«Манчестер Сити» готов включить трех игроков в сделку по Кейну

«Манчестер Сити» ведет переговоры с «Тоттенхэмом» о трансфере нападающего Гарри Кейна.

По информации журналиста Фабрицио Романо, манчестерский клуб уже сделал официальное предложение о покупке футболиста за 100 миллионов фунтов, однако готов включить в сделку нескольких игроков, чтобы снизить цену.

«Сити» может отдать лондонцам Эмерика Ляпорта, Рахима Стерлинга и Габриэля Жезуса.

«Тоттенхэм» пока отказывается от предложенных условий, но все решения будут приниматься после Евро-2020.