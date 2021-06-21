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  • Кудряшов, Головин, Миранчук и Дзюба – в старте сборной России на матч с Данией

Кудряшов, Головин, Миранчук и Дзюба – в старте сборной России на матч с Данией

21 июня 2021, 20:44
14

Стали известны стартовые составы сборных России и Дании на матч третьего тура группового этапа Евро-2020.

Россия: Сафонов, Джикия, Дивеев, Кудряшов, Фернандес, Кузяев, Оздоев, Зобнин, Миранчук, Головин, Дзюба.

Запасные: Шунин, Дюпин, Караваев, Семенов, Черышев, Баринов, Соболев, Заболотный, Жемалетдинов, Ионов, Евгеньев, Мухин.

Дания: Шмейхель, Кьер, Мехле, А. Кристенсен, Вестергор, Дилейни, Васс, Хейбьерг, Поульсен, Брайтвайт, Дамсгор.

Запасные: Лоссль, Реннов, Й. Андерсен, Сков, Сков-Ольсен, Дольберг, М. Йоргенсен, Нергор, Стрюгер-Ларсен, Винн, Корнелиус, Йенсен.

  • Игра пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен».
  • Начало – в 22:00 по московскому времени.
  • В прямом эфире встречу покажет Первый канал.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Чемпионат Европы Россия Дания
Комментарии (14)
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zra78
1624298260
Удачи!!!
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Боцман59rus
1624298506
мертвый рукаку в составе - приговор... Как вариант - Головин в атаке, братья Миранчуки в основе, ну естественно минус оздоев,Далер, как футболист у меня вызывет симпатию
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CSKA №1
1624298780
Вперед!!!
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FanatSerj
1624298935
Нормуль, Фернандес в составе, Кудряш подтянулся, Семенов не в защите, главный драчун в атаке, главное чтобы выложили все свои силы и возможности, не так вяло как сейчас было.
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kosmonaft
1624298948
удачи парням главное что бы в футбол играли и не боялись а там пусть победит сильнейший
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GoLenaStop
1624299164
А, болеем за наших! А, удачи нашим в ночь на 22 июня... Всем хорошего вечера.... и светлого утра, что бы не случилось! И не такое переживали! С ув.
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Сильвербой
1624299232
Пи...зда гомосекам, ща мы вас разорвем!
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Красногорск_Фан
1624300116
Скорее бы это все закончилось. Игра с сильной и мотивированной команды с не очень сильной и мотивированной. Разве что поймают кураж что с нашими изредка, но случается. Россия вперед!
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Arturashvilli
1624300369
Рад что Фернандес вернулся, чувствую он сегодня вингера сыграет
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РоMаН
1624301776
Думаю сегодня Дзюба забьет. Пора..
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