Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ОМОН, полиция и Росгвардия встретили сборную России в Москве. Болельщиков не было

ОМОН, полиция и Росгвардия встретили сборную России в Москве. Болельщиков не было

22 июня 2021, 11:29
30

Сборная России вернулась в Москву из Копенгагена с матча 3-го тура Евро-2020 против Дании (1:4).

В аэропорту команду встретил отряд ОМОНа, пять полицейских машин, автобус Росгвардии, журналисты и ни одного болельщика.

Сотрудники ОМОНа не подпускали журналистов к автобусу сборной, на котором команда отправилась на базу в Новогорск.

  • Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
  • Сборная допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.
  • Россия впервые в истории потерпела два крупных поражения в группе на Евро и ЧМ.

Дзюба – журналисту: «От вас я не прячусь, особенно от тебя!»

«Доброе утро». Черчесов отказался отвечать на вопросы о матче Россия – Дания

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Дания
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1624350802
И куда увезли этих игрочишек?..
Ответить
Добрый Бобер
1624350925
Рисковали сборники. Их могли принять за мирный протест и в ход бы пошли дубинки и электрошокеры.
Ответить
derrik2000
1624351490
"В аэропорту команду встретил отряд ОМОНа, пять полицейских машин, автобус Росгвардии" А ИМ транспаранты выдали, ну, такие, как "С благополучным возвращением на Родину", "Жизнь удалась", "Всё равно мы лучше всех", Хрен ли там ентот гнилой чемпионат Европы" и пр. ??? )))))))))))))) ))))))))))))))
Ответить
BRO_football
1624351834
Вот она - народная любовь! Сейчас от властей начнутся оправдания, будто таким образом выполняются антиковидные меры, чтобы футболистов никто не заразил.
Ответить
portero
1624352815
Защитники миллионеров-футболистов , олигархов и властей от народа охраняли ...
Ответить
general.lizyukov
1624355669
Надеюсь, отмудохали? ;)
Ответить
maygli
1624355874
Всех в кутузку отвезли?
Ответить
MX chita
1624357410
Сборная и её преданные болельщики
Ответить
Nerlinger
1624360513
Да их и нет с 2018-го года
Ответить
zigbert
1624366655
Можно сказать им повезло что не было болельщиков.
Ответить
Главные новости
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
2
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
4
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
8
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
34
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+