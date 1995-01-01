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    Кудряшов, Головин, Миранчук и Дзюба – в старте сборной России на матч с Данией

    Стали известны стартовые составы сборных России и Дании на матч третьего тура группового этапа Евро-2020.

    Россия: Сафонов, Джикия, Дивеев, Кудряшов, Фернандес, Кузяев, Оздоев, Зобнин, Миранчук, Головин, Дзюба.

    Запасные: Шунин, Дюпин, Караваев, Семенов, Черышев, Баринов, Соболев, Заболотный, Жемалетдинов, Ионов, Евгеньев, Мухин.

    Дания: Шмейхель, Кьер, Мехле, А. Кристенсен, Вестергор, Дилейни, Васс, Хейбьерг, Поульсен, Брайтвайт, Дамсгор.

    Запасные: Лоссль, Реннов, Й. Андерсен, Сков, Сков-Ольсен, Дольберг, М. Йоргенсен, Нергор, Стрюгер-Ларсен, Винн, Корнелиус, Йенсен.

    • Игра пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен».
    • Начало – в 22:00 по московскому времени.
    • В прямом эфире встречу покажет Первый канал.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 20:44
    Комментарии18
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      Рейтинг: +9937

      BRO_football 18 минут назад

      Семёнов после матча с Бельгией почему-то внезапно на скамейку присел. Неужели Черчесову не понравился? И вся страна Семёнова поддерживала, и говорили, что ничего страшного, с каждым может такое случится. А уж жена и родной клуб как яростно поддерживали... Будь аккуратнее, Саламыч. Как бы не пришлось извиняться перед Ахматом.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4358

      solodealer > BRO_football 1 минуту назад

      Как бы по результатам Евро Ахмату не пришлось извиняться за Семёнова...перед страной.

      0
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      Рейтинг: +12

      РоMаН 22 минуты назад

      Думаю сегодня Дзюба забьет. Пора..

      0
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      Рейтинг: +3315

      Semenycch 44 минуты назад

      Пусть датчане кипятком мочатся!

      2
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      Рейтинг: +35

      Arturashvilli 46 минут назад

      Рад что Фернандес вернулся, чувствую он сегодня вингера сыграет

      2
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      Рейтинг: +1285

      Красногорск_Фан 50 минут назад

      Скорее бы это все закончилось. Игра с сильной и мотивированной команды с не очень сильной и мотивированной. Разве что поймают кураж что с нашими изредка, но случается. Россия вперед!

      3
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      Рейтинг: -382

      Спартач80 53 минуты назад

      Оздоев и Кузяев...тут вопрос...но заменить их некем...нервничают много они....

      1
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      Рейтинг: +4358

      solodealer 1 час назад

      А главное: удачи финикам!
      Им выпал отличный шанс выйти из группы с первого места!)))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +4358

      solodealer 1 час назад

      Хотелось бы увидеть умный футбол в исполнении наших... Если будут так же мучиться на поле, как и украинская сборная... лучше уж "давай до свидания")))

      2
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      Рейтинг: +7079

      Сильвербой 1 час назад

      Пи...зда гомосекам, ща мы вас разорвем!

      2
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      Рейтинг: +4358

      solodealer 1 час назад

      Впервые поинтересовался, где играют датские сборники...
      Нашёл лишь одно утешение: двое играют в чемпионшипе (Брентфорд)...Да и те, сцуки, в этом году вышли в АПЛ!
      Остальные.... играют... совсем не в РПЛ.... мягко говоря...

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