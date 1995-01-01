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    Энрике: «Мората – суперигрок. У него сильный характер, чтобы справиться со свистом с трибун»

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал ситуацию со свистом испанских болельщиков в адрес нападающего Альваро Мораты во время матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Швецией (0:0).

    «Он – суперигрок, который приносит пользу в атаке и обороне. У него сильный характер, чтобы справиться с этим, и я был бы рад, если бы болельщики аплодировали ему за то, что он делает на поле», – сказал Энрике.

    • Испания в игре со Швецией побила рекорд Евро по владению мячом.
    • В первом тайме испанцы сделали 419 пасов. Это лучший результат в истории чемпионата Европы.
    • После 1-го тура группу Е возглавляет Словакия, обыгравшая Польшу (2:1).

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    Источник: сайт УЕФА

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