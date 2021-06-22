Черчесов провел собрание с игроками сборной после вылета с Евро-2020

Пресс-служба сборной России выступила с официальным заявлением после вылета команды с Евро-2020.

«Сборная России матчем в Копенгагене завершила свое выступление на Евро. Сейчас мы получаем массу вопросов относительно того, что происходило с командой после вчерашней игры, каковы дальнейшие планы команды.

Итак, сегодня в пять утра мы вернулись из Дании, прошли все необходимые процедуры по прилете и отправились на свою базу в Новогорск. Примерно в 6:45 тренерский штаб провел итоговое собрание, на котором присутствовали игроки и персонал сборной. Станислав Черчесов поблагодарил всех за работу на сборе и турнире – всего команда провела вместе 33 дня.

Разговор получился профессиональным, но достаточно спокойным и деловым. Тренер говорил о командных недостатках, ментальной составляющей, умении терпеть в сложные моменты и о многих других компонентах. Никаких претензий после турнира игрокам уже не предъявлялось. Если будет необходимость, то Черчесов сделает это в индивидуальном порядке.

Станислав Саламович пожелал ребятам удачного выступления за свои клубы, напомнив, что следующий сбор начнется в конце августа, а 1 сентября предстоит важнейший матч квалификации ЧМ-2022 против Хорватии. Команда отпущена по домам, в течение сегодняшнего дня футболисты будут разъезжаться по своим городам.

Многие спрашивают о настроении. Скажем прямо, оно именно такое, каким и должно быть, исходя из итогов выступления на турнире. Все очень сильно переживают, что сборной не удалось выйти из группы.

Два поражения не входили в планы команды, хотя соперники были действительно из категории «топ». У тренерского штаба нет претензий к игрокам в плане самоотдачи – равнодушных на поле не было. Но понятно, что и каждый в отдельности, и команда в целом могла сыграть лучше.

В заключение от имени всех игроков, тренеров, представителей медицинского и административного штаба сборной России мы хотели бы поблагодарить всех за поддержку, которую ощущали не только на стадионах, но и у экранов телевизоров», – говорится в заявлении.