«Спартак» – об интересе «Ренна» к Жиго: «Предложений не поступало»

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе «Ренна» к защитнику команды Самуэлю Жиго. Портал But! Football Club сообщил, что французский клуб готов заплатить за игрока 11 миллионов евро.

«Предложений не поступало. Жиго ключевой игрок, которого клуб намерен сохранить в своем составе», – сказал Фетисов.