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    Дзюба – лучший игрок Евро-2020 по числу выигранных верховых единоборств в одном матче

    Россия обыграла Финляндию (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

    Нападающий Артем Дзюба выиграл 11 верховых единоборств за игру, показав лучший результат на этом Евро.

    С 1980 года только Патрис Эвра (17) и Колбейнн Сигторссон (17) выиграли больше верховых единоборств в одном матче Евро, чем Дзюба.

    • Дзюба не забивает за сборную 5 матчей подряд. Это повторение личного антирекорда.
    • Россия одержала первую победу на турнире.
    • Национальная команда не пропустила в матче Евро впервые с 2008 года

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1158

      Радио1000шумеров 2 секунды назад

      Ну все, в матче с Данией ждем заголовка "Дзюба - лучший игрок Евро-2020 по голам, забитым в одном матче", все к этому идет))

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      Рейтинг: -445

      Аден 47 минут назад

      все игрули сбродной РФ, всю игру, при каждом удобном случае, пытались набросить мяч на голову этого дрочера, а у него получилось попасть по мячу свей башкой только 11 раз.

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      Рейтинг: +311

      R_a_i_n 1 час назад

      Кто нибудь расскажите этому ********, что он на ЧЕ. Тут нет Тамбова, тут нельзя пешком ходить, тут бегать блеаааать надо!

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      Рейтинг: +3692

      AtticusFinch 1 час назад

      Может у него и самый большой размер ноги, а кто кстати дальше всех может плюнуть!?))

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      Рейтинг: +48050

      portero 1 час назад

      Надо забивать, а то антирекорд растёт...

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      Рейтинг: +1970

      diadushka 1 час назад

      Когда писать больше не о чем, начинаешь высасывать тему из пальца)
      Вот еще одна важная новость: "Дзюба лучший игрок Евро, у которого фамилия из 5 букв, начинающихся с буквы "Д" и заканчивающееся на "..БА"

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