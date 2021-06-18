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    Роберто Карлос: «В «Реале» знают о Дзюбе. Может быть, его однажды пригласят»

    Бывший защитник «Анжи» и «Реала» Роберто Карлос высказался о нападающем «Зенита» и сборной России Артеме Дзюбе.

    – На чемпионате мира вы выделяли Дзюбу и шутили, что поговорите о нем с Флорентино Пересом. С тех пор в «Реале» про Дзюбу что-нибудь слышали?

    – Об Артеме в «Реале» знают, да. И я правда считаю его сильным форвардом! Нравится, как он берет на себя ответственность и в сборной, и в «Зените».

    Но никогда не знаешь, как все сложится. Нужно работать, совершенствоваться, оставаться лидером. И может быть, повторюсь, может быть – однажды его пригласят в «Реал».

    • В прошедшем сезоне Дзюба забил 22 гола и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
    • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до июня 2022 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии18
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      Рейтинг: +4852

      Fusballer 19 минут назад

      Реалов в Испании много разных. О каком идёт речь?

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      Рейтинг: +561

      SuperNils 33 минуты назад

      Пригласят в качестве штатного клоуна?

      0
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      Рейтинг: +4914

      filosof sparty 34 минуты назад

      Ну наконец-то я услышал смешной анекдот)))

      1
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      Рейтинг: +1074

      Стаz 45 минут назад

      В Реал Сорогоса

      0
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      Рейтинг: +48134

      portero 1 час назад

      Тролинг... конечно пригласят, во снах Дзюбы...

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      Рейтинг: +11

      solovey-2020 1 час назад

      несмеши народ,кому нужно это тупое полено

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      Рейтинг: +254

      Юра мы всеPro 1 час назад

      пока это полено и одноклеточного нарцисса пиарят на каждом углу и делают героя нации, бездомные с рукаку будут мучатся в РПЛ и позориться в европе. Это вам подарок от Спартака ...спасибо можете не говорить.

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      Рейтинг: +1206

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Чтобы Дзюба забивал в Испании придется туда ФК Тамбов перебазировать...

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      Рейтинг: +192

      valiknavashinsky 1 час назад

      Без комментариев.

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      Рейтинг: +23133

      silver29 1 час назад

      только сейчас понял тонкий юмор Карлоса, он имел ввиду ФК "Реал" (Минск), не путайте с Мадридом )))

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