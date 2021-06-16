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    Путин поздравил сборную России с победой над финнами

    Президент России Владимир Путин отреагировал на победу сборной страны в матче Евро-2020 против Финляндии (1:0). Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

    «Молодцы, поздравляю», – сказал Путин на пресс-конференции в Женеве после встречи с президентом США Джо Байденом.

    • Россия занимает в группе 2-е место.
    • В последнем туре группового этапа Россия сыграет против Дании (21 июня).
    • Путин не посетил ни одного матча текущего Евро.

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    Источник: «Газета.Ru»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1306

      IVANRUS777 23 минуты назад

      Тем временем в Москве вводят обязательную вакцинацию для 2 млн. человек. А кто то недавно п.издел, что чуть ли не победил корону и никогда обязаловки не будет, но это же просто слова, кто же в России посмеет что то против сказать.

      0
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      Рейтинг: +9289

      alex1951 50 минут назад

      РОССИЯНЕ!
      То ,что ваш Царь поздравил с Великой Победой над малюсенькими финнами - это здорово!
      Но ,если бы Царь любил футбол ,как свое дзю-до , Россия щас плясала........

      2
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      Рейтинг: +3697

      AtticusFinch 1 час назад

      Сейчас наверно в честь этой невероятной победы над непобедимой сборной Финляндии пенсионный возраст поднимут до 100 лет...

      1
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      Рейтинг: +284

      tarasofka 1 час назад

      птн пнх

      0
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