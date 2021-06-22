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    Исполком РФС оценит выступление сборной России на Евро-2020 и работу тренерского штаба Черчесова

    Служба коммуникаций РФС анонсировала проведение внеочередного заседания Исполкома союза в связи с вылетом сборной России с Евро-2020.

    «В ближайшее время будет проведен внеочередной Исполком РФС, главной темой которого станут результаты сборной России на чемпионате Европы по футболу.

    На нем будет присутствовать главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, который подведет итоги ее выступления на турнире.

    После этого члены Исполкома дадут свою оценку работы тренерского штаба», – говорится в заявлении РФС.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:47
    Комментарии15
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      Рейтинг: +410

      Йост 6 минут назад

      Надо усам платить 40 тыс. евро в год. Это будет правильным решением исполкома РФС. Или чтобы Дюков сам ему платил из своей зарплаты, тогда у населения страны не будет претензий по поводу даже самого хренового результата...

      0
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      Рейтинг: +13092

      Dominator777 7 минут назад

      А что, без сбора этого толковища никак нельзя дать оценку выступления сборной и ее тренеру? Оценка - кол, а тренер - ноль.

      1
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      Рейтинг: +4888

      Fusballer 16 минут назад

      А что тут обсуждать - не было задачи выхода из группы по контракту.

      0
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      Рейтинг: +13212

      Garrincha58 17 минут назад

      всех наградят премиально и звания у кого ещё нет ЗМСов, а у кого есть будут дважды ЗМСсы

      0
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      Рейтинг: +8615

      NewLife 33 минуты назад

      Минут 20 будет втирать про свет в конце туннеля, а потом исполком по команде Дюкова будет стоя аплодировать и объяснит все неудачи происками врагов. Как бонус для исполкома - бесплатный мастеркласс зюбы по работе руками.

      4
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      Рейтинг: +1483

      Sviro 42 минуты назад

      Страна с 6-ти миллионным населением "натягивает" страну со 140 миллионным населением. Писал уже,что около дома, где живу было несколько пустырей, где детишки играли в футбол. Сейчас нет этих пустырей, но появились несколько храмов и церквушек. Молитвы нам помогут стать футбольной страной?

      3
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      Рейтинг: +316

      G.P. 1 час назад

      Эх, как же хочется в этот Исполком попасть, а то, чувствую, опять этого барана оставят у руля.

      4
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      Рейтинг: +329

      kan85 > G.P. 27 минут назад

      Его и оставят если сам не уйдет, а он не уйдет.

      0
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      Рейтинг: +23255

      Боцман59rus 1 час назад

      а какая еще может быть оценка, или у этих тунеядыев пузатых, еще и варинты есть?

      3
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      Рейтинг: +329

      kan85 1 час назад

      Был бы смысл всем этим исполкомам…. языками чесать только умеют, больше них..я.

      3
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      Рейтинг: +144

      msh88 1 час назад

      Да что тут оценивать. За 5 лет результат виден. Еще после 0:5 от Сербии надо было гнать. Нет решили дать еще возможность опозорить страну.

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