Дзюба – журналисту: «От вас я не прячусь, особенно от тебя!»

Капитан сборной России Артем Дзюба отказался общаться с журналистами после прилета национальной команды из Копенгагена в Москву.

– Артем, подойдите на пару слов. Что не получилось? Не прячьтесь за спинами офицера.

– Я уже ответил на все вопросы. От вас я не прячусь, особенно от тебя!

Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.

Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.

Россия впервые в истории потерпела два крупных поражения в группе на Евро и ЧМ.

Дзюба – о поражении от Дании: «Мы любим искать себе приключения на жопу, сегодня обкакались»

Дзюба – о вылете сборной с Евро: «Мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтали, наслаждайтесь»