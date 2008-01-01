Россия не пропустила в матче Евро впервые с 2008 года

Россия обыграла Финляндию (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

Сборная России сыграла на ноль в матче чемпионата Европы впервые с 2008 года. В девяти предыдущих матчах национальная команда неизменно пропускала.

Россия одержала первую победу на турнире.

Миранчук признан лучшим игроком матча Финляндия – России. Он забил за сборную впервые с 2019 года.

Федун: «С Финляндией все решили техника Миранчука и надeжность Джикии. С Данией этого может не хватить»