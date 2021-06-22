ОМОН, полиция и Росгвардия встретили сборную России в Москве. Болельщиков не было

Сборная России вернулась в Москву из Копенгагена с матча 3-го тура Евро-2020 против Дании (1:4).

В аэропорту команду встретил отряд ОМОНа, пять полицейских машин, автобус Росгвардии, журналисты и ни одного болельщика.

Сотрудники ОМОНа не подпускали журналистов к автобусу сборной, на котором команда отправилась на базу в Новогорск.

Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.

Сборная допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.

Россия впервые в истории потерпела два крупных поражения в группе на Евро и ЧМ.

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