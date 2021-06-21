Черчесов – о раскладах в группе перед Данией: «Математикой мы не занимаемся. Надо отыграть на максимуме»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что в команде не придают большого значения положению в группе Евро-2020 перед игрой против Дании.
«Расклады? Математикой мы не занимаемся. Есть конкретный матч, который надо отыграть на максимуме», – сказал Черчесов.
- Игра пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
- В прямом эфире встречу покажет Первый канал.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.
Источник: Инстаграм сборной России