Дзюба – лучший игрок Евро-2020 по числу выигранных верховых единоборств в одном матче

Россия обыграла Финляндию (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

Нападающий Артем Дзюба выиграл 11 верховых единоборств за игру, показав лучший результат на этом Евро.

С 1980 года только Патрис Эвра (17) и Колбейнн Сигторссон (17) выиграли больше верховых единоборств в одном матче Евро, чем Дзюба.