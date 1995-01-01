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    Черчесов – о раскладах в группе перед Данией: «Математикой мы не занимаемся. Надо отыграть на максимуме»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что в команде не придают большого значения положению в группе Евро-2020 перед игрой против Дании.

    «Расклады? Математикой мы не занимаемся. Есть конкретный матч, который надо отыграть на максимуме», – сказал Черчесов.

    • Игра пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен».
    • Начало – в 22:00 по московскому времени.
    • В прямом эфире встречу покажет Первый канал.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм сборной России

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1732

      kvm 10 минут назад

      Чабан: - В математике я не силён...

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      Рейтинг: +23132

      Боцман59rus 21 минуту назад

      твой максимум не соответствует занимаемой должности.

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      Рейтинг: +7702

      житель СПб 29 минут назад

      Это - те слова, что надо! Осталось, чтобы дело не разошлось со словами. И мы тогда простим любой результат.

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