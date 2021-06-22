Исполком РФС оценит выступление сборной России на Евро-2020 и работу тренерского штаба Черчесова

Служба коммуникаций РФС анонсировала проведение внеочередного заседания Исполкома союза в связи с вылетом сборной России с Евро-2020.

«В ближайшее время будет проведен внеочередной Исполком РФС, главной темой которого станут результаты сборной России на чемпионате Европы по футболу.

На нем будет присутствовать главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, который подведет итоги ее выступления на турнире.

После этого члены Исполкома дадут свою оценку работы тренерского штаба», – говорится в заявлении РФС.