Черчесов – о раскладах в группе перед Данией: «Математикой мы не занимаемся. Надо отыграть на максимуме»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что в команде не придают большого значения положению в группе Евро-2020 перед игрой против Дании.

«Расклады? Математикой мы не занимаемся. Есть конкретный матч, который надо отыграть на максимуме», – сказал Черчесов.