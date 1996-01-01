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    Дзюба – журналисту: «От вас я не прячусь, особенно от тебя!»

    Капитан сборной России Артем Дзюба отказался общаться с журналистами после прилета национальной команды из Копенгагена в Москву.

    – Артем, подойдите на пару слов. Что не получилось? Не прячьтесь за спинами офицера.

    – Я уже ответил на все вопросы. От вас я не прячусь, особенно от тебя!

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    • Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.
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    Источник: твиттер Lublineс93

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    Сегодня, 09:52
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7371

      piligrim1986 1 минуту назад

      лучше б на поле не прятался

      0
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      Рейтинг: +282

      Юра мы всеPro 9 минут назад

      бычка включил, память короткая у чмошника.

      1
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      Рейтинг: +413

      R_a_i_n 14 минут назад

      Какое же это дерьмо. Просто

      3
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      Рейтинг: +8579

      NewLife 16 минут назад

      Идол проп.а.г.андонов и канделака тв.

      3
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      Рейтинг: -420

      Аден 18 минут назад

      нах у чабана, дрочера, брать вью, забыть о них, всем. И даже если захотят дать вью, послать подальше гавнюков.

      2
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      Рейтинг: +2320

      Иван Петров 1986 22 минуты назад

      Он очень спешил - нужно было что - то ручками поделать. Это у него намного лучше получается.

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