Кудряшов, Головин, Миранчук и Дзюба – в старте сборной России на матч с Данией

Стали известны стартовые составы сборных России и Дании на матч третьего тура группового этапа Евро-2020.
Россия: Сафонов, Джикия, Дивеев, Кудряшов, Фернандес, Кузяев, Оздоев, Зобнин, Миранчук, Головин, Дзюба.
Запасные: Шунин, Дюпин, Караваев, Семенов, Черышев, Баринов, Соболев, Заболотный, Жемалетдинов, Ионов, Евгеньев, Мухин.
Дания: Шмейхель, Кьер, Мехле, А. Кристенсен, Вестергор, Дилейни, Васс, Хейбьерг, Поульсен, Брайтвайт, Дамсгор.
Запасные: Лоссль, Реннов, Й. Андерсен, Сков, Сков-Ольсен, Дольберг, М. Йоргенсен, Нергор, Стрюгер-Ларсен, Винн, Корнелиус, Йенсен.
- Игра пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
- В прямом эфире встречу покажет Первый канал.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: Официальный сайт УЕФА