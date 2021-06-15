«Спартак» – об интересе «Ренна» к Жиго: «Предложений не поступало»

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе «Ренна» к защитнику команды Самуэлю Жиго. Портал But! Football Club сообщил, что французский клуб готов заплатить за игрока 11 миллионов евро.
«Предложений не поступало. Жиго ключевой игрок, которого клуб намерен сохранить в своем составе», – сказал Фетисов.
- Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года.
- В прошедшем сезоне он провел 27 матчей и забил 3 гола.
- Рыночная цена футболиста – 11 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»