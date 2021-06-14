Сборная Испании сделала 419 пасов в первом тайме матча со Швецией. Это рекорд Евро

Перевес во владении мячом,как известно,не обязательно превращается в перевес в счете,что и показала игра испанской сборной со шведской командой...Пока игра этих команд хороша для желающих вздремнуть под ровный голос телекомментатора...
В первом туре группового этапа Евро-2020 Испания играет со Швецией.
В первом тайме испанцы сделали 419 пасов. Это лучший результат в истории чемпионата Европы.
Соответствующая статистика ведется с 1980 года.
- Счет к перерыву – 0:0.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.