Путин поздравил сборную России с победой над финнами

Президент России Владимир Путин отреагировал на победу сборной страны в матче Евро-2020 против Финляндии (1:0). Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

«Молодцы, поздравляю», – сказал Путин на пресс-конференции в Женеве после встречи с президентом США Джо Байденом.

Россия занимает в группе 2-е место.

В последнем туре группового этапа Россия сыграет против Дании (21 июня).

Путин не посетил ни одного матча текущего Евро.

Черчесов: «Почему с Финляндией играл Сафонов? Я же его не с улицы взял»