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  • Дзюба – лучший игрок Евро-2020 по числу выигранных верховых единоборств в одном матче

Дзюба – лучший игрок Евро-2020 по числу выигранных верховых единоборств в одном матче

16 июня 2021, 18:59
8

Россия обыграла Финляндию (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

Нападающий Артем Дзюба выиграл 11 верховых единоборств за игру, показав лучший результат на этом Евро.

С 1980 года только Патрис Эвра (17) и Колбейнн Сигторссон (17) выиграли больше верховых единоборств в одном матче Евро, чем Дзюба.

  • Дзюба не забивает за сборную 5 матчей подряд. Это повторение личного антирекорда.
  • Россия одержала первую победу на турнире.
  • Национальная команда не пропустила в матче Евро впервые с 2008 года

Источник: Opta
Чемпионат Европы Россия Дзюба Артем
Комментарии (8)
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diadushka
1623859476
Когда писать больше не о чем, начинаешь высасывать тему из пальца) Вот еще одна важная новость: "Дзюба лучший игрок Евро, у которого фамилия из 5 букв, начинающихся с буквы "Д" и заканчивающееся на "..БА"
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portero
1623860366
Надо забивать, а то антирекорд растёт...
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ArReal
1623860475
Может у него и самый большой размер ноги, а кто кстати дальше всех может плюнуть!?))
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R_a_i_n
1623860672
Кто нибудь расскажите этому ********, что он на ЧЕ. Тут нет Тамбова, тут нельзя пешком ходить, тут бегать блеаааать надо!
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Мортус
1623867265
Тоттенхем всё ближе. Жги, Рукаку!!
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paracetamol
1623869875
Куль толку, где голы?
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житель СПб
1623875823
Масса негатива в отзывах - а тут всего навсего приведен реальный показатель эффективности игрока. Действительно, этот показатель хороший.
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