Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    2 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    Джикия: «Получили много смс со словами поддержки после Бельгии. У нас еще все впереди»

    Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал о поддержке от болельщиков после матча Евро-2020 с Бельгией (0:3), а также поделился ожиданиями от предстоящей игры с Финляндией.

    «Понятно, что у нас большая страна. У всех есть право на свое мнение. После проигрыша от Бельгии мы получили много смс со словами поддержки. У нас еще все впереди, нас поддерживают. Хочется говорить о положительном. За что мы благодарны этим людям, которые верят в нас. Прошел только один матч.

    «Финны очень дисциплинированная команда, серьезный соперник. Мы прекрасно видели, что с Данией они сыграли организованно и компактно. Они терпят, ждут свой момент. Сегодня мы их еще посмотрим. Стандарты, штрафные – их козырь. Это серьезный соперник», – сказал Джикия.

    • Финляндия занимает второе место в группе B (3 очка), Россия – последнее (0 очков).
    • Матч команд пройдет завтра в Санкт-Петербурге. Начало – в 16:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:38
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7275

      САДЫЧОК 1 час назад

      Я , бы тебе отправил смс.
      Нет , лучше 100 смс !

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86420
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66248
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru