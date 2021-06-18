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  • Роберто Карлос: «В «Реале» знают о Дзюбе. Может быть, его однажды пригласят»

Роберто Карлос: «В «Реале» знают о Дзюбе. Может быть, его однажды пригласят»

18 июня 2021, 12:36
33

Бывший защитник «Анжи» и «Реала» Роберто Карлос высказался о нападающем «Зенита» и сборной России Артеме Дзюбе.

– На чемпионате мира вы выделяли Дзюбу и шутили, что поговорите о нем с Флорентино Пересом. С тех пор в «Реале» про Дзюбу что-нибудь слышали?

– Об Артеме в «Реале» знают, да. И я правда считаю его сильным форвардом! Нравится, как он берет на себя ответственность и в сборной, и в «Зените».

Но никогда не знаешь, как все сложится. Нужно работать, совершенствоваться, оставаться лидером. И может быть, повторюсь, может быть – однажды его пригласят в «Реал».

  • В прошедшем сезоне Дзюба забил 22 гола и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до июня 2022 года.

Роберто Карлос: «Мог перейти в «Спартак», но «Интер» предложил за меня намного больше»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Реал Дзюба Артем Карлос Роберто
Комментарии (33)
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vladimir63
1624009070
мячики подавать !
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Октавиус
1624009504
Не советовал бы Дзюбе переходить в "Реал", там всё-таки опытный порно-оператор Бензема))
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Enter2006
1624010848
Хаха-ха-хааа )) Смешно ) Хороший анекдот )))
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portero
1624013025
Тролинг... конечно пригласят, во снах Дзюбы...
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filosof sparty
1624014532
Ну наконец-то я услышал смешной анекдот)))
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oyabun
1624016962
Конечно позовут! А как же, это же "Гроза Тамбова"! И на Евро прям "блистает"..
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Cules2013
1624017292
Да скорее Реал Шупо-Мотинга подпишет)
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владимир миронов
1624017551
Пригласят сыграть--в 3-ем тайме левой штангой.
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VVM1964
1624026765
" Дурацкая улыбочка Ручонки на конце Кто не знает Дзюбу Дзюбу знают все " )))
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FС Spаrtак
1624079595
его после футбола возьмут в порно студию дрочить
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