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Евро-2020. Англия и Шотландия обошлись без голов

18 июня 2021, 23:48
17

Англия не победила во втором туре группы D Евро-2020 Шотландию, играя на лондонском «Уэмбли». Команды впервые за более чем 70 лет не забили друг другу голов.

Англичане не воспользовались шансом досрочно выйти в плей-офф.

Евро-2020. Группа D. 2-й тур

Англия – Шотландия – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

Англия: Пикфорд, Шоу, Райс, Стоунз, Кейн (Рэшфорд, 74), Стерлинг, Филлипс, Мингс, Маунт, Фоден (Грилиш, 63), Джеймс.

Шотландия: Маршалл, О'Доннелл, Робертсон, Мактоминай, Хенли, Тирни, Макгинн, Макгрегор, Дайкс, Адамс (Нисбет, 86), Гилмор (Армстронг, 76).

Предупреждения: нет – Макгинн, 16; О’Доннел, 87.

Календарь Евро-2020

Турнирные таблицы Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Англия. Премьер-лига Англия Шотландия
Комментарии (17)
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slavа0508
1624049514
Эх знать бы , на ничейку бы поставить 5,4 ставка была,,
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Владислав Vlad
1624049797
Ну, всё. Англия и Чехия откатают ничейку и выйдут в плей офф.
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Semargl18
1624050045
Целенаправленно тупо катали мячик на нули
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САДЫЧОК
1624050285
Очень хорошо играла Шотландия , за исключением напа 9 номера.
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Vladarg
1624079576
Англичане будут играть с чехами на ничью.им не нужно первое место в группе,чтобы не попасть на Германию или Португалию.
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insider_retro
1624080512
Россыпь английских талантов не совладала с неуступчивыми пиктами... Вековая неприязнь уравняла силы и шансы...
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JTherry
1624086198
впервые за 70 лет на Уэмбли команды Англии и Шотландии разошлись по-джентльменски, оставив ворота сухими в проливной дождь...)
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Вомбат
1624086207
Англия и в первом туре играла так же медленно, просто хорваты были никакие. Они раскачались только во втором тайме с чехами. Думаю, что шотландцев они обыграют и пойдут дальше. А Англия в следующем туре возможно тоже раскачается, и тогда никому, начиная с чехов, мало не покажется.
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portero
1624086939
Нашим с таким настроем отпахать как Шотландия....
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zigbert
1624117950
Вековая история противостояния этих команд подтвердила их неуступчивость, не зависимо от класса команд.
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