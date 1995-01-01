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    Главный тренер сборной Финляндии: «С Россией нас устроит ничья»

    Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва дал комментарий перед матчем 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Россией.

    – Все ли футболисты готовы сыграть?

    – В команде все здоровы, так что у нас все хорошо перед игрой с Россией.

    – Вы набрали три очка в первом матче с Данией. Значит ли это, что завтра вас устроит ничья?

    – Если надеяться на ничью, то это отразится на настроении футболистов. Мы посмотрим, как пойдет игра. Если будет ничья, то это нас устроит.

    • Финляндия занимает второе место в группе B (3 очка), Россия – последнее (0 очков).
    • Матч команд пройдет завтра в Санкт-Петербурге. Начало – в 16:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:10
    Комментарии9
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      Рейтинг: +6186

      серега кашин 2 минуты назад

      наши победят с минимальным счетом

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      Рейтинг: +10815

      ilichkadr 7 минут назад

      4 дня назад защитник сборной Финляндии Роберт Иванов кукарекал, что хватит, наверное, и одной победы. Самый лучший шанс взять три очка – поединок с Россией.
      Сегодня уже взгляд с высока "Если будет ничья, то это нас устроит".

      Чтож....... поживем увидим, но повод для подобных разговоров наша сборная обеспечила даже убогим сполна!

      1
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      Рейтинг: +194

      Shamil79 11 минут назад

      не надейтесь...Дзюба не даст

      0
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      Рейтинг: +22730

      Боцман59rus 17 минут назад

      Губу закатайте))

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      Рейтинг: +19867

      slavutiq70 19 минут назад

      С Финами будет победа !!!Уверен могу забить,,,

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      Рейтинг: +5930

      Cleaner 21 минуту назад

      Покер вам безответный от Дзюбы, а не ничья!

      2
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      Рейтинг: +7178

      FanatSerj 30 минут назад

      Нашим надо было так "тошно" играть с бельгийцами, проиграли бы всё равно наверное, но чем чёрт не шутит, вот финам привалило, вчера Шведы своё отстояли, а могли и даже выиграть если бы не деревянный Берг.
      А теперь да, Фины с нами с начало хотели три очка набрать до матча с Датчанами, а теперь и ничьи им за глаза хватит, теперь они падать и тянуть с первой минуты начнут.

      2
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      Рейтинг: +15144

      derrik2000 31 минуту назад

      Не.
      Не будет ничей!
      На поле выйдет РАЗЪЯРЁННОЕ ВЕЛИКОЕ ПОЛЕНО и наколотит вам банок 10.
      А то и 20.
      )))))))))))

      1
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      Рейтинг: +20561

      bset 31 минуту назад

      Финляндия: Нас устроит ничья
      Россия: Мы их легко победим
      Итог: Финляндия выиграет

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