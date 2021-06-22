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  • Черчесов провел собрание с игроками сборной после вылета с Евро-2020

Черчесов провел собрание с игроками сборной после вылета с Евро-2020

22 июня 2021, 17:24
7

Пресс-служба сборной России выступила с официальным заявлением после вылета команды с Евро-2020.

«Сборная России матчем в Копенгагене завершила свое выступление на Евро. Сейчас мы получаем массу вопросов относительно того, что происходило с командой после вчерашней игры, каковы дальнейшие планы команды.

Итак, сегодня в пять утра мы вернулись из Дании, прошли все необходимые процедуры по прилете и отправились на свою базу в Новогорск. Примерно в 6:45 тренерский штаб провел итоговое собрание, на котором присутствовали игроки и персонал сборной. Станислав Черчесов поблагодарил всех за работу на сборе и турнире – всего команда провела вместе 33 дня.

Разговор получился профессиональным, но достаточно спокойным и деловым. Тренер говорил о командных недостатках, ментальной составляющей, умении терпеть в сложные моменты и о многих других компонентах. Никаких претензий после турнира игрокам уже не предъявлялось. Если будет необходимость, то Черчесов сделает это в индивидуальном порядке.

Станислав Саламович пожелал ребятам удачного выступления за свои клубы, напомнив, что следующий сбор начнется в конце августа, а 1 сентября предстоит важнейший матч квалификации ЧМ-2022 против Хорватии. Команда отпущена по домам, в течение сегодняшнего дня футболисты будут разъезжаться по своим городам.

Многие спрашивают о настроении. Скажем прямо, оно именно такое, каким и должно быть, исходя из итогов выступления на турнире. Все очень сильно переживают, что сборной не удалось выйти из группы.

Два поражения не входили в планы команды, хотя соперники были действительно из категории «топ». У тренерского штаба нет претензий к игрокам в плане самоотдачи – равнодушных на поле не было. Но понятно, что и каждый в отдельности, и команда в целом могла сыграть лучше.

В заключение от имени всех игроков, тренеров, представителей медицинского и административного штаба сборной России мы хотели бы поблагодарить всех за поддержку, которую ощущали не только на стадионах, но и у экранов телевизоров», – говорится в заявлении.

  • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
  • Команда одержала одну победу и дважды проиграла.
  • Сообщалось, что Черчесов не собирается уходить в отставку с поста главного тренера сборной.
  • Выступление национальной команды и работу тренерского штаба в ближайшее время оценит исполком РФС.

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (7)
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vladimir-7
1624372732
Говорил, не вылетайте в Данию, будет техническое поражение, но зато не проиграете, ан нет, полетели, получили по роже и вернулись ни с чем.
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Боцман59rus
1624374274
- собрание закончилось со счетом 0-3, в пользу нашего сомерника. Детали встречи, не уточняются)))
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Mister_Tomsk
1624376530
Ну что господин усатый дурачок, как дела без Гили? Что с центром опорной зоны было? проходной двор! И ведь первые 30 минут так смотрелись! Уходи черчес!
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matvei_72
1624377503
премиальные поделили и поехали...
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sochi-2013
1624377681
Одного Мотю жалко. Подставили пацана! Шунин вовремя свинтил.
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R_a_i_n
1624378059
Чабан рассказал, что только Дзюба играл. Остальные говно))
Ответить
vovan55
1624401620
в любом деле брак в работе не оплачивается и штрафуется, с бракодела высчитывается стоимость ресурсов...почему бы и в футболе не применить это...а руководителя под зад пинком...
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