58
8

Действующий чемпион Европы Португалия обменялась двумя голами с действующими чемпионами мира. Обе команды вышли в плей-офф Евро-2020.

Это была первая игра в истории Евро, в которой забито три пенальти (серии пенальти в расчет не берутся).

Криштиану Роналду забил третий пенальти на Евро – больше любого игрока в истории турнира.

Евро-2020. Группа F. 3-й тур

Португалия – Франция – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Роналду, 31 (с пенальти); 1:1 – Бензема, 45+2 (с пенальти); 1:2 – Бензема, 47; 2:2 – Роналду, 60 (с пенальти).

Португалия: Патрисиу, Семеду (Далот, 79), Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу (Палинья, 46), Моутинью (Невеш, 73), Саншеш (Оливейра, 88), Б. Силва (Фернандеш, 72), Жота, Роналду.

Франция: Льорис, Кимпембе, Варан, Эрнандес (Динь, 46 (Рабьо, 52)), Кунде, Погба, Канте, Гризманн (Сиссоко, 87), Толиссо (Коман, 66), Бензема, Мбаппе.

Предупреждения: нет – Льорис, 27; Эрнандес, 36; Гризманн, 40; Кимпембе, 83.

Календарь Евро-2020

Турнирные таблицы Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Франция. Лига 1 Португалия Франция
Комментарии (8)
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knikos
1624482186
Я загадывал , чтобы команды сыграли в результативную ничью . И чтобы забили и Роналду и Бензема . А они по двушке положили !
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JTherry
1624483166
два друга из Реала отметились дублями...!
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житель СПб
1624483237
Супер матч, достойный финала. Роналду - великий игрок...
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NeoNaTe
1624507666
приятно было видеть как роналду поздравил бензема после гола с пенальти, достойно уважения
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Из Твери Леха
1624526735
Почему Льорису красную не дали за удар в челюсть?
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Из Твери Леха
1624527289
Во втором тайме Руй Патрисио сдел классный сейв после удара Погбы. Примечательно то, что этот удар один в один похож на первый гол Дании в наши ворота. Учись, Сафон))
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zigbert
1624561136
В этом матче Португалия показала что рано еще ее списывать в борьбе за Евро-2020.
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