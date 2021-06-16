Дзюба – лучший игрок Евро-2020 по числу выигранных верховых единоборств в одном матче

Россия обыграла Финляндию (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.
Нападающий Артем Дзюба выиграл 11 верховых единоборств за игру, показав лучший результат на этом Евро.
С 1980 года только Патрис Эвра (17) и Колбейнн Сигторссон (17) выиграли больше верховых единоборств в одном матче Евро, чем Дзюба.
- Дзюба не забивает за сборную 5 матчей подряд. Это повторение личного антирекорда.
- Россия одержала первую победу на турнире.
- Национальная команда не пропустила в матче Евро впервые с 2008 года
Источник: Opta