«Манчестер Сити» готов включить трех игроков в сделку по Кейну

пф, я б на месте ттх всех троих забирал и отдавал кейна, и без доплат даже со стороны сити. Стерлинг хорош, ляпорта хорош, жезус пригодится, можно сразу вместо кейна ставить. Единственное что стерлинга некуда ттх особо девать, есть СОн
«Манчестер Сити» ведет переговоры с «Тоттенхэмом» о трансфере нападающего Гарри Кейна.
По информации журналиста Фабрицио Романо, манчестерский клуб уже сделал официальное предложение о покупке футболиста за 100 миллионов фунтов, однако готов включить в сделку нескольких игроков, чтобы снизить цену.
«Сити» может отдать лондонцам Эмерика Ляпорта, Рахима Стерлинга и Габриэля Жезуса.
«Тоттенхэм» пока отказывается от предложенных условий, но все решения будут приниматься после Евро-2020.