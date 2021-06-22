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    Уткин: «Черчесов не слепой и видит дверь. Эту дверь знают все, за ней – улица»

    Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал высказывание главного тренера сборной России Станислава Черчесова после матча 3-го тура Евро-2020 с Данией (1:4).

    «Видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти. Не слепые, разберемся», – сказал Черчесов, отвечая на вопрос о будущем сборной России.

    «Лучшая новость дня. Станислав Черчесов не слепой и видит дверь, куда идти. Эту дверь знают все, за ней – улица. Надо проследить, чтобы кто-то закрыл еe за «Станиславом Соломоновичем», – написал Уткин в телеграме.

    • Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
    • Сборная впервые в истории потерпела два крупных поражения в группе на Евро и ЧМ.
    • Черчесов обновил антирекорд по поражениям среди тренеров сборной России, уступив в 20 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    22.06.2021 22:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +23294

      Боцман59rus 21 минуту назад

      Закрывать не надо, Питерскую братву из РФС, тоже на выход, это их остановка, все - приехали)))

      0
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      Рейтинг: +6153

      Cleaner 1 час назад

      За Уткиным дверь закрыли уже давно...

      1
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      Рейтинг: +2961

      FENIX-SL > Cleaner 44 минуты назад

      что он не так сказал сейчас?

      3
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      Рейтинг: +207

      стоп кран > Cleaner 16 минут назад

      Уткин сказал о том, о чем говорят почти все расейские болельщики ----Черчесова в отставку.На улицу....А у тебя Cleaner другое мнение ?

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