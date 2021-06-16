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Путин поздравил сборную России с победой над финнами

16 июня 2021, 20:28
11

Президент России Владимир Путин отреагировал на победу сборной страны в матче Евро-2020 против Финляндии (1:0). Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

«Молодцы, поздравляю», – сказал Путин на пресс-конференции в Женеве после встречи с президентом США Джо Байденом.

  • Россия занимает в группе 2-е место.
  • В последнем туре группового этапа Россия сыграет против Дании (21 июня).
  • Путин не посетил ни одного матча текущего Евро.

Черчесов: «Почему с Финляндией играл Сафонов? Я же его не с улицы взял»

Источник: «Газета.Ru»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Финляндия Россия Путин Владимир
Комментарии (11)
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ArReal
1623866820
Сейчас наверно в честь этой невероятной победы над непобедимой сборной Финляндии пенсионный возраст поднимут до 100 лет...
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alex1951
1623867623
РОССИЯНЕ! То ,что ваш Царь поздравил с Великой Победой над малюсенькими финнами - это здорово! Но ,если бы Царь любил футбол ,как свое дзю-до , Россия щас плясала........
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IVANRUS777
1623869256
Тем временем в Москве вводят обязательную вакцинацию для 2 млн. человек. А кто то недавно п.издел, что чуть ли не победил корону и никогда обязаловки не будет, но это же просто слова, кто же в России посмеет что то против сказать.
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Shamil79
1623872256
надо подготовить ордена если из группы выйдут
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Fusballer
1623875485
А оплачиваемые выходные будут?
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rossonero666
1623878809
Без плешивой мерзости никак
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Бухбух
1623891507
В Союзе, когда играли с финнами, вопрос был только в том, с какой разницей в счете будет одержана победа (как, впрочем, и по хоккею).
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владимир миронов
1623908313
Уже готовят премиальные за "великую" победу,ну а лысый готовит дырку для ордена.
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vladimir-7
1623912245
Вся власть теперь будет праздновать великую победу футболистов России над футболистами Финляндии. Интересно, парад на Красной площади будет? Нет, наверно, потому, что не успеют мавзолей задрапировать к возвращению футболёров, да и эта ещё вторая волна неожиданной пандемии на Россию накатывается, а плотники, работающие с фанерой для драпировки, сейчас в отпуске и отдыхают, как обычно, на Бали. Придется перенести праздник и объединить два праздника – победу футболистов над сборной Финляндии и "победу" ЕР в выборах в ГД.
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black and yellow
1623934852
сейчас михалков фильм про это снимет, в главной роли безруков сыграет зюпу
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