Путин поздравил сборную России с победой над финнами

Тем временем в Москве вводят обязательную вакцинацию для 2 млн. человек. А кто то недавно п.издел, что чуть ли не победил корону и никогда обязаловки не будет, но это же просто слова, кто же в России посмеет что то против сказать.
Президент России Владимир Путин отреагировал на победу сборной страны в матче Евро-2020 против Финляндии (1:0). Единственный мяч забил Алексей Миранчук.
«Молодцы, поздравляю», – сказал Путин на пресс-конференции в Женеве после встречи с президентом США Джо Байденом.
- Россия занимает в группе 2-е место.
- В последнем туре группового этапа Россия сыграет против Дании (21 июня).
- Путин не посетил ни одного матча текущего Евро.
Черчесов: «Почему с Финляндией играл Сафонов? Я же его не с улицы взял»