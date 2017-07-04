УЕФА заплатит рекордные призовые участникам Евро-2020

УЕФА объявил сумму призовых, которую получат участники чемпионата Европы 2020 года.

Общая сумма призовых составит 371 миллион евро. Это на 70 миллионов больше, чем было на Евро-2016 во Франции.

Все 24 участника финальной части Евро-2020 получат как минимум по 9,25 миллиона.

За победу в матче группового этапа можно будет заработать 1,5 миллиона, за ничью – 750 тысяч.

За выход в 1/8 финала УЕФА заплатит 2 миллиона евро, в 1/4 финала – по 3,25 миллиона, за попадание в полуфинал – по 5 миллионов. Чемпион Европы получит 10 миллионов евро, финалист – 7 миллионов.