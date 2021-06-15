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  • Главный тренер сборной Финляндии: «С Россией нас устроит ничья»

Главный тренер сборной Финляндии: «С Россией нас устроит ничья»

15 июня 2021, 13:10
29

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва дал комментарий перед матчем 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Россией.

– Все ли футболисты готовы сыграть?

– В команде все здоровы, так что у нас все хорошо перед игрой с Россией.

– Вы набрали три очка в первом матче с Данией. Значит ли это, что завтра вас устроит ничья?

– Если надеяться на ничью, то это отразится на настроении футболистов. Мы посмотрим, как пойдет игра. Если будет ничья, то это нас устроит.

  • Финляндия занимает второе место в группе B (3 очка), Россия – последнее (0 очков).
  • Матч команд пройдет завтра в Санкт-Петербурге. Начало – в 16:00 мск.

Источник: «Чемпионат»
Чемпионат Европы Финляндия Россия Канерва Маркку
Комментарии (29)
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derrik2000
1623752284
Не. Не будет ничей! На поле выйдет РАЗЪЯРЁННОЕ ВЕЛИКОЕ ПОЛЕНО и наколотит вам банок 10. А то и 20. )))))))))))
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FanatSerj
1623752308
Нашим надо было так "тошно" играть с бельгийцами, проиграли бы всё равно наверное, но чем чёрт не шутит, вот финам привалило, вчера Шведы своё отстояли, а могли и даже выиграть если бы не деревянный Берг. А теперь да, Фины с нами с начало хотели три очка набрать до матча с Датчанами, а теперь и ничьи им за глаза хватит, теперь они падать и тянуть с первой минуты начнут.
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Боцман59rus
1623753109
Губу закатайте))
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kosmonaft
1623756531
финлядия не очём выиграем полюбому
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Юра мы всеPro
1623756862
Вам даже комбинировать не надо, или от рыжего отскочит асист, либо Шунин скинет под удар.
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Вомбат
1623757114
Если наши сыграют, как с Бельгией, то даже ничья с финнами им не светит. И Шунин привезет, и Семенов, а Дзюба будет болтаться, как известно что известно где.
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black and yellow
1623757644
россия на финов настраивается как на бразилию )) приехали ......
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subbotaspartak
1623762069
Хорошо есть игры, которые интересно посмотреть. А тут хошь не хошь - смотри....а там 0:3...
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GoLenaStop
1623763119
Ниичууухаа, прричёём соверрршеннно скуучнаяя.. 1-1
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LGBT+
1623765212
сборная финов слаба, но эти матчи для них, это исторический момент, они всё сделают для продления праздника. а в РФ все уже давно великие и заслуженные мастера спорта с зарплатой в месяц, как годовой труд нейрохирурга в городе миллионнике и матч против финов для них банальная обыденность.
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