Сафонов: «Догадывался, что выйду на матч с Финляндией»

Вратарь сборной России Матчей Сафонов поделился впечатлениями после матча второго тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии.

«Догадывался, что выйду на матч с финнами, но, на на установке убедился в этом. В любом случае я готовлюсь к каждому матчу, мало ли, что может случиться. Я был спокоен, старался снарядить ребят, не до всех удавалось докричаться, но старался поддерживать. В итоге, все у нас получилось.

Я не успел понять волнуюсь я или нет, так как мяч залетел в ворота уже через три минуты, но после отмены гола, я понял, что ничего не надо бояться точно. Будет только хуже, если мы будем бояться. Возможно, как и в игре с Бельгией, это нам это помешает добиться положительного результата.

Пропущенный гол я воспринял, что все уже случилось, и нужно всем вместе это исправлять. Мне сегодня не требовалась поддержка, наоборот, я ребят старался зарядить. Мы разбирали финнов, и я был морально готов к пенальти. Было понимание, кто куда бьет, и это не стало бы сюрпризом для меня. Я бы сразился в этой схватке.

Мне серьезно в игру вступать не приходилось, два раза всего меня ударили. В целом, играть на Евро – это удовольствие при такой поддержке. Это большой и важный опыт для меня. Я счастлив, что его получил», – сказал Сафонов.

Голкипер «Краснодара» не пропустил от Финляндии.

Россия победила со счетом 1:0 и поднялась на 2-е место в группе, уступая только Бельгии.

Черчесов: «Почему с Финляндией играл Сафонов? Я же его не с улицы взял»