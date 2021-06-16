Черчесов: «Почему с Финляндией играл Сафонов? Я же его не с улицы взял»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обосновал выбор вратаря на матч Евро-2020 против Финляндии (1:0). Ворота защищал Матвей Сафонов из «Краснодара».

«Почему играл Сафонов, а не Антон Шунин? Сафонов у нас в команде, я же его не с улицы взял. Принято решение, что в этой игре будет он. Впереди следующие матчи, будем принимать оперативные решения», – сказал Черчесов.