Евро-2020. Англия и Шотландия обошлись без голов

Англия не победила во втором туре группы D Евро-2020 Шотландию, играя на лондонском «Уэмбли». Команды впервые за более чем 70 лет не забили друг другу голов.

Англичане не воспользовались шансом досрочно выйти в плей-офф.

Евро-2020. Группа D. 2-й тур

Англия – Шотландия – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

Англия: Пикфорд, Шоу, Райс, Стоунз, Кейн (Рэшфорд, 74), Стерлинг, Филлипс, Мингс, Маунт, Фоден (Грилиш, 63), Джеймс.

Шотландия: Маршалл, О'Доннелл, Робертсон, Мактоминай, Хенли, Тирни, Макгинн, Макгрегор, Дайкс, Адамс (Нисбет, 86), Гилмор (Армстронг, 76).

Предупреждения: нет – Макгинн, 16; О’Доннел, 87.

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