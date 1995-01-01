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    Черчесов: «Почему с Финляндией играл Сафонов? Я же его не с улицы взял»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обосновал выбор вратаря на матч Евро-2020 против Финляндии (1:0). Ворота защищал Матвей Сафонов из «Краснодара».

    «Почему играл Сафонов, а не Антон Шунин? Сафонов у нас в команде, я же его не с улицы взял. Принято решение, что в этой игре будет он. Впереди следующие матчи, будем принимать оперативные решения», – сказал Черчесов.

    • Для Сафонова это был дебютный матч на Евро/ЧМ.
    • Россия занимает в группе 2-е место.
    • В последнем туре группового этапа Россия сыграет против Дании (21 июня).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +371

      111ax 1 минуту назад

      да там все с улицы

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      Рейтинг: +23073

      silver29 10 минут назад

      Как надоел этот театр одного плохого актера (((( проигрыш Бельгии и его не видно и не слышно, подфартило с финнами и не сходит с экрана со своим словесным поносом ((((

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      Рейтинг: +2358

      yorgenbarenz 11 минут назад

      С такой обороной ни один кипер нас не спасёт.Чудовищно не сыгранные и кургузые в единоборствах.Финны,оказывается,очень горячие парни.Сколько,три или четыре раза Дивеев в последний миг ставил сзади(!) накладку на мяч?Молодец,-выручал,но более хладнокровные и мастеровитые ребята с других стран вполне могли красиво брякнуться,протолкнув мяч и зацепив ногу Дивеева.

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      Рейтинг: +6018

      playsh 28 минут назад

      Как умно - вроде ответил,а вот и не ответил...
      Дюпина Юру тоже не на улице нашёл...
      Ну уважай тех,кто вопрос задал - ответь по нормальному,быдло не тёсаное.
      Четвёртый год ждём ответа от Черчесова - чем контрольный матч отличается от товарищеского...а воз и ныне там.

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      Рейтинг: +7187

      FanatSerj 38 минут назад

      Усатый красава, тонко прочувствовал что с Бельгией всё равно накидают и тут главное психику молодого парня поберечь. А Шунину уже не привыкать, он и ФНЛ видел.

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      Рейтинг: +6018

      playsh > FanatSerj 29 минут назад

      Так с Данией тоже накидают.Чью психику беречь будет "великий физрук?"

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      Рейтинг: +905

      Semargl18 46 минут назад

      действительно... почему играл единственны к кому по завершению матча нет вопросов.. угу нам же это интересно...

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      Рейтинг: +5967

      Cleaner 47 минут назад

      Сафонов в воротах это первое верное решение Черчесова за последнее время.

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      Рейтинг: +12917

      KLIM777 > Cleaner 46 минут назад

      Дивеев тоже верное решение. А вот косоногий рифат лишним был

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