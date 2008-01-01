Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    Сафонов: «Догадывался, что выйду на матч с Финляндией»

    Вратарь сборной России Матчей Сафонов поделился впечатлениями после матча второго тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии.

    «Догадывался, что выйду на матч с финнами, но, на на установке убедился в этом. В любом случае я готовлюсь к каждому матчу, мало ли, что может случиться. Я был спокоен, старался снарядить ребят, не до всех удавалось докричаться, но старался поддерживать. В итоге, все у нас получилось.

    Я не успел понять волнуюсь я или нет, так как мяч залетел в ворота уже через три минуты, но после отмены гола, я понял, что ничего не надо бояться точно. Будет только хуже, если мы будем бояться. Возможно, как и в игре с Бельгией, это нам это помешает добиться положительного результата.

    Пропущенный гол я воспринял, что все уже случилось, и нужно всем вместе это исправлять. Мне сегодня не требовалась поддержка, наоборот, я ребят старался зарядить. Мы разбирали финнов, и я был морально готов к пенальти. Было понимание, кто куда бьет, и это не стало бы сюрпризом для меня. Я бы сразился в этой схватке.

    Мне серьезно в игру вступать не приходилось, два раза всего меня ударили. В целом, играть на Евро – это удовольствие при такой поддержке. Это большой и важный опыт для меня. Я счастлив, что его получил», – сказал Сафонов.

    • Голкипер «Краснодара» не пропустил от Финляндии.
    • Россия победила со счетом 1:0 и поднялась на 2-е место в группе, уступая только Бельгии.

    Черчесов: «Почему с Финляндией играл Сафонов? Я же его не с улицы взял»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:57
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86500
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66300
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru