Тарасов не исключил, что сменит футбол на смешанные единоборства

Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал о любви к смешанным единоборствам. Он готов начать карьеру бойца.

«Общаюсь ли с Хабибом Нурмагомедовым? Он меня как-то позвал на свой турнир. Там мы пообщались. А чтобы позвонить и спросить: «Как дела?» – такого нет. Но мы уважительно друг к другу относимся. Если будет такое предложение сыграть с ним в футбол, то обязательно сыграем. Он любит этот вид спорта. Да ещe помнит многих футболистов, которых даже я не знаю.

Может ли Хабиб сыграть в профессиональном клубе? Если у человека есть мечта, то почему нет? Нужно идти к ней. Если мне сейчас предложат побиться, то есть много различных площадок, где я могу подготовиться и подраться. Но пока я хочу играть в футбол, а что дальше будет… Почему нет? Я люблю ММА, мне это нравится. Давайте я еще два-три года поиграю в футбол», – сказал Тарасов.