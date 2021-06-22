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Сборная России заработала 10,75 миллиона на Евро-2020

22 июня 2021, 09:27
4

Стало известно, сколько заработала сборная России за выступление на Евро-2020.

УЕФА заплатит РФС 10,75 миллиона евро призовых. Из них 9,25 миллиона – гарантированное вознаграждение каждому участнику Евро, и 1,5 миллиона – за победу над Финляндией (1:0).

  • Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
  • Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.
  • Россия впервые в истории потерпела два крупных поражения в группе на Евро и ЧМ.

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Россия
Комментарии (4)
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koli4ka
1624344081
1.5 ляма отдайте Миранчуку,ибо он забил гол финнам,по 3 ляма заработали Дюков, Зюба и Чабан,а 0.25 ляма оставшимся игрочилам этой бездарной сбродной,как компенсацию за командировочные расходы...
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кто там
1624344189
Может всё же будете мужиками и весь свой гонорар отдадите на пожертвования больным детям, нуждающимся, в приюты для животных, ведь определённо эти деньги не заслужили? Хотя о чём это я. Это был не позор, а лишь тренировка перед ЧМ, где уж точно всех порвём.
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Plyash
1624344205
Эти деньги нашим мастерам на карманные расходы,типа башмаки почистить. И такие деньги за откровенно отвратительную работу...
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valiknavashinsky
1624350219
Ну что,11 лямов срубили.100 рублей(не ЕВРО,а ИМЕННО РУБЛЕЙ) отдадут на развитие детского футбола.Остальное распилят по карманам.А что,стадионов у нас настроили,футбол твердо стоит на коленях.Можно и себя,и своих начальников побаловать..
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