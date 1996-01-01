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    ОМОН, полиция и Росгвардия встретили сборную России в Москве. Болельщиков не было

    Сборная России вернулась в Москву из Копенгагена с матча 3-го тура Евро-2020 против Дании (1:4).

    В аэропорту команду встретил отряд ОМОНа, пять полицейских машин, автобус Росгвардии, журналисты и ни одного болельщика.

    Сотрудники ОМОНа не подпускали журналистов к автобусу сборной, на котором команда отправилась на базу в Новогорск.

    • Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
    • Сборная допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.
    • Россия впервые в истории потерпела два крупных поражения в группе на Евро и ЧМ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:29
    Комментарии9
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      Рейтинг: +4722

      Давид59 2 минуты назад

      ОМОН героически защитил наших футболёров от расправы журналистами

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      Рейтинг: +4722

      Давид59 3 минуты назад

      А вот и неправда. Среди омоновцев, росгвардейцев и журналистов наверняка есть болельщики

      0
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      Рейтинг: +556

      Roma56 6 минут назад

      Ну вот пусть прочувствуют поддержку народа

      0
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      Рейтинг: +9957

      BRO_football 9 минут назад

      Вот она - народная любовь!
      Сейчас от властей начнутся оправдания, будто таким образом выполняются антиковидные меры, чтобы футболистов никто не заразил.

      0
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      Рейтинг: +417

      tarasofka 14 минут назад

      если у нас так встречают, то потом ещё, по традиции, объявят экстремистами/иноагентами/нежелательной организацией :D

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      Рейтинг: +15329

      derrik2000 15 минут назад

      "В аэропорту команду встретил отряд ОМОНа, пять полицейских машин, автобус Росгвардии"

      А ИМ транспаранты выдали, ну, такие, как "С благополучным возвращением на Родину", "Жизнь удалась", "Всё равно мы лучше всех", Хрен ли там ентот гнилой чемпионат Европы" и пр. ???
      ))))))))))))))
      ))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +1338

      mahan 17 минут назад

      А, что разве сборная страны приехала, чтобы их встречали болельщики? Это же прилетели пенсионеры, друзья Стасика. Сейчас их в санаторий проводят, где один из друзей Стаса снова будет снимать видео ролики, что-ж ему остается раз играть не умеет.

      0
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      Рейтинг: +5294

      Добрый Бобер 24 минуты назад

      Рисковали сборники. Их могли принять за мирный протест и в ход бы пошли дубинки и электрошокеры.

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      Рейтинг: +21034

      DOCTOR PENALTY 26 минут назад

      И куда увезли этих игрочишек?..

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