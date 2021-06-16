Семин: «Уверен, обыграем финнов и выйдем из группы. Для России Евро сегодня только начинается»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о предстоящем матче сборной России с Финляндией.

«У всех в жизни случаются помарки. Нужно поддержать нашу национальную сборную, прийти на стадион, отдать свои симпатии и силы. Уверен, сегодня будет победа. Обыграем финнов и выйдем из группы, для нас Евро сегодня только начинается.

Должен ли Миранчук выйти с первых минут? В команде есть главный тренер, ему виднее. Конечно, Алексей может усилить и разнообразить игру сборной в атаке. Что могу пожелать ребятам? Пусть игроки почувствуют нашу поддержку, наше единство. Они должны выйти на поле, забыв весь негатив», – сказал Семин.