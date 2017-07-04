Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    2 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    3 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?

    УЕФА заплатит рекордные призовые участникам Евро-2020

    УЕФА объявил сумму призовых, которую получат участники чемпионата Европы 2020 года.

    Общая сумма призовых составит 371 миллион евро. Это на 70 миллионов больше, чем было на Евро-2016 во Франции.

    Все 24 участника финальной части Евро-2020 получат как минимум по 9,25 миллиона.

    За победу в матче группового этапа можно будет заработать 1,5 миллиона, за ничью – 750 тысяч.

    За выход в 1/8 финала УЕФА заплатит 2 миллиона евро, в 1/4 финала – по 3,25 миллиона, за попадание в полуфинал – по 5 миллионов. Чемпион Европы получит 10 миллионов евро, финалист – 7 миллионов.

    • Чемпионат Европы-2020 впервые в истории пройдет в 12 городах.
    • Россию в списке организаторов представляет Санкт-Петербург.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:25
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +912

      Бомбардиръ 11 минут назад

      По мере подогревания интереса к футболу деньги растут...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8774

      афоня72 1 час назад

      Теперь надо только туда попасть!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105122
    #2
    Zenit-84
    76271
    #3
    Андрей Ермошин
    67517
    #4
    Chernyi Lis
    66702
    #5
    DeMoN-FCMU
    62953
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru