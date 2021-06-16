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    Семин: «Уверен, обыграем финнов и выйдем из группы. Для России Евро сегодня только начинается»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о предстоящем матче сборной России с Финляндией.

    «У всех в жизни случаются помарки. Нужно поддержать нашу национальную сборную, прийти на стадион, отдать свои симпатии и силы. Уверен, сегодня будет победа. Обыграем финнов и выйдем из группы, для нас Евро сегодня только начинается.

    Должен ли Миранчук выйти с первых минут? В команде есть главный тренер, ему виднее. Конечно, Алексей может усилить и разнообразить игру сборной в атаке. Что могу пожелать ребятам? Пусть игроки почувствуют нашу поддержку, наше единство. Они должны выйти на поле, забыв весь негатив», – сказал Семин.

    • Россия сыграет с Финляндией в Санкт-Петербурге сегодня, 16 июня. Начало игры – в 16:00 по Москве.
    • Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:27
    Комментарии4
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      Рейтинг: +101

      the teacher 27 минут назад

      уверен он бле ать ‍♂️ а футболёры то об этом знают? походу евро закончится сегодня для нашей сбродной

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3682

      AtticusFinch 1 час назад

      Как мы выйдем из группы, если мы в последнем туре Дании сольем?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -881

      СуперПАВ9 > AtticusFinch 39 минут назад

      Данию мы обыграем

      0
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      Рейтинг: +2868

      FENIX-SL > СуперПАВ9 7 минут назад

      ахахахахаххахахахахаха
      с финами то победы не будет)

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