Сборная России заработала 10,75 миллиона на Евро-2020

Стало известно, сколько заработала сборная России за выступление на Евро-2020.

УЕФА заплатит РФС 10,75 миллиона евро призовых. Из них 9,25 миллиона – гарантированное вознаграждение каждому участнику Евро, и 1,5 миллиона – за победу над Финляндией (1:0).

Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.

Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.

Россия впервые в истории потерпела два крупных поражения в группе на Евро и ЧМ.

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