Черчесов: «Почему с Финляндией играл Сафонов? Я же его не с улицы взял»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обосновал выбор вратаря на матч Евро-2020 против Финляндии (1:0). Ворота защищал Матвей Сафонов из «Краснодара».
«Почему играл Сафонов, а не Антон Шунин? Сафонов у нас в команде, я же его не с улицы взял. Принято решение, что в этой игре будет он. Впереди следующие матчи, будем принимать оперативные решения», – сказал Черчесов.
- Для Сафонова это был дебютный матч на Евро/ЧМ.
- Россия занимает в группе 2-е место.
- В последнем туре группового этапа Россия сыграет против Дании (21 июня).
Источник: «Чемпионат»