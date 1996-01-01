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    Сборная России заработала 10,75 миллиона на Евро-2020

    Стало известно, сколько заработала сборная России за выступление на Евро-2020.

    УЕФА заплатит РФС 10,75 миллиона евро призовых. Из них 9,25 миллиона – гарантированное вознаграждение каждому участнику Евро, и 1,5 миллиона – за победу над Финляндией (1:0).

    • Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
    • Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.
    • Россия впервые в истории потерпела два крупных поражения в группе на Евро и ЧМ.

    Дзюба – о вылете сборной с Евро: «Мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтали, наслаждайтесь»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: -420

      Аден 17 минут назад

      заработали, бу-га-га, трудяги мля.

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      Рейтинг: +6101

      playsh 40 минут назад

      Эти деньги нашим мастерам на карманные расходы,типа башмаки почистить.
      И такие деньги за откровенно отвратительную работу...

      0
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      Рейтинг: +1352

      кто там 40 минут назад

      Может всё же будете мужиками и весь свой гонорар отдадите на пожертвования больным детям, нуждающимся, в приюты для животных, ведь определённо эти деньги не заслужили?

      Хотя о чём это я. Это был не позор, а лишь тренировка перед ЧМ, где уж точно всех порвём.

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      Рейтинг: +1418

      koli4ka 42 минуты назад

      1.5 ляма отдайте Миранчуку,ибо он забил гол финнам,по 3 ляма заработали Дюков, Зюба и Чабан,а 0.25 ляма оставшимся игрочилам этой бездарной сбродной,как компенсацию за командировочные расходы...

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