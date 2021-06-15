Джикия: «Получили много смс со словами поддержки после Бельгии. У нас еще все впереди»

Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал о поддержке от болельщиков после матча Евро-2020 с Бельгией (0:3), а также поделился ожиданиями от предстоящей игры с Финляндией.

«Понятно, что у нас большая страна. У всех есть право на свое мнение. После проигрыша от Бельгии мы получили много смс со словами поддержки. У нас еще все впереди, нас поддерживают. Хочется говорить о положительном. За что мы благодарны этим людям, которые верят в нас. Прошел только один матч.

«Финны очень дисциплинированная команда, серьезный соперник. Мы прекрасно видели, что с Данией они сыграли организованно и компактно. Они терпят, ждут свой момент. Сегодня мы их еще посмотрим. Стандарты, штрафные – их козырь. Это серьезный соперник», – сказал Джикия.