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    Черчесов провел собрание с игроками сборной после вылета с Евро-2020

    Пресс-служба сборной России выступила с официальным заявлением после вылета команды с Евро-2020.

    «Сборная России матчем в Копенгагене завершила свое выступление на Евро. Сейчас мы получаем массу вопросов относительно того, что происходило с командой после вчерашней игры, каковы дальнейшие планы команды.

    Итак, сегодня в пять утра мы вернулись из Дании, прошли все необходимые процедуры по прилете и отправились на свою базу в Новогорск. Примерно в 6:45 тренерский штаб провел итоговое собрание, на котором присутствовали игроки и персонал сборной. Станислав Черчесов поблагодарил всех за работу на сборе и турнире – всего команда провела вместе 33 дня.

    Разговор получился профессиональным, но достаточно спокойным и деловым. Тренер говорил о командных недостатках, ментальной составляющей, умении терпеть в сложные моменты и о многих других компонентах. Никаких претензий после турнира игрокам уже не предъявлялось. Если будет необходимость, то Черчесов сделает это в индивидуальном порядке.

    Станислав Саламович пожелал ребятам удачного выступления за свои клубы, напомнив, что следующий сбор начнется в конце августа, а 1 сентября предстоит важнейший матч квалификации ЧМ-2022 против Хорватии. Команда отпущена по домам, в течение сегодняшнего дня футболисты будут разъезжаться по своим городам.

    Многие спрашивают о настроении. Скажем прямо, оно именно такое, каким и должно быть, исходя из итогов выступления на турнире. Все очень сильно переживают, что сборной не удалось выйти из группы.

    Два поражения не входили в планы команды, хотя соперники были действительно из категории «топ». У тренерского штаба нет претензий к игрокам в плане самоотдачи – равнодушных на поле не было. Но понятно, что и каждый в отдельности, и команда в целом могла сыграть лучше.

    В заключение от имени всех игроков, тренеров, представителей медицинского и административного штаба сборной России мы хотели бы поблагодарить всех за поддержку, которую ощущали не только на стадионах, но и у экранов телевизоров», – говорится в заявлении.

    • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
    • Команда одержала одну победу и дважды проиграла.
    • Сообщалось, что Черчесов не собирается уходить в отставку с поста главного тренера сборной.
    • Выступление национальной команды и работу тренерского штаба в ближайшее время оценит исполком РФС.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +23257

      Боцман59rus 4 минуты назад

      - собрание закончилось со счетом 0-3, в пользу нашего сомерника.
      Детали встречи, не уточняются)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18559

      vladimir-7 29 минут назад

      Говорил, не вылетайте в Данию, будет техническое поражение, но зато
      не проиграете, ан нет, полетели, получили по роже и вернулись ни с чем.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +569

      SuperNils 42 минуты назад

      Да им всем по хрен вообще, баблище капает, а остальное их не интересует.

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