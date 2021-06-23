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    Евро-2020. Португалия и Франция сыграли вничью и обе вышли в плей-офф

    Действующий чемпион Европы Португалия обменялась двумя голами с действующими чемпионами мира. Обе команды вышли в плей-офф Евро-2020.

    Это была первая игра в истории Евро, в которой забито три пенальти (серии пенальти в расчет не берутся).

    Криштиану Роналду забил третий пенальти на Евро – больше любого игрока в истории турнира.

    Евро-2020. Группа F. 3-й тур

    Португалия – Франция – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Роналду, 31 (с пенальти); 1:1 – Бензема, 45+2 (с пенальти); 1:2 – Бензема, 47; 2:2 – Роналду, 60 (с пенальти).

    Португалия: Патрисиу, Семеду (Далот, 79), Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу (Палинья, 46), Моутинью (Невеш, 73), Саншеш (Оливейра, 88), Б. Силва (Фернандеш, 72), Жота, Роналду.

    Франция: Льорис, Кимпембе, Варан, Эрнандес (Динь, 46 (Рабьо, 52)), Кунде, Погба, Канте, Гризманн (Сиссоко, 87), Толиссо (Коман, 66), Бензема, Мбаппе.

    Предупреждения: нет – Льорис, 27; Эрнандес, 36; Гризманн, 40; Кимпембе, 83.

    Календарь Евро-2020

    Турнирные таблицы Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2021 23:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7748

      житель СПб 48 минут назад

      Супер матч, достойный финала. Роналду - великий игрок...

      2
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      Рейтинг: +14826

      JTherry 49 минут назад

      два друга из Реала отметились дублями...!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7979

      knikos 1 час назад

      Я загадывал , чтобы команды сыграли в результативную ничью . И чтобы забили и Роналду и Бензема . А они по двушке положили !

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