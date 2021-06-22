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  • Исполком РФС оценит выступление сборной России на Евро-2020 и работу тренерского штаба Черчесова

Исполком РФС оценит выступление сборной России на Евро-2020 и работу тренерского штаба Черчесова

22 июня 2021, 16:47
45

Служба коммуникаций РФС анонсировала проведение внеочередного заседания Исполкома союза в связи с вылетом сборной России с Евро-2020.

«В ближайшее время будет проведен внеочередной Исполком РФС, главной темой которого станут результаты сборной России на чемпионате Европы по футболу.

На нем будет присутствовать главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, который подведет итоги ее выступления на турнире.

После этого члены Исполкома дадут свою оценку работы тренерского штаба», – говорится в заявлении РФС.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия Черчесов Станислав
Комментарии (45)
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msh88
1624370095
Да что тут оценивать. За 5 лет результат виден. Еще после 0:5 от Сербии надо было гнать. Нет решили дать еще возможность опозорить страну.
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kan85
1624370256
Был бы смысл всем этим исполкомам…. языками чесать только умеют, больше них..я.
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Боцман59rus
1624370664
а какая еще может быть оценка, или у этих тунеядыев пузатых, еще и варинты есть?
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G.P.
1624370741
Эх, как же хочется в этот Исполком попасть, а то, чувствую, опять этого барана оставят у руля.
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Sviro
1624371909
Страна с 6-ти миллионным населением "натягивает" страну со 140 миллионным населением. Писал уже,что около дома, где живу было несколько пустырей, где детишки играли в футбол. Сейчас нет этих пустырей, но появились несколько храмов и церквушек. Молитвы нам помогут стать футбольной страной?
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NewLife
1624372447
Минут 20 будет втирать про свет в конце туннеля, а потом исполком по команде Дюкова будет стоя аплодировать и объяснит все неудачи происками врагов. Как бонус для исполкома - бесплатный мастеркласс зюбы по работе руками.
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Dominator777
1624374032
А что, без сбора этого толковища никак нельзя дать оценку выступления сборной и ее тренеру? Оценка - кол, а тренер - ноль.
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САДЫЧОК
1624375474
Зачем собирать этих пердунов ? Итак всё понятно . Результат ноль.Пришла инструкция сверху оставить шашлычника.
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JTherry
1624380426
Гарри Рэднапп: "...отставка тренера вам (России) не поможет. Ни один тренер не способен добиться успеха со слабыми игроками. Это невозможно..."
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Аид666
1624410283
если оставят - гнать весь исполком в полном составе...
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