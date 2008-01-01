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    Россия не пропустила в матче Евро впервые с 2008 года

    Россия обыграла Финляндию (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

    Сборная России сыграла на ноль в матче чемпионата Европы впервые с 2008 года. В девяти предыдущих матчах национальная команда неизменно пропускала.

    • Россия одержала первую победу на турнире.
    • Миранчук признан лучшим игроком матча Финляндия – России. Он забил за сборную впервые с 2019 года.

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 18:50
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4449

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Хорошо, что чабан убрал из рамки дырку. И всей команде спокойнее.

      0
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      Рейтинг: +294

      Правдоруб100 1 час назад

      Во-первых, пропустили, ведь гол был чистый без офсайда, но СВЕРХУ на ушко шепнули арбитру и вот тебе офсайд! А во-вторых, сомнительная заслуга АЖ с 2008 года... Да-а-а...

      1
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      Рейтинг: +76

      Отжогин 1 час назад

      В общем: слава Создателю, что хоть с финнами не опозорились. О большем говорить смысла нет.

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      Рейтинг: -1593

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Эта надо отметить...Накатить сто грамм ))) Ведь впервые с 2008 года )))

      0
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      Рейтинг: +1158

      Радио1000шумеров > Вот оно чё Михалыч 4 минуты назад

      Накати, накати... 100 грамм ослиной мочи, или чем у вас там в ауле нажираются?

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