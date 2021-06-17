Де Лигт, Вейналдум и Депай – в старте Нидерландов; у Австрии сыграют Драгович, Алаба и Забитцер

Стали известны стартовые составы сборных Нидерландов и Австрии на матч второго тура группового этапа Евро-2020.
Нидерланды: Стекеленбург, Де Лигт, де Врей, Блинд, Дюмфрис, ван Анхолт, Де Рон, Вейналдум, Де Йонг, Вегхорст, Депай.
Австрия: Бахманн, Драгович, Алаба, Хинтереггер, Лайнер, Шлагер, Ульмер, Лаймер, Забитцер, Грегорич, Баумгартнер.
- Матч состоится в Амстердаме.
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
- В 1-м туре Нидерланды и Австрия победили Украину и Северную Македонию соответственно.
Источник: Официальный сайт УЕФА