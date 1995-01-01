Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    «Спартак» – об интересе «Ренна» к Жиго: «Предложений не поступало»

    Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе «Ренна» к защитнику команды Самуэлю Жиго. Портал But! Football Club сообщил, что французский клуб готов заплатить за игрока 11 миллионов евро.

    «Предложений не поступало. Жиго ключевой игрок, которого клуб намерен сохранить в своем составе», – сказал Фетисов.

    • Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года.
    • В прошедшем сезоне он провел 27 матчей и забил 3 гола.
    • Рыночная цена футболиста – 11 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:01
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86420
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66248
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru