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  • Тарасов не исключил, что сменит футбол на смешанные единоборства

Тарасов не исключил, что сменит футбол на смешанные единоборства

18 июня 2021, 23:42
6

Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал о любви к смешанным единоборствам. Он готов начать карьеру бойца.

«Общаюсь ли с Хабибом Нурмагомедовым? Он меня как-то позвал на свой турнир. Там мы пообщались. А чтобы позвонить и спросить: «Как дела?» – такого нет. Но мы уважительно друг к другу относимся. Если будет такое предложение сыграть с ним в футбол, то обязательно сыграем. Он любит этот вид спорта. Да ещe помнит многих футболистов, которых даже я не знаю.

Может ли Хабиб сыграть в профессиональном клубе? Если у человека есть мечта, то почему нет? Нужно идти к ней. Если мне сейчас предложат побиться, то есть много различных площадок, где я могу подготовиться и подраться. Но пока я хочу играть в футбол, а что дальше будет… Почему нет? Я люблю ММА, мне это нравится. Давайте я еще два-три года поиграю в футбол», – сказал Тарасов.

  • Игрок с января без клуба.
  • 34-летний Тарасов оценивается в 250 тысяч евро.
  • Он выигрывал РПЛ с «Локомотивом».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тарасов Дмитрий
Комментарии (6)
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Чехов на Садовой
1624052958
Оценивается в 250 тыщь евров, это вместе с недвижимостью и автомобилем?
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portero
1624087079
Философские размышления ...
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Юра мы всеPro
1624090075
- в случае с Тарасовым, это смешные единоборства
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САДЫЧОК
1624098868
На данный момент Тарасов , вряд ли может конкурировать даже в Пердиве !
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zigbert
1624120004
На что он вообще рассчитывает? Там свалят одним ударом.
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