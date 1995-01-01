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    «Манчестер Сити» готов включить трех игроков в сделку по Кейну

    «Манчестер Сити» ведет переговоры с «Тоттенхэмом» о трансфере нападающего Гарри Кейна.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, манчестерский клуб уже сделал официальное предложение о покупке футболиста за 100 миллионов фунтов, однако готов включить в сделку нескольких игроков, чтобы снизить цену.

    «Сити» может отдать лондонцам Эмерика Ляпорта, Рахима Стерлинга и Габриэля Жезуса.

    «Тоттенхэм» пока отказывается от предложенных условий, но все решения будут приниматься после Евро-2020.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 20:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10937

      DeStar 50 минут назад

      пф, я б на месте ттх всех троих забирал и отдавал кейна, и без доплат даже со стороны сити. Стерлинг хорош, ляпорта хорош, жезус пригодится, можно сразу вместо кейна ставить. Единственное что стерлинга некуда ттх особо девать, есть СОн

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