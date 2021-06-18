Роберто Карлос: «В «Реале» знают о Дзюбе. Может быть, его однажды пригласят»

Бывший защитник «Анжи» и «Реала» Роберто Карлос высказался о нападающем «Зенита» и сборной России Артеме Дзюбе.

– На чемпионате мира вы выделяли Дзюбу и шутили, что поговорите о нем с Флорентино Пересом. С тех пор в «Реале» про Дзюбу что-нибудь слышали?

– Об Артеме в «Реале» знают, да. И я правда считаю его сильным форвардом! Нравится, как он берет на себя ответственность и в сборной, и в «Зените».

Но никогда не знаешь, как все сложится. Нужно работать, совершенствоваться, оставаться лидером. И может быть, повторюсь, может быть – однажды его пригласят в «Реал».

В прошедшем сезоне Дзюба забил 22 гола и сделал 9 ассистов в 34 матчах.

Его контракт с «Зенитом» рассчитан до июня 2022 года.

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