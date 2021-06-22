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Дзюба – журналисту: «От вас я не прячусь, особенно от тебя!»

22 июня 2021, 09:52
25

Капитан сборной России Артем Дзюба отказался общаться с журналистами после прилета национальной команды из Копенгагена в Москву.

– Артем, подойдите на пару слов. Что не получилось? Не прячьтесь за спинами офицера.

– Я уже ответил на все вопросы. От вас я не прячусь, особенно от тебя!

  • Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
  • Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.
  • Россия впервые в истории потерпела два крупных поражения в группе на Евро и ЧМ.

Дзюба – о поражении от Дании: «Мы любим искать себе приключения на жопу, сегодня обкакались»

Дзюба – о вылете сборной с Евро: «Мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтали, наслаждайтесь»

Источник: твиттер Lublineс93
Чемпионат Европы Россия Дзюба Артем
Комментарии (25)
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Иван Петров 1986
1624345285
Он очень спешил - нужно было что - то ручками поделать. Это у него намного лучше получается.
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NewLife
1624345612
Идол проп.а.г.андонов и канделака тв.
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R_a_i_n
1624345772
Какое же это дерьмо. Просто
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Юра мы всеPro
1624346079
бычка включил, память короткая у чмошника.
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diadushka
1624347111
Просто очень сильная группа была........... А вот если бы были в группе Андорра, Сан-Марино и Тамбов, тогда бы дрочер показал бы весь свой "талант"!
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vladimir-7
1624347140
Анекдот. Приходят Черчесов и Дзюба в аптеку, Дзюба провизору говорит: два гондона, провизор продолжает смотреть на них, Дзюба продолжает, два гондона, провизор отвечает: я ВИЖУ, а чего хотите-то?
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mutabor0992
1624347143
Он че совсем опух?!?чмо!!!
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Боцман59rus
1624348861
он парень такой, все делает в открытую и не прячется, а по возможности фиксирует)))
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derrik2000
1624350639
А что вы все ещё хотели от полена??? полено - порождение системы, которая насаживается в нашем обществе ещё со времён пятнистого комбАйнера: жадный, циничный, наглый, бесталанный и горлопанистый хам. Уже более 30-ти лет карьерный и финансовый успех только за такими, к сожалению. К сожалению для каждого из нас и для ГОСУДАРСТВА (не этого) в целом. (((
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Добрый Бобер
1624351377
Дзюба Нереально Оборзел
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