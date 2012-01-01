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    Де Лигт, Вейналдум и Депай – в старте Нидерландов; у Австрии сыграют Драгович, Алаба и Забитцер

    Стали известны стартовые составы сборных Нидерландов и Австрии на матч второго тура группового этапа Евро-2020.

    Нидерланды: Стекеленбург, Де Лигт, де Врей, Блинд, Дюмфрис, ван Анхолт, Де Рон, Вейналдум, Де Йонг, Вегхорст, Депай.

    Австрия: Бахманн, Драгович, Алаба, Хинтереггер, Лайнер, Шлагер, Ульмер, Лаймер, Забитцер, Грегорич, Баумгартнер.

    • Матч состоится в Амстердаме.
    • Начало – в 22:00 по московскому времени.
    • В 1-м туре Нидерланды и Австрия победили Украину и Северную Македонию соответственно.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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