Черчесов провел собрание с игроками сборной после вылета с Евро-2020

Пресс-служба сборной России выступила с официальным заявлением после вылета команды с Евро-2020.
«Сборная России матчем в Копенгагене завершила свое выступление на Евро. Сейчас мы получаем массу вопросов относительно того, что происходило с командой после вчерашней игры, каковы дальнейшие планы команды.
Итак, сегодня в пять утра мы вернулись из Дании, прошли все необходимые процедуры по прилете и отправились на свою базу в Новогорск. Примерно в 6:45 тренерский штаб провел итоговое собрание, на котором присутствовали игроки и персонал сборной. Станислав Черчесов поблагодарил всех за работу на сборе и турнире – всего команда провела вместе 33 дня.
Разговор получился профессиональным, но достаточно спокойным и деловым. Тренер говорил о командных недостатках, ментальной составляющей, умении терпеть в сложные моменты и о многих других компонентах. Никаких претензий после турнира игрокам уже не предъявлялось. Если будет необходимость, то Черчесов сделает это в индивидуальном порядке.
Станислав Саламович пожелал ребятам удачного выступления за свои клубы, напомнив, что следующий сбор начнется в конце августа, а 1 сентября предстоит важнейший матч квалификации ЧМ-2022 против Хорватии. Команда отпущена по домам, в течение сегодняшнего дня футболисты будут разъезжаться по своим городам.
Многие спрашивают о настроении. Скажем прямо, оно именно такое, каким и должно быть, исходя из итогов выступления на турнире. Все очень сильно переживают, что сборной не удалось выйти из группы.
Два поражения не входили в планы команды, хотя соперники были действительно из категории «топ». У тренерского штаба нет претензий к игрокам в плане самоотдачи – равнодушных на поле не было. Но понятно, что и каждый в отдельности, и команда в целом могла сыграть лучше.
В заключение от имени всех игроков, тренеров, представителей медицинского и административного штаба сборной России мы хотели бы поблагодарить всех за поддержку, которую ощущали не только на стадионах, но и у экранов телевизоров», – говорится в заявлении.
- На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
- Команда одержала одну победу и дважды проиграла.
- Сообщалось, что Черчесов не собирается уходить в отставку с поста главного тренера сборной.
- Выступление национальной команды и работу тренерского штаба в ближайшее время оценит исполком РФС.