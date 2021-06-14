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    Сборная Испании сделала 419 пасов в первом тайме матча со Швецией. Это рекорд Евро

    В первом туре группового этапа Евро-2020 Испания играет со Швецией.

    В первом тайме испанцы сделали 419 пасов. Это лучший результат в истории чемпионата Европы.

    Соответствующая статистика ведется с 1980 года.

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    Источник: Opta

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    14.06.2021 23:17
    Комментарии5
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      Рейтинг: +498

      RyslanZ 11 минут назад

      Перевес во владении мячом,как известно,не обязательно превращается в перевес в счете,что и показала игра испанской сборной со шведской командой...Пока игра этих команд хороша для желающих вздремнуть под ровный голос телекомментатора...

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      Рейтинг: +7185

      GoLenaStop 13 минут назад

      Отличный матч! Смотрелось на одном дыхании.
      Испанское мастерство работы с мячом - потрясающее!
      Но... вот она - недооценка соперника!
      Вратарь шведов - герой матча.
      НИЧУХА ЗАШЛА!
      Всем хорошей недели!

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      Рейтинг: +47931

      portero 16 минут назад

      Медленно играют, Карпин точно всё подметил... нет толку от перекатов мяча.

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      Рейтинг: -893

      СуперПАВ9 18 минут назад

      Испания отстой полный

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      Рейтинг: +2862

      FENIX-SL 37 минут назад

      не удивительно
      впрочем как и результативность

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