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    Тарасов не исключил, что сменит футбол на смешанные единоборства

    Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал о любви к смешанным единоборствам. Он готов начать карьеру бойца.

    «Общаюсь ли с Хабибом Нурмагомедовым? Он меня как-то позвал на свой турнир. Там мы пообщались. А чтобы позвонить и спросить: «Как дела?» – такого нет. Но мы уважительно друг к другу относимся. Если будет такое предложение сыграть с ним в футбол, то обязательно сыграем. Он любит этот вид спорта. Да ещe помнит многих футболистов, которых даже я не знаю.

    Может ли Хабиб сыграть в профессиональном клубе? Если у человека есть мечта, то почему нет? Нужно идти к ней. Если мне сейчас предложат побиться, то есть много различных площадок, где я могу подготовиться и подраться. Но пока я хочу играть в футбол, а что дальше будет… Почему нет? Я люблю ММА, мне это нравится. Давайте я еще два-три года поиграю в футбол», – сказал Тарасов.

    • Игрок с января без клуба.
    • 34-летний Тарасов оценивается в 250 тысяч евро.
    • Он выигрывал РПЛ с «Локомотивом».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.06.2021 23:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +762

      Чехов на Садовой 38 минут назад

      Оценивается в 250 тыщь евров, это вместе с недвижимостью и автомобилем?

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