Евро-2020. Португалия и Франция сыграли вничью и обе вышли в плей-офф

Действующий чемпион Европы Португалия обменялась двумя голами с действующими чемпионами мира. Обе команды вышли в плей-офф Евро-2020.

Это была первая игра в истории Евро, в которой забито три пенальти (серии пенальти в расчет не берутся).

Криштиану Роналду забил третий пенальти на Евро – больше любого игрока в истории турнира.

Евро-2020. Группа F. 3-й тур

Португалия – Франция – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Роналду, 31 (с пенальти); 1:1 – Бензема, 45+2 (с пенальти); 1:2 – Бензема, 47; 2:2 – Роналду, 60 (с пенальти).

Португалия: Патрисиу, Семеду (Далот, 79), Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу (Палинья, 46), Моутинью (Невеш, 73), Саншеш (Оливейра, 88), Б. Силва (Фернандеш, 72), Жота, Роналду.

Франция: Льорис, Кимпембе, Варан, Эрнандес (Динь, 46 (Рабьо, 52)), Кунде, Погба, Канте, Гризманн (Сиссоко, 87), Толиссо (Коман, 66), Бензема, Мбаппе.

Предупреждения: нет – Льорис, 27; Эрнандес, 36; Гризманн, 40; Кимпембе, 83.

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