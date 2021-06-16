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  • Черчесов: «Почему с Финляндией играл Сафонов? Я же его не с улицы взял»

Черчесов: «Почему с Финляндией играл Сафонов? Я же его не с улицы взял»

16 июня 2021, 19:15
29

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обосновал выбор вратаря на матч Евро-2020 против Финляндии (1:0). Ворота защищал Матвей Сафонов из «Краснодара».

«Почему играл Сафонов, а не Антон Шунин? Сафонов у нас в команде, я же его не с улицы взял. Принято решение, что в этой игре будет он. Впереди следующие матчи, будем принимать оперативные решения», – сказал Черчесов.

  • Для Сафонова это был дебютный матч на Евро/ЧМ.
  • Россия занимает в группе 2-е место.
  • В последнем туре группового этапа Россия сыграет против Дании (21 июня).

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Финляндия Россия Краснодар Сафонов Матвей Черчесов Станислав
Комментарии (29)
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FanatSerj
1623862362
Усатый красава, тонко прочувствовал что с Бельгией всё равно накидают и тут главное психику молодого парня поберечь. А Шунину уже не привыкать, он и ФНЛ видел.
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Plyash
1623862938
Как умно - вроде ответил,а вот и не ответил... Дюпина Юру тоже не на улице нашёл... Ну уважай тех,кто вопрос задал - ответь по нормальному,быдло не тёсаное. Четвёртый год ждём ответа от Черчесова - чем контрольный матч отличается от товарищеского...а воз и ныне там.
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yorgenbarenz
1623864011
С такой обороной ни один кипер нас не спасёт.Чудовищно не сыгранные и кургузые в единоборствах.Финны,оказывается,очень горячие парни.Сколько,три или четыре раза Дивеев в последний миг ставил сзади(!) накладку на мяч?Молодец,-выручал,но более хладнокровные и мастеровитые ребята с других стран вполне могли красиво брякнуться,протолкнув мяч и зацепив ногу Дивеева.
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111ax
1623864594
да там все с улицы
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Drapik
1623865222
Тут все понятно - Черчесов решение принимал интуитивно, а не логически, поэтому не может дать логический ответ
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Retiremen_VMF
1623866389
В команде нет постоянного вратаря. Юре и Антону год другой и на пенсию, опять искать старика? Играет он отлично, пора закрывать вопрос с вратарем, а не поймал бабочку и в запас.
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ArReal
1623866711
С улицы взяли наш тренерский штаб...
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paracetamol
1623870783
А Шуню ты откуда взял, с вратарской помойки?
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AZ
1623873723
Что не интервью с этим индюком, так вечно предьявы... Мол какого хрена вы меня вообще о чем то спрашивали... Просто ЧСВ зашлкаливает...
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Дядя Серёжа
1623894131
Не с улицы. В "Магните у дома" выловили.
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