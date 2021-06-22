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  • Уткин: «Черчесов не слепой и видит дверь. Эту дверь знают все, за ней – улица»

Уткин: «Черчесов не слепой и видит дверь. Эту дверь знают все, за ней – улица»

22 июня 2021, 22:59
16

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал высказывание главного тренера сборной России Станислава Черчесова после матча 3-го тура Евро-2020 с Данией (1:4).

«Видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти. Не слепые, разберемся», – сказал Черчесов, отвечая на вопрос о будущем сборной России.

«Лучшая новость дня. Станислав Черчесов не слепой и видит дверь, куда идти. Эту дверь знают все, за ней – улица. Надо проследить, чтобы кто-то закрыл еe за «Станиславом Соломоновичем», – написал Уткин в телеграме.

  • Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
  • Сборная впервые в истории потерпела два крупных поражения в группе на Евро и ЧМ.
  • Черчесов обновил антирекорд по поражениям среди тренеров сборной России, уступив в 20 матчах.

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Чемпионат Европы Россия Черчесов Станислав Уткин Василий
Комментарии (16)
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Боцман59rus
1624395136
Закрывать не надо, Питерскую братву из РФС, тоже на выход, это их остановка, все - приехали)))
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derrik2000
1624398086
"Станислав Черчесов не слепой и видит дверь, куда идти. Эту дверь знают все, за ней – улица. Надо проследить, чтобы кто-то закрыл еe за «Станиславом Соломоновичем», – написал Уткин в телеграме." Я думаю, что мало кто бы отказался "выйти через дверь на улицу" с МЕШКАМИ ЕВРО за досрочное расторжение контракта. УССатый в любом случае в накладе не останется, если его "уйдут". А, вот если САМ УЙДЁТ, то тогда - ПРОЩЕВАЙТЕ МЕШКИ ЕВРИКОВ! ЭТО он прекрасно понимает, потому и куражится и над российским ХУтболом, и над РФС, и над болельщиками.
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inzek
1624399245
***, пусть по моей улице пройдет! без усов останется
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vovan55
1624399525
не хватает порядочности самому уйти, значит надо дать пинка...
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Axe111
1624404635
Не может слабый,признать свою несостоятельность и уйти.....ну не может и все!!!
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Дядя Серёжа
1624410788
А вдоль дороги РФС с косами стоят, и тишина...
Ответить
balam
1624427668
Вася-зачет!
Ответить
alp
1624429560
уткин, матьево, начинает правильные вещи говорить
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Plyash
1624458796
Вася,ты полностью прав.Это первый "тренер" за всю историю отечественного футбола,у которого остекленевшие шары и обмороженная совесть.Нас выносят с разницей мячей не менее трёх уже регулярно,и болельщиков это не удивляет,потому что они умнее этого долбанного физрука и всё это предсказывали.Никакого анализа,оргвыводов не предвидится,всё-то у Черчензона прекрасно,как и у наших руководов во главе с Дюковым.Нас имеют во все щели и мы ничего не можем сделать.За такую команду,которая так отвратительно "играет за нас",я болеть не желаю.Черчезон даже чисто по мужски не извинился ни перед кем.Чабан,тебе никогда не быть аксакалом,восточной крови в тебе с гулькин хрен.
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CSKA57
1624461910
Станислав Саламович, наберитесь мужества, подайте в отставку!
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