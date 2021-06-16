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  • Семин: «Уверен, обыграем финнов и выйдем из группы. Для России Евро сегодня только начинается»

Семин: «Уверен, обыграем финнов и выйдем из группы. Для России Евро сегодня только начинается»

16 июня 2021, 13:27
4

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о предстоящем матче сборной России с Финляндией.

«У всех в жизни случаются помарки. Нужно поддержать нашу национальную сборную, прийти на стадион, отдать свои симпатии и силы. Уверен, сегодня будет победа. Обыграем финнов и выйдем из группы, для нас Евро сегодня только начинается.

Должен ли Миранчук выйти с первых минут? В команде есть главный тренер, ему виднее. Конечно, Алексей может усилить и разнообразить игру сборной в атаке. Что могу пожелать ребятам? Пусть игроки почувствуют нашу поддержку, наше единство. Они должны выйти на поле, забыв весь негатив», – сказал Семин.

  • Россия сыграет с Финляндией в Санкт-Петербурге сегодня, 16 июня. Начало игры – в 16:00 по Москве.
  • Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: Sport24
Чемпионат Европы Россия Финляндия Семин Юрий
Комментарии (4)
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ArReal
1623841452
Как мы выйдем из группы, если мы в последнем туре Дании сольем?
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the teacher
1623844245
уверен он бле ать ‍♂️ а футболёры то об этом знают? походу евро закончится сегодня для нашей сбродной
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paracetamol
1623845930
Отпускники тебя не пойму, ЮрШпалыч. Ты же с прошлого века!
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Красногорск_Фан
1623850848
Юрий Палыч чего то хряпнул )) очень уважаю но в прогноз не верю
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