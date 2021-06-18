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    Евро-2020. Англия и Шотландия обошлись без голов

    Англия не победила во втором туре группы D Евро-2020 Шотландию, играя на лондонском «Уэмбли». Команды впервые за более чем 70 лет не забили друг другу голов.

    Англичане не воспользовались шансом досрочно выйти в плей-офф.

    Евро-2020. Группа D. 2-й тур

    Англия – Шотландия – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    Англия: Пикфорд, Шоу, Райс, Стоунз, Кейн (Рэшфорд, 74), Стерлинг, Филлипс, Мингс, Маунт, Фоден (Грилиш, 63), Джеймс.

    Шотландия: Маршалл, О'Доннелл, Робертсон, Мактоминай, Хенли, Тирни, Макгинн, Макгрегор, Дайкс, Адамс (Нисбет, 86), Гилмор (Армстронг, 76).

    Предупреждения: нет – Макгинн, 16; О’Доннел, 87.

    Календарь Евро-2020

    Турнирные таблицы Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.06.2021 23:48
    Комментарии9
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      Рейтинг: +7317

      САДЫЧОК 1 час назад

      Очень хорошо играла Шотландия , за исключением напа 9 номера.

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      Рейтинг: +908

      Semargl18 1 час назад

      Целенаправленно тупо катали мячик на нули

      0
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      Рейтинг: +6435

      Владислав Vlad 1 час назад

      Ну, всё. Англия и Чехия откатают ничейку и выйдут в плей офф.

      0
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      Рейтинг: +20167

      slavutiq70 1 час назад

      Эх знать бы , на ничейку бы поставить 5,4 ставка была,,

      2
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      Рейтинг: +670

      xkixerx 1 час назад

      Я ЛЮБЛЮ эту Шотландию!!!! Бились! Боролись!!! 1 удар в створ у Англичан....Сожрали с говном.... и это Шотландия, парни были достойны Победы, моменты были, чутка везения не хватило..... Ну просто сравните как бились Шотландцы и Русские с Бельгией.....

      0
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      Рейтинг: +406

      Каменный стояк 1 час назад

      Ссанные англичашки еле-еле отскочили...

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      Рейтинг: +12936

      KLIM777 1 час назад

      Классная была игра! Жаль, что полное говно

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      Рейтинг: +670

      xkixerx > KLIM777 1 час назад

      Говно твой Зенит покажет в ЛЧ, А шотландцам РЕСПЕКТ за такую игру!!!!

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      Рейтинг: +12936

      KLIM777 > xkixerx 1 час назад

      Это говорит клоун Локомотива, чей клуб выиграл ЛЧ.

      Помолчи лучше, куникем))

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