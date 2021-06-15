Энрике: «Мората – суперигрок. У него сильный характер, чтобы справиться со свистом с трибун»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал ситуацию со свистом испанских болельщиков в адрес нападающего Альваро Мораты во время матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Швецией (0:0).

«Он – суперигрок, который приносит пользу в атаке и обороне. У него сильный характер, чтобы справиться с этим, и я был бы рад, если бы болельщики аплодировали ему за то, что он делает на поле», – сказал Энрике.