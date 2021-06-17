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Сафонов: «Догадывался, что выйду на матч с Финляндией»

17 июня 2021, 07:57
11

Вратарь сборной России Матчей Сафонов поделился впечатлениями после матча второго тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии.

«Догадывался, что выйду на матч с финнами, но, на на установке убедился в этом. В любом случае я готовлюсь к каждому матчу, мало ли, что может случиться. Я был спокоен, старался снарядить ребят, не до всех удавалось докричаться, но старался поддерживать. В итоге, все у нас получилось.

Я не успел понять волнуюсь я или нет, так как мяч залетел в ворота уже через три минуты, но после отмены гола, я понял, что ничего не надо бояться точно. Будет только хуже, если мы будем бояться. Возможно, как и в игре с Бельгией, это нам это помешает добиться положительного результата.

Пропущенный гол я воспринял, что все уже случилось, и нужно всем вместе это исправлять. Мне сегодня не требовалась поддержка, наоборот, я ребят старался зарядить. Мы разбирали финнов, и я был морально готов к пенальти. Было понимание, кто куда бьет, и это не стало бы сюрпризом для меня. Я бы сразился в этой схватке.

Мне серьезно в игру вступать не приходилось, два раза всего меня ударили. В целом, играть на Евро – это удовольствие при такой поддержке. Это большой и важный опыт для меня. Я счастлив, что его получил», – сказал Сафонов.

  • Голкипер «Краснодара» не пропустил от Финляндии.
  • Россия победила со счетом 1:0 и поднялась на 2-е место в группе, уступая только Бельгии.

Черчесов: «Почему с Финляндией играл Сафонов? Я же его не с улицы взял»

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Финляндия Россия Сафонов Матвей
Комментарии (11)
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житель СПб
1623910701
Молодец! Желаю ему стать новым Акинфеевым для России.
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Рыжий дьявол
1623911597
Думаю правильное решение всё таки принял Черчесов , заменив Шунина и Семенова,,,
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portero
1623911736
надеемся и с Данией тебя поставят, может станешь основным.... только давай смелее и наглее, как Акинфеев.
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алдан2014
1623913489
Хорошо провёл матч,не дёргался. Да и финны ничего не показали,да и мазилы ещё те
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FanatSerj
1623913701
Вот чем он мне Сафонов больше Шунина нравится это то что он излучает спокойствие как Акинфеев, болельщики Динамо не дадут соврать, Шунин это комок нервов, не знаю как там защитники, но ты это даже через телевизор ощущаешь, хотя да, может вытягивать невероятные мячи.
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Томик
1623942896
На следующий матч Дюпина ставить надо. Из имеющихся - самый психологически сильный вратарь. Да и чемпионат здорово провёл. Если Сафонову будут по воротам попадать - унесёт авоську. Не играл, потом сам себе забивал - не вижу заслуг, чтобы ворота сборной защищать.
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