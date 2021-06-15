Главный тренер сборной Финляндии: «С Россией нас устроит ничья»

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва дал комментарий перед матчем 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Россией.
– Все ли футболисты готовы сыграть?
– В команде все здоровы, так что у нас все хорошо перед игрой с Россией.
– Вы набрали три очка в первом матче с Данией. Значит ли это, что завтра вас устроит ничья?
– Если надеяться на ничью, то это отразится на настроении футболистов. Мы посмотрим, как пойдет игра. Если будет ничья, то это нас устроит.
- Финляндия занимает второе место в группе B (3 очка), Россия – последнее (0 очков).
- Матч команд пройдет завтра в Санкт-Петербурге. Начало – в 16:00 мск.
Источник: «Чемпионат»