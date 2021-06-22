Уткин: «Черчесов не слепой и видит дверь. Эту дверь знают все, за ней – улица»

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал высказывание главного тренера сборной России Станислава Черчесова после матча 3-го тура Евро-2020 с Данией (1:4).
«Видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти. Не слепые, разберемся», – сказал Черчесов, отвечая на вопрос о будущем сборной России.
«Лучшая новость дня. Станислав Черчесов не слепой и видит дверь, куда идти. Эту дверь знают все, за ней – улица. Надо проследить, чтобы кто-то закрыл еe за «Станиславом Соломоновичем», – написал Уткин в телеграме.
- Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
- Сборная впервые в истории потерпела два крупных поражения в группе на Евро и ЧМ.
- Черчесов обновил антирекорд по поражениям среди тренеров сборной России, уступив в 20 матчах.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина